«Не манекены, а чучела»: почему в витринах мало одежды больших размеров

Мировой тренд на бодипозитив распространился на подиумы и обложки глянца. Но в витринах магазинов по-прежнему стоят манекены в лучшем случае среднего размера. Представители российских брендов одежды жалуются: по их словам, найти красивый plus size манекен крайне сложно. При этом сами производители манекенов уверяют, что тренд на модели больших размеров был актуален 5-7 лет назад.

На протяжении последних нескольких лет в моде держится тренд на бодипозитив. На подиумах появляются модели размера 3XL и больше, а баннеры с их фотографиями висят на стенах магазинов. Однако манекены в магазинах в большинстве случаев остаются привычных размеров — S или M.

close 100% Nike

В России бодипозитивные манекены в магазинах вызывают споры. В паблике «Подслушано Саратов» в социальной сети «Вконтакте» разгорелась дискуссия о животах после снимка с пузатыми мужскими манекенами в магазине одежды, которые демонстрировали рубашку и майку-поло.

Автор паблика выложил фотографию манекенов с животами, подписав: «Я знал, что однажды этот день настанет и манекены станут жизненными».

Некоторые женщины написали: «Фуууу», «Мужчины с животом — это же некрасиво». Приводилось и полярное мнение: «Ну вот наконец-то, жизненно так жизненно. И человека не надо искать, что бы приложить померить».

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Тем не менее такие манекены — редкость. Представители брендов с одеждой больших размеров признаются, что были бы и рады поставить соответствующие манекены в торговые залы, но такие в России практически не купить.

«Нам вот надо, а по всей России днем с огнем симпатичных нет. Бодипозитив у них — это размер 50, и не манекены, а чучела», — заявила «Газете.Ru» Екатерина Корнева, владелица магазина женской одежды plus size.

По ее словам, максимальный размер параметров манекена, который ей понравился, был 110/80/110. Но и тот не удалось купить — его нет на складе с июня.

В команде бренда бренда plus size одежды Odevai рассказали о схожей ситуации. Бренд открыл сейчас новый магазин в Санкт-Петербурге и находится в поиске «стильных plus size манекенов для витрин». «Пока не нашли. На данный момент в Санкт-Петербурге в магазине используем стандартный размер манекена», — уточнили в бренде.

На российских фабриках по производству манекенов утверждают, что бодипозитивные модели делали раньше и продолжают делать сейчас — только тренд на такие модели прошел, а вслед за этим упал и спрос.

«У нас бодипозитив — размер XL, — сообщил «Газете.Ru» Дими Густавсон, директор компании по производству манекенов «РусМанекен». — Он всегда продавался и до сих пор продается. Конечно, обычные магазины таких манекенов к себе не ставят, это [заказывают] магазины, которые специализируются на больших размерах. Но, по большей части, все покупают стандартные размеры».

Евгений Растатуев, ведущий специалист фабрики манекенов Maneken Plus, подтвердил, что тренд на plus size манекенов уже не нов. «Мы делаем их на протяжении 5-7 лет, это считается обычным стандартным манекеном», — отметил он.

Сейчас куда больший интерес, как добавил Растатуев, к манекенам для онлайн-торговли или фотосъемки, а также к кастомизированным манекенам, снабженным аксессуарами.

На бодипозитивных манекенах в магазинах с большими размерами брендам было бы легче демонстрировать одежду, а покупатель мог бы увидеть, как одежда будет сидеть, считает Екатерина Дорофеева, визуальный fashion-мерчандайзер.

«Манекены в магазине одежды работают на привлечение внимания покупателей, рост продаж и комплексности покупки. Грамотно оформленные и стилизованные манекены способны продать сразу несколько единиц товара, собранные в готовый образ (например, блузка + юбка + жакет + платок)», — сказала она.

К такому приему прибегают, например, в сети «Спортмастер». Российский магазин спортивной одежды не производит собственных бодипозитивных манекенов, но размещает их в торговых залах. «Манекены plus size в основном представлены в зоне спортстиля и фитнеса», — сообщил «Газете.Ru» ведущий менеджер «Спортмастер» Андрей Герасимов.

В Европе бодипозитивные манекены тоже не прижились. В 2019 году появление бодипозитивных женских манекенов во флагманском магазине Nike в Лондоне стало событием, о котором писали мировые СМИ. Но идея подхвачена не была.

А в начале 2022 года в британском Twitter разгорелся скандал из-за того, что журналистка Изабель Оукшотт выразила недовольство бодипозитивным манекеном в зеленом спортивном костюме на витрине магазина бренда Fabletics. «Вот как выглядит ожирение спортивном магазине на Регент-стрит (одна из центральных улиц Лондона — «Газета.Ru»). Дряблые изгибы, подчеркнутые отвратительным лаймово-зеленым велюром», — написала она, опубликовав снимок женского манекена большого размера.

close 100% Isabel Oakeshott/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Оукшотт обвинили в нетолерантности, а британское издание The Sun провело опрос, в котором почти 92% людей проголосовали за то, что plus-size манекены — это «ок».

В США бодипозитивные манекены размещают не только в магазинах, специализирующихся на одежде plus size, но и в тех, которые продают вещи с широким размерным рядом. Натали Гузман, исполнительный директор бренда Рианны Savage x Fenty, рассказывала изданию Glossy, что манекены в торговых центрах устарели и не представляют ту разнообразную аудиторию, на которую ориентируется бренд, поэтому ее команда создала «собственных манекенов» разных размеров.