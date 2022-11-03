Костюмы за четверть миллиона и мокасины Prada: что носит Риши Сунак

На прошлой неделе, 24 октября, бывший канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак стал лидером правящей Консервативной партии, а днем позже — возглавил правительство. Его имя сопровождается в прессе приставкой «самый»: самый молодой британский премьер-министр за последние 200 лет; один из самых богатых англичан, наконец, самый стильный на Даунинг-Стрит, 10. Так ли хорош гардероб преемника Лиз Трасс, разбиралась «Газета.Ru».

«Блестяще, рационально и точно. Глядя на Риши Сунака, я вспоминаю Дэниела Крейга в роли Джеймса Бонда», — так характеризует внешний вид главы Кабинета министров Великобритании редактор моды The Guardian Прия Элан.

По мнению эксперта, с «агентом 007» нового премьер-министра Великобритании объединяет стиль.

«Дело не в том, как он двигается и жестикулирует, а в том, как он одевается. Сунак выглядит, как наемный убийца, планирующий быструю уборку после выполненной миссии. В его стиле есть простота и бережливость, противоречащие тому, как обычно одеваются консерваторы. Сунак здесь, чтобы выполнить свою работу»,

— объяснил он.

close 100% Британский король Карл III и Риши Сунак во время встречи в Букингемском дворце, 25 октября 2022 года Aaron Chown/Reuters

Образ Риши Сунака, действительно, выгодно отличается от образов его предшественников. Взять, например, Бориса Джонсона. Британский GQ назвал Бориса «самым плохо одетым премьер-министром всех времен» из-за неудачно сидящих костюмов и мятых рубашек, а таблоид The Sun высмеял его за хождение в одних и тех же носках три дня подряд. И это не говоря уже о том, что вечно растрепанные волосы Джонсона регулярно становятся предметом издевок.

Не жаловали журналисты и Лиз Трасс, возглавлявшую правительство рекордно короткое время — всего 45 дней. Трасс, хотя и выглядела опрятно, по их мнению, копировала стиль «железной леди» Маргарет Тэтчер, притом не всегда удачно, породив множество мемов.

Напротив, Риши Сунака уже признали иконой стиля — не прошло и недели с момента его назначения премьер-министром.

«Консерваторы не выглядели так хорошо со времен Уинстона Черчилля»,

— написал директор моды британского GQ Тео Ван де Брук.

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В отличие от Бориса Джонсона, Риши Сунак знает толк в хорошо скроенных костюмах. По данным Daily Mail, их ему шьют по индивидуальным меркам в лучших лондонских ателье, в частности, в Henry Herbert Tailors. Цена вопроса — £3,5 тыс. (250 тыс. руб.).

«Лацканы на блейзерах Риши всегда очень узкие. Это помогает визуально сделать плечи шире. Тонкие воротники и галстуки позволяют сохранить правильные пропорции фигуры», — отметил стилист Лукас Армитидж в беседе с Daily Mail.

Эксперт предположил, что к имиджу Риши Сунака приложила руку его супруга Акшата Мурти — она разбирается в моде, а в 2007-2012 гг. у нее был собственный бренд Akshata Designs, который, впрочем, был закрыт, поскольку не приносил прибыли.

close 100% Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти, 2022 год Henry Nicholls/Reuters

«Риши очень хорошо знает свое тело, знает, какие вещи ему идут, и умело встраивает их в свой гардероб. Короткие брюки практичны и удобны в носке, они позволяют зрительно удлинить ноги и вытянуть рост. Приталенные рубашки подчеркивают, что он хорошо сложен, в меру свободны и не стесняют движения», — цитируют слова стилиста Рошель Уайт журналисты Daily Mail.

Не только костюмы, но и рубашки Риши Сунака шьются на заказ. Как сообщает The Telegraph, он доверяет итальянской марке The Traveling Artisan — ее производство расположено в Венето, на северо-востоке Италии, а цены начинаются от £160 (11 тыс. руб.) за вещь. Основатель бренда Туллио Инноченти утверждает: Сунак настолько педантичен, что на примерку каждой рубашки приезжает три раза.

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«Риши в недавнем прошлом — инвестиционный банкир, он знает, во что вкладывать деньги»,

— пишут редакторы издания Apollo Magazine, имея в виду не только сшитые на заказ костюмы и рубашки, но и мокасины Prada стоимостью £450 (32 тыс. руб.), в которых Сунак однажды был замечен.

Редактор моды The Guardian Прия Элан характеризовал стиль Риши Сунака словами «высокая мода хедж-фондов». Новый премьер-министр Великобритании всегда выглядит презентабельно, даже в неформальной обстановке — в толстовках с надписью «Стэнфорд» (это альма-матер Сунака) и кашемировых худи.

Риши Сунак не носит украшений — разве что обручальное кольцо и браслет из бусин с надписью «dada» («папа»), который ему наверняка сплели его дети Кришна и Анушка.

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«Хорошо скроенные, темно-синие или темно-серые костюмы-двойки, белые рубашки, галстуки в полоску. Никаких нагрудных платков и ненужных украшений. Сегодня никому не нужна роскошь. Британцам нужен серьезный человек с серьезным взглядом, который сможет постоять за себя на мировой арене и заверить нацию, что сможет о ней позаботиться. Однажды снова придет время расстегнутых рубашек и чиносов, но пока нам нужны уверенность, сила и серьезность. И это костюм», — заключил соучредитель ателье Mayfair Thom Sweeney Том Уиддет в интервью британскому GQ.