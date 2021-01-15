«Никаких зарубежных денег мы не получаем»: как работает российская «Википедия»

Двадцать лет знаний

«Википедия зародилась как амбициозная идея создать бесплатную энциклопедию, написанную добровольцами, для всех в мире. Это казалось невозможным. За 20 лет Википедия стала крупнейшим собранием открытых знаний в истории. Как это произошло? Благодаря людям, таким же как вы», — говорится на странице «Фонда Викимедиа», который занимается поддержкой инфраструктуры энциклопедии.

Офис регионального подразделения «Викимедия РУ» находится в Москве, но создают и редактируют статьи не люди в офисе, а обычные пользователи интернета, проживающие в разных уголках страны, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор организации Станислав Козловский.

«Офис — это представительство «Википедии», и оно не пишет статьи, а занимается поддержкой сообщества и тех, кто пишет. А так, статьи пишут все из дома или с работы — где удобнее, так что все авторы «Википедии» распределены по стране, их около 12 тысяч человек», — сообщил Козловский.

Он добавил, что статьи, которые пишутся пользователями, не проходят какую-либо проверку «свыше».

«Смысл как раз в том, что все сами себя редактируют. То есть каждый следит за каждым, и это очень эффективно. Более того, у нас огромное количество читателей, и если вдруг в статье что-то не так, об этом сразу же сообщают и всё сразу же проверяется и обновляется. Но опять-таки есть определенные правила, по которым надо писать. Нельзя просто взять информацию у себя из головы, нужно писать по источникам, у которых также есть требования: они должны быть авторитетными. Каждый факт должен сопровождаться ссылкой», — пояснил собеседник издания.

Несмотря на то, что «Википедия» является международным проектом и существует на пожертвования, «Викимедиа РУ» не подпадает под закон об иностранных агентах.

«Никаких зарубежных денег мы не получаем. Все деньги собираются в России, с наших граждан», — подчеркнул Козловский.

В честь юбилея сегодня состоятся встречи авторов проекта, сообщил представитель фонда.

«К сожалению, у нас пандемия, и сделать какое-то крупное мероприятие нельзя. Будут [локальные] встречи в Москве, Петербурге, Ростове и других городах. Плюс у нас в этом году будет двойной юбилей: сейчас 20 лет отмечает вся «Википедия», а в мае будет 20 лет российской «Википедии». И, я думаю, в мае коронавирусы закончатся, их опасность снизится, и мы устроим масштабное мероприятие», — заключил исполнительный директор «Викимедия РУ».

«Википедия» входит в топ-10 самых посещаемых веб-сайтов мира, но является единственным крупным ресурсом, которым управляет некоммерческая организация.

За 20 лет существования в «Википедии» появилось 56 млн статей, которые получили в общей сложности 3 млрд правок от 280 тыс. редакторов. Каждый месяц к энциклопедии обращаются 1,7 млрд уникальных посетителей со всего мира. В «Википедии» доступны справочные материалы на 316 языках мира.

Эта онлайн-энциклопедия является настолько популярной, что в 2014 году была удостоена памятника — он находится в польском городе Слубице. Этот монумент чествует тех, кто вносит в развитие проекта свой вклад — создавая и редактируя статьи обо всем.

(4 lata temu) 22.10.2014: W Subicach odsonito pierwszy na wiecie pomnik Wikipedii. Pomysodawc by dr Krzysztof Wojciechowski z Collegium Polonicum, projektantem ormiaski artysta Mihran Hakobjan. Twitter — MacSieniel (@MacSieniel) October 22, 2018

Викифакты

За 20 лет своей истории «Википедия» обзавелась целым рядом малоизвестных, но очень интересных фактов, связанных с наполнением энциклопедии.

Первым человеком, который получил собственную статью на «Википедии», стал шотландский философ XVIII века Томас Рид. Кстати, это не единственная нить, тесно связывающая проект и философию. Если кликнуть на первую ссылку в любой статье «Вики», а затем многократно повторить это действие, в конечном итоге пользователь окажется на каком-либо философском материале. В 2016 году был проведен эксперимент, в в рамках которого удалось установить, что эта схема срабатывает в 97% случаев.

В нескольких версиях «Википедии» на разных языках присутствуют «ордена» — редакторы присуждают их друг другу в качестве знака уважения за вклад в развитие проекта. Как правило, эти ордена выглядят как звезды, но в украинской «Википедии» орден представляет собой банку сгущенки.

Известно, что страницы «Википедии» могут оказывать влияние на реальную жизнь.

Согласно недавнему исследованию, улучшение статей о достопримечательностях может подстегнуть туризм, потенциально увеличивая на девять процентов количество ночей, на которые туристы предпочитают оставаться в городе.

Люди, которые принимают участие в развитие «Википедии», называются википедистами. Практически все википедисты работают на добровольных началах безвозмездно. Они нередко пишут статьи на тему правил создания новых страниц, объясняя новичкам их задачи.

Одно из правил «Википедии» звучит как «Никаких злых мастодонтов».

Оно означает, что википедисту не стоит приниматься за написание или редактирование статьи, если он зол, голоден или нетрезв.

У «Википедии» есть свой неофициальный гимн — «Hotel Wikipedia», записанный на мотив хита The Eagles «Hotel California». На сайте «Викимедиа» можно найти полный текст этой песни, которая рассказывает о нелегкой судьбе редактора.

Одной из самых редактируемых статей в «Википедии» является страница 43-го президента США Джорджа Буша-младшего. Его инаугурация состоялась спустя пять дней после запуска «Википедии» в 2001 году.

В то время материал про Буша-младшего разрешалось редактировать любому желающему, что привело к огромному количество правок, включающих в себя слухи и домыслы. Они удалялись теми, кто был с ними не согласен, и добавлялись вновь. Тогда в энциклопедии появилось правило, согласно которому некоторые ее страницы имеют ограничение по правкам — особенно, если речь идет о новых или анонимных редакторах.

Создатель «Википедии» и председатель «Фонда Викимедиа» Джимми Уэллс вспоминает, что в то время один из администраторов сайта оказался так расстроен фактом «закрытия» страницы американского президента, что вызвался разблокировать ее, а затем тщательно следить за ней, чтобы не допускать войны редакторов. Спустя восемь часов бдения он отказался от своей идеи, вернув наложенные ранее ограничения.