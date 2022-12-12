«Не зарабатываю как Киркоров, но к этому и не стремлюсь». Интервью с певцом Шурой

7 декабря на телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон сериала Сергея Жукова «Евгенич». Среди звезд, снявшихся в проекте, оказался певец Шура. В интервью «Газете.Ru» артист рассказал о съемках, поделился планами на Новый год и вспомнил, как заработал несколько сотен тысяч долларов на корпоративах в девяностые.

— На телеканале «Пятница!» стартовал второй сезон сериала «Евгенич» с вашим участием. Расскажите, чем вас привлек этот проект и почему вы согласились в нем сняться.

— Скажу честно: за первым сезоном не наблюдал. Но когда Сережа (Сергей Жуков — «Газета.Ru») мне позвонил, я согласился без всяких финансовых интересов. Далеко не все артисты поступили бы как я, согласившись сниматься без гонорара, но мы с Сережей дружим 30 лет, и невозможно представить, что я попрошу у него деньги за участие. Сережа сказал: «Приходи во второй сезон, поржем вместе, у нас классная, душевная команда». Ну, я и пришел… Мы ржем до сих пор, потому что мои роль и песня получились просто потрясающими.

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— Какую роль вы играете в сериале?

— Я играю себя, на своей собственной даче, на которую врываются двое сбежавших с зоны. Это Сережа со своим другом. А я — рыболов. Об этом песня и клип в нашем сериале: я ловлю рыбу и учу это делать пацанов.

— В одном из интервью вы обмолвились, что не раз отказывались от съемок, хотя вам предлагали большие гонорары. Если не секрет, почему и что это были за проекты? И чем тогда вас смог заинтересовать Сергей Жуков?

— Я отказывался не только от съемок, но и от спектаклей, в которых мне предлагали играть за большие деньги. Как бы смешно ни звучало, но мне очень сложно учить прозу. Я могу стихи выучить, но прозу — никак! Хоть у меня была «пятерка» по русскому языку и литературе, мне это большим трудом давалось.

У меня до сих пор лежит папка сантиметров 15 — большой сценарий от великого Эльдара Рязанова, который предлагал у него сниматься. Если бы он не ушел от нас так рано, я бы сыграл в его фильме Кикимору. Я год учил текст: хотя его не так много, но для меня это сложно.

— Сережа меня убедил, сказал, что «Евгенича» будем писать кусками. На самом деле, у меня большая занятость сейчас, а вот на пенсию уйду, тогда и начну сниматься. Буду играть кикимор, дедушек, бабушек.

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— «Евгенич» — сериал о приключениях продюсера родом из девяностых. Вспоминаете ли вы свои «лихие» 90-е? С теплом и трепетом или, может быть, как-то иначе?

— Я их не забываю. Я живу тем временем и в то же время не живу прошлым. Но приятные воспоминания со мной, ведь 90-е я любил и люблю до сих пор. Тогда были сложные времена, иногда с перестрелками, иногда с поножовщиной — так бывало, но в нашем сериале мы это не будем показывать, все будет на позитиве.

— Вместе с вами в «Евгениче» снялись IOWA и Ваня Дмитриенко, не заставшие эпоху девяностых вовсе. Видите ли вы в молодом поколении артистов себя или они совсем другие?

— Они абсолютно другие и слава Богу. На их долю не пришлось столько испытаний: они не видели пустые прилавки, не носили одну кофту на всю семью и одну шапку-ушанку на пятерых. Но за это их критиковать не стоит. Конечно, многое им достается на блюдечке с золотой каемочкой, включая интернет. У нас ничего подобного не было, мы «двушки» занимали друг у друга, чтобы позвонить. Но это было у нас, а сейчас их время. Все здорово, пусть делают выводы, учатся на нашем опыте. Я люблю новое поколение.

Безусловно, не все они талантливые. У нас в 90-е не было столько бездарных, потому что нам надо было выживать. В то время, если ты плохо поешь и открываешь рот под фонограмму, тебя мало куда позовут и ты вряд ли заработаешь копейку. Сегодня об этом даже речи не идет. У нас время было тяжелее, поэтому мы и сами крепче.

— Почему песни 90-х — 00-х до сих пор разрывают танцполы, а современная молодежь знает их наизусть?

— Потому что там были тексты, а не как сейчас — собрали все модные фразы или слова на английском, и получился такой дешевый симбиоз говна и пряника. А у нас все было просто: мы не пели «ходишь по квартире голая», мы пели «шашлычок под коньячок — вкусно очень». Но есть и среди нового поколения, безусловно, талантливые, со многими я дружу и многие мне нравятся.

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— Сегодня вы продолжаете писать песни и выступать на концертах, участвуете в различных телешоу («Фантастика», «Маска», «Суперстар» и др.), снимаетесь в кино. Далеко не всем звездам 90-х удается держаться на плаву, как вам. Как бы вы объяснили свой успех?

— Я никогда не пытался соврать, что-то придумать, меня за это и полюбили крутые группировки 90-х. Лучше я правду скажу, лучше матом, но не буду что-то выдумывать и пытаться завуалировать. Думаю, меня любят за искренность. Зачем врать, если все равно это рано или поздно откроется? Потом будешь как дурак оправдываться и опять врать.

— В одном интервью вы подкололи Филиппа Киркорова за баснословные траты на наряды. А у вас у самого большой гардероб? Как часто практикуете шопинг?

— Я Филиппа не критиковал за это, я просто сказал, что людям не надо знать, что он отдал $250 тыс. за один халат. Мы с ним это обсуждали. Филипп говорил, что я не прав, ведь он честно заработал эти деньги. А я отвечал, что неправильно это рассказывать, когда у наших людей пенсия 17 тыс. рублей!

Я без зависти. Конечно, я не зарабатываю как Филипп, но к этому и не стремлюсь. Что мне с такими деньгами делать? На масло и гречку хватает — уже хорошо. Собаке ногти подстриг — тоже отлично. Но Фила я люблю и уважаю, он еще тот трудяга! Мы с ним хорошо дружим.

— В канун Нового года принято подводить итоги уходящего. Каким был ваш 2022-й?

— У меня был сумасшедше удачный год. И, главное, сохранилось здоровье. Записано много новых песен, «Евгенич» снят, выйдет замечательная песня, которую подарил мне Сережа, видеоклип. Все здоровы, никто из моего окружения не заболел. Один мой близкий человек сделал операцию по замене сустава: я сам менял сустав и знаю, какие это боли. Вот сейчас ему позвонил, и у него все хорошо. Поэтому улыбаюсь и радуюсь.

— К слову, как планируете встречать 2023-й?

— Я пока не знаю. У меня предложения в 4 городах, я выбираю. Но точно буду встречать на работе. Всего один раз за 30 лет моей творческой деятельности я решил остаться дома… так чуть себя не убил! Я люблю смотреть «голубые огоньки», но лучше в записи. А сидеть в новогоднюю ночь, жрать салаты и пить водку — нет уж. Я привык быть на сцене. Не понимаю артистов, которые жалуются: «Мы поем, а зрители едят». Я с трех лет хожу в рестораны, и мне так нравится, когда кто-то поет на сцене, а люди ужинают. Я к этому отношусь очень хорошо, для меня это кайф. Ешьте, всем приятного аппетита, а я спою! Поели, салфеткой рот протерли и пошли танцевать. Так будет и в этом году.

— Вспомните, были ли у вас какие-нибудь смешные случаи, связанные с празднованием Нового года? Или, может, курьезы на новогодних корпоративах?

В праздничные дни в 1996 году у меня должно было состояться 12 выступлений в Санкт-Петербурге, но прошло всего 10, потому что развели мосты. Я пел по 2-4 песни в каждом клубе, и мы переезжали на четырех полицейских машинах с мигалкой. Вот такой был ажиотаж на меня в тот год.

Я заработал $380 тыс., потом вез сумку с деньгами трясущимися руками в вагоне поезда. Думал, может скотчем к себе примотать, чтобы никто не вырвал из рук. Но если бы мне эти деньги пригодились, а я ведь только здоровье на них потерял!

В ту ночь, когда был последний концерт, сижу в гримерке, привожу себя в порядок, и ко мне подходит мой директор, кладет руку на плечо и говорит: «Саша, на этом мы закончили, это последний концерт». Тогда я просто упал на стол и уснул от усталости — настолько был выжат. Но люди до сих пор помнят те выступления. Ко мне потом подходили и вспоминали: «Вот вы тогда, после выступления, бежали на следующее, но остановились ради нас, чтобы сфотографироваться».