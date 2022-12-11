«Банщик, как и бармен – это психолог»: пармейстер — о том, почему баня стала модным трендом

Баня вошла в моду. Сегодня там устраивают дни рождения и девичники, проводят деловые встречи или просто отдыхают от суеты. Наряду со старыми общественными банями открываются современные банные комплексы, где вместо сурового банщика гостей встречает вежливый пармейстер. Специалист по банным процедурам Олег Тарасов рассказал «Газете.Ru», чем пармейстер отличается от банщика, какой веник поможет от целлюлита и как понять, «попарили тебя или поколотили».

— Пармейстер и банщик — это одно и то же или нет?

— По большому счету, да. Просто слово «пармейстер» относительно свежее и пришло к нам не так давно. Но есть люди, которые очень любят баню и называют себя «профессиональными банщиками» или просто «банщиками». При этом они не работают в бане, не работают с телом. А пармейстер – это все-таки про работу с телом и душой.

— Какое образование требуется специалисту по банным процедурам?

— Вообще приветствуется медицинское образование, потому что мы все-таки работаем с телом, а здесь нужно знать анатомию — как расположены мышцы, какая это группа мышц, как ее прогревать, как воздействовать на эту группу мышц. Также есть специальные банные школы, где обучают тех, кто хочет связать свою жизнь с баней.

— А какое у вас образование?

— У меня нет медицинского образования. Но я очень много учился банному ремеслу и сейчас сам преподаю. Хотя кто-то скажет: вот тебе два веника, вот парная, вот гость, чему тут учиться? Но это не так, есть очень много тонкостей и фишек, постоянно появляется что-то новое, потому что процесс не стоит на месте даже в парении.

— Как вы пришли в эту профессию?

— Обычно, когда спрашивают у пармейстера, как он пришел в эту профессию, все говорят, что с дедушкой ходили в баню в деревне… У меня это все было иначе: во время пандемии я увидел в сети ролик одного очень известного преподавателя и банщика. Записался к нему на курс, прошел три ступени обучения и буквально через месяц я уже стал чемпионом Московской области, и пошло-поехало. Такое впечатление, что у меня это было в крови, и я себя в этом нашел.

— А кем вы работали раньше?

— До пандемии я работал техником по свету. А еще раньше – помощником шеф-повара на профессиональной кухне. Но в итоге пришел к бане, сам того не ожидая.



— Что входит в обязанности пармейстера? Как вы понимаете, что ваш гость доволен?

— Это даже не то что обязанности... Это заповеди. Не перегреть гостя, вовремя перевернуть и вывести из парной… А понимаю, что гость довольный, когда он выходит из парной. Он немножко «плывет», на лице просто счастье и полнейшее удовлетворение. То есть человек находится не с нами, он где-то в космосе, кайфует.

close 100% Пресс-служба банного комплекса «Жар-Птица»

— Во время процедуры как вы общаетесь с клиентом? Можно сравнить профессию банщика с барменом? Говорят, что бармен должен быть еще и психологом.

— Да, банщик, как и бармен – это психолог. Так что можно провести такую параллель. Как только гость заходит к в парную, мы начинаем общаться и сразу понимаем, открытый человек к нам пришел или закрытый, и в каком он эмоциональном состоянии находится. Задаю ему несколько вопросов, чтобы подобрать персональную программу. Если он пришел перевозбужденный, подбираю программу, которая его успокоит, если утомленный, выбираю бодрую программу, чтобы человек набрался энергии. Бывают запросы от гостей: приходит человек и говорит, у меня завтра важные переговоры и мне нужно быть на все 100% готовым, бодрым, все четко понимать и воспринимать информацию. И я уже знаю, что буду делать, что на следующий день у гостя все получилось.

— А бывает, что вам душу изливают в процессе?

— Конечно, бывает. Но я всегда стараюсь сделать так, чтобы гость все-таки расслабился и погрузился в себя. Чтобы он наслаждался шелестом веников, ароматом трав, звуками печки. Чтобы все, что он принес с собой, осталось за дверью. После парения мы обязательно посидим и пообщаемся.

У меня был случай, ко мне приехала семья — муж, жена и ребенок. И муж постоянно говорил что-то – не замолкал ни на секунду. И у него такой сумасшедший поток мыслей в голове, что кажется, если он замолчит, то его разорвет от этих мыслей. И его жена мне говорит: «Я не знаю, как вы будете его парить, он никогда не замолкает». Я говорю: «Ну, хорошо». У нас было парение в два захода: первый он разговаривал, а на втором замолчал. Когда я его молчаливого вывел из парной, его жена спросила меня: «Как вы это сделали?»

— В баню принято ходить голышом. Бывают ситуации, что люди стесняются и не хотят раздеваться? Какие отговорки идут в ход?

— В идеале в парную заходить без одежды, но пармейстер никогда не настаивает на том, что париться надо голышом и никак иначе. Поэтому мы спрашиваем гостя, как ему комфортнее. Мы же не знаем, какие комплексы у человека. Вот так скажешь в лоб, а у гостя останется осадок, и он еще сильнее в себе закроется.

— В СССР в баню ходили помыться. Сейчас поход в баню — это такое модное времяпрепровождение. Кто сегодня основные посетители бани?

— Если раньше в баню ходили люди более старшего возраста, то сегодня подтянулась молодежь. К тому же, сегодня много современных банных комплексов, в которых приятно отдыхать с пользой для здоровья. Ко мне приходит очень много спортсменов именно с оздоровительной целью.

— Говорят, что в бане все равны. Но человеку все равно свойственно подчеркивать свой статус. Как в бане люди подчеркивают свою важность?

— Есть такая поговорка: «В бане веник выше царя». Это означает, что у кого веник, тот и руководит процессом. И неважно, кто к вам приехал. Конечно, бывает, что приезжают очень богатые люди, и пытаются даже в парной показать свое лидерство. Я смотрю на это с улыбкой, иногда вступаю в дискуссию, но никогда не спорю.

— Есть еще один стереотип их 90-х, что в бане собираются деловые мужчины, решают какие-то бизнес-истории и заказывают девушек. Практикуется ли такое сейчас?

— К сожалению, это еще осталось. Но этого все меньше и меньше с каждым годом становится, потому что они кроме как разрухи и грязи после себя ничего не оставляют. Соответственно, владельцы бани это понимают, и сейчас строят бани так, чтобы у них не было возможности этого сделать. Приходят мужчины по бизнесу пообщаться, подписать важные документы, но тоже не так часто, как это было раньше.

— Как происходит дезинфекция?

— Там, где я работаю, дезинфекция происходит каждую ночь. Все зоны обрабатываются специальными дезинфицирующими средствами – так что можно не бояться.

— Как вы считаете, отличается ли контингент старых общественных бань от новых, модных, современных?

— Я могу сказать, что контингент, конечно, отличается. Есть люди, которые ходят в старые общественные бани много лет, и им все нравится. Но по мне, в старых банях делают слишком жесткий пар, и люди заходят в парную в прямом смысле просто на карачках. Потому что встать в полный рост и пройти невозможно – вздохнуть не получается. Можно сказать, что в этих банях не парят, а жарят. А когда идет парение с вениками, просто избивают, что есть дури.

— Как человеку, который первый раз пришел в баню, отличить, тебя попарили или поколотили?

— Это все очень просто: когда ты предлагаешь ему попариться, у него будут глаза по пять рублей: «Нет, спасибо, мне хватило одного раза в жизни. Не надо, не мучайте меня!». И когда этого человека все-таки получается уговорить, ты его паришь, а он тебя потом благодарит: «Спасибо, что вы мне открыли новый взгляд на баню. Я снова полюбил баню».

— После парения говорят, что нужно прыгать в ледяную купель или сугроб. Как после пара прыгнуть в холод? Можно отморозить что-то?

— Здесь надо быть аккуратным. При резком перепаде температур происходит резкое сужение сосудов, и если у человека есть проблемы с сердцем, то лучше этого избегать. И желательно, чтобы между парной и ледяной купелью был перерыв – хотя бы 15 секунд. На самом деле купель после парной очень полезна для кожи – работает, как омолаживающая и подтягивающая процедура.

— Люди приходят в баню за терапевтическим эффектом или все-таки по большей части хорошо провести время, отдохнуть?

— Здесь все индивидуально. Кто-то приходит чтобы погреться, под вениками полежать, кто-то просто посидеть в парной, а другие приходят пообщаться с друзьями, или, наоборот, побыть наедине с собой. Есть и те, кто приходит, чтобы просто побыть среди этих людей, познакомиться, найти новые отношения. Но, как правило, люди идут в баню с пониманием, что здесь они получат оздоровительный эффект.

— А что сегодня едят и пьют в бане?

— Самый популярный напиток — это пиво. На втором месте – травяные чаи. И на третьем — крепкий алкоголь.

— Как же алкоголь в бане? Это же несовместимые вещи с медицинской точки зрения.

— С медицинской точки зрения да. Во время парения лучше пить чистую воду, травяные чаи или ягодные морсы.

— А что едят?

— Самое популярное блюдо в нашем комплексе – это царская уха. Есть рыбу в бане полезно, так как рыбий жир способствует восстановлению после парной.

— Процесс парения вениками — это оздоровительная процедура или больше эффектное шоу?

— В первую очередь это оздоровительный процесс. Во-первых, когда мы дышим травками, мы делаем ингаляцию, то есть прочищаем легкие. Парение с вениками помогает открывать поры кожи, а дальше эффект зависит уже от веника. Например, дубовый содержит дубильные вещества, которые попадая в поры кожи, способствуют очищению и расслаблению.

— А баня с веником может вылечить простуду?

— Да, конечно. Но здесь надо понимать, до какой температуры следует идти в баню. Если температура 37,2-37,5, можно идти, прогреться, подышать травками. Но если температура выше, лучше не ходить, можно только усугубить.

— Парение веником от целлюлита поможет

— Да, поможет. Но только если банщик знает, как правильно воздействовать вениками на проблемную зону. При нагревании кровь начинает циркулировать быстрее, а жирок под воздействием начинает размягчаться, и тем самым, воздействуя вениками, мы начинаем приводить фигуру в порядок. Но на самом деле рецепт один — надо просто меньше есть.

close 100% Пресс-служба банного комплекса «Жар-Птица»

— А вообще парение вениками это больно? И кто больше любит веники, мужчины или женщины?

— Парение вениками – это приятно. Можно сравнить с расслабляющим массажем. По поводу того, кто хочет посильнее — чаще это все-таки мужчины. Самый популярный запрос – «посильнее пробить» шейно-воротниковую зону. Но есть и девушки, которые тоже просят: «Давай меня пожестче, чтобы хорошо было».

— Когда к вам приходит девушка, вы видите у нее какую-то проблему, вы ей предлагаете аккуратненько попробовать что-либо? Или хороший пармейстер — это незаметный пармейстер?

— Если речь о целлюлите, то я, конечно, ничего не говорю. Иначе велик шанс, что она не сможет расслабится в парной. А если я понимаю, что человек готов к каким-то новым ощущениям, что-то испытать новое, то да, я предлагаю. Есть особое парение можжевеловым веником. Сначала ветки можжевельника вымачивают в кипятке, чтобы иголки стали помягче, и только потом начинаем парение, которое по ощущениям напоминает массаж. Многим девушкам нравится.

— А какие-то шутки-прибаутки у банщиков есть?

— Да, есть, их очень много. На каждое действие во время процедуры парения можно говорить какую-то шутку-прибаутку. Или, например, можно просто крикнуть: «Баня без пара, что щи без навара!». Но мы не кричим одно и то же каждому гостю, а подстраиваемся под настроение человека. Иногда песни поем.

— Какая любимая у вас песня, которую больше всего нравится петь?

— Мне вообще нравится петь с гостями. Особенно когда в парной собирается человек 80-90. Одна из самых популярных песен про «Коня» группы «Любэ». Представляете, 80-90 мужиков начинают ее петь. И поем мы ее специально для того, чтобы легкие прогрелись сильнее. А легкие у нас как радиатор, когда мы их нагреваем, нагревается весь наш организм.

— Кто лучше реагирует на шутки-прибаутки? Девушки или молодые люди?

— Здесь будет зависеть от того, какая будет шутка-прибаутка, будет ли она сказана вовремя и правильно ли пармейстер угадает настроение своего гостя. Может, гость сидит без настроения, ему просто ничего не надо — не говорите со мной, не делайте лишних движений, просто попарьте меня и отпустите. А есть гости, которые и сами с тобой посмеются, и еще тебе добавят в копилку своих каких-то приговорок в бане.

— Как вы понимаете, с кем можно шутить, а с кем нельзя? Вот, например, приходит феминистка, а вы ей прибаутку: «Вот сейчас дурь женскую из тебя выбью!»

— У меня была одна такая девушка. Она сказала: «Ну, попробуй». Я у нее потом спросил: «У меня получилось?» Она говорит: «Молодец!» Опять-таки, девушка же не скажет тебе перед процедурой: «Вот, я феминистка». Поэтому надо пообщаться, задать правильные вопросы, чтобы понять, что за человек перед тобой находится. И здесь уже действительно включается психология.