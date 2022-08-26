Брежнева, Высоцкая и Газманов: у кого из звезд есть недвижимость в Италии

Известные в России актеры и музыканты предпочитают покупать недвижимость за границей. «Газета.Ru» разобралась, в каких курортных регионах Италии и какие дома приобретают знаменитости.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

close 100% ververa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У Веры Брежневой особое отношение к Италии — певице очень нравится культура, природа и язык страны, поэтому несколько лет назад она вместе с мужем Константином Меладзе приобрела недвижимость недалеко от озера Гарда. Как известно, пара даже свадьбу сыграла именно в Италии. Церемония бракосочетания состоялась в Форте-дей-Марми, на тосканском побережье Версилия. Влюбленных расписал мэр города Умберто Буратти. Молодожены не стали устраивать пышного торжества и пригласили на церемонию только самых близких. После певица не раз показывала виллу из белого камня в личном блоге и оливковый сад, который ее окружает. Интерьер дома выполнен в стиле минимализм. В интерьере использованы только светлые оттенки и натуральные материалы. Фотографиями декора Вера Брежнева регулярно делится в социальных сетях.

Ирина Аллегрова

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Как сообщает издание «Комсомольская правда», у певицы Ирины Аллегровой есть имущество в Италии. Она купила дом на одном из самых дорогих курортов этой страны — Форте-дей-Марми. Ради этой покупки певица продала квартиру в Майами. У Ирины Аллегровой просторный дом площадью 300 кв. м с бассейном и собственным садом. Он расположен на возвышенности и вдали от других особняков. Стоимость подобного дома оценивается в 173 миллиона рублей. Покупку она, предположительно, совершила во время пандемии. Недвижимость на курорте значительно подешевела — более чем на 10%.

Олег и Марина Газмановы

close 100% oleggazmanov/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

О вилле Олега и Марины Газмановых стало известно несколько лет назад. Издание «Киноафиша» сообщила, что семья приобрела виллу в Тоскане. На территории особняка расположились просторный бассейн, фруктовый сад и жилой дом с каменной печью. Музыкант редко публикует фотографии интерьера и рассказывает о недвижимости за границей. Однако несколько лет назад он опубликовал кадр на фоне дома, сделанный во время спортивной тренировки с сыном.

Саша Новикова и Feduk

close 100% howtosasha/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

У семьи ресторатора Аркадия Новикова есть своя вилла в Сардинии. На берегу Средиземного моря расположена белоснежная вилла с черепичной крышей. Дом окружен садом, бассейном и верандой с живописным видом. Саша Новикова регулярно летает в Италию вместе с мужем Feduk'ом и братом Никитой. Семья проводит время на природе, а заодно регулирует работу ресторанного бизнеса за границей. В начала 2022 года, когда Саша Новикова была беременна, пара проводила большую часть времени в Италии, путешествуя по стране и отдыхая в загородном доме. Они также снимают яхту, на которой ходят в море. После рождения дочери пара также улетела в Италию, где проводят все время с ребенком, показывая ей природу и рестораны в городе.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский

close 100% juliavysotskayaofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Помимо загородного дома в Подмосковье Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский купили недвижимость в Италии. Актриса регулярно публикует фотографии интерьера и сада на вилле. Судя по снимкам, их выбор пал на Тоскану. Особняк выполнен из камня, а интерьер соответствует итальянскому стилю. В интерьере присутствует винтажный декор, различные статуэтки и фоторамки. На полу расположены несколько плетеных корзин с хозяйственными мелочами. В комнатах преобладают предметы из дерева, а из окон открывается вид на сад и холмы. Период пандемии пара провела на вилле. Юлия публиковала фотографии с прогулок и из ресторанов, в которых они проводили вечера.