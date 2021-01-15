Умные маски и кибердезинфекторы: что ждет индустрию COVID Tech

На ежегодной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе Consumer Electronics Show 2021 (CES) было представлено множество устройств, которые направлены на борьбу с распространением коронавируса, сообщает Mashable.

Так, компания Razer анонсировала концепт умной маски Project Hazel. Устройство имеет прозрачный экран со встроенными фильтрами с неоновой подсветкой.

Кроме того, она усиливает голос и загорается неоном, когда темно, чтобы можно было видеть лицо человека.

Just thinking about Razer's Project Hazel /S2rqz5Zlaa — She-tachi Coochiha (@annk3nny) January 13, 2021

Кроме того, на CES 2021 были представлены ультрафиолетовые средства для очистки воздуха, портативные фильтры и другие способы дезинфекции.

Так, компания LG показала мини очиститель воздуха PuriCare. Он предназначен для фильтрации аллергенов из воздуха. Кроме того, очиститель воздуха может помочь уменьшить количество загрязняющих веществ в воздухе, включая вирусы и бактерии.

Зрителям мероприятия показали и другие «умные» гаджеты, так или иначе связанные с коронавирусом. Так, компания BiolIntelliSense представила BioButton COVID-19 — наклейку, которая может непрерывно контролировать частоту сердечных сокращений, температуру и частоту дыхания владельца. Такой непрерывный мониторинг облегчает обнаружение изменений в организме, вызванных коронавирусом.

"The BioButton uses algorithms to try to detect early signs of Covid-19."



Gotta hand it to the 2020 scriptwriters, staying with the sci-fi dystopia theme this year.https://t.co/t97VFR8sTE /4Tg99Qj8hJ — Mark Hurst (@markhurst) November 16, 2020

Нетрудно заметить, что в этом году многие инновационные гаджеты, представленные на выставке, были ориентированы на пандемию, что позволяет говорить о появлении нового рынка — так называемого COVID Tech. Но действительно ли человечеству необходим COVID Tech, ведь решить проблему распространения вируса можно и нетехнологичными способами, например, ношением стандартной медицинской маски, а также добросовестным соблюдением социальной дистанции.

Генеральный директор Gamesup42 Игорь Ивченко считает, что выделение COVID Tech в отдельную индустрию обусловлено масштабами и последствиями пандемии коронавируса.

«Только в России появилось более 100 различных конкретных проектов, связанных с коронавирусом — это диагностика COVID-19, контроль распространения и социального дистанцирования, умное оборудование и роботы.

Причем 30% этих разработок связаны с использованием искусственного интеллекта», — рассказывает Ивченко. По его мнению, это направление будет развиваться и масштабироваться.

Управляющий̆ партнер компании INTECH®️ Technologies Мария Гузь в беседе с «Газетой.Ru» выразила уверенность, что рынок COVID Tech должен стать одним из самых приоритетных в мире.

По словам эксперта, на настоящий момент применяются устаревшие и неэффективные решения для борьбы с инфекциями, и COVID Tech — это способ изменить сложившуюся ситуацию.

Директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев наоборот считает, что явление COVID Tech — временное.

«COVID Tech появилась стихийно, как реакция на беспрецедентную для современных технологий пандемию мирового масштаба… В отдельное направление технологий COVID Tech не превратится. Тем не менее, пандемия и локдаун уже оказали огромное влияние на такие индустрии как безопасность, доставка, удаленная работа», — рассказывает эксперт.

Кивокурцев отмечает, что через некоторое время мир либо адаптируется к жизни с COVID-19, либо победит эту болезнь.

«В обоих случаях это понятие будет уже не нужно. Все технологии COVID Tech либо встроятся в существующие индустрии, либо совсем пропадут. Как и само понятие, которое останется просто частью истории начала 20-х годов», — заключает эксперт.