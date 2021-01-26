Лучше реальной жизни: Valve планирует транслировать видеоигры в мозг

Компания Valve разрабатывает устройство, которое призвано улучшить ощущения, полученные во время игрового процесса, об этом рассказал глава бренда Гейб Ньюэлл в интервью для портала 1 NEWS. Valve является создателем таких серий игр, как Half-Life, Portal, Counter-Strike, Left 4 Dead, Dota 2, а также владельцем магазина Steam.

Устройство BCI [brain-computer interfaces— нейрокомпьютерный интерфейс] считывает мозговую активность игрока, чтобы в дальнейшем настроить под него игру или изменить его состояние.

«У нас есть возможность создавать новые эмоции прямо в голове у людей, которые не зависят от ощущений, получаемых от, например, глаз или пальцев. Новый опыт, который мы дадим геймерам, будет намного лучше, чем нынешний. Реальный мир будет казаться плоским, бесцветным и размыты по сравнению с тем, который можно создать у людей в голове», — говорил Ньюэлл.

Он также отмечает, что девайс можно будет использовать и в повседневной жизни.

По словам Ньюэлла, если человек чувствует себя немотивированным, то он может представить себя в хорошем настроении, и тогда устройство просто изменит его состояние. Также с помощью BCI можно настроить сон.

«Вместо того, чтобы постоянно взбивать подушку и принимать снотворное, вы сможете просто сказать, что хотите спать прямо сейчас», — рассказывает Ньюэлл.

Кроме того, он отметил, что компания достигла значительного прогресса в области модификации головных повязок для VR-устройств, которые включают «технологию чтения данных», к которым обычно относят показания тела и мозга игрока.

С их помощью BCI сможет быстрее улавливать мозговую активность пользователя и определять, возбужден ли игрок, удивлен, печален, скучает или напуган. В дальнейшем на основе полученных данных, устройство будет настраивать игру под состояние игрока и тем самым улучшить погружение в нее. Например, немного увеличить сложность, если система понимает, что геймеру становится скучно.

По словам Ньюэлла, данное устройство имеет большое будущее.

«Со временем мы сможем заставить человека почувствовать боль от ран, которые получил его персонаж в игре. Однако это очень сложная тема, которую стоит обсуждать отдельно», — рассказал Ньюэлл.

Генеральный директор Valve часто использует слово «научная фантастика» при описании будущего с BCI. Кроме того, он уверен, что разработчики теряют многое, не рассматривая внедрение BCI в краткосрочной перспективе.

«Если вы являетесь разработчиком, и у вас нет лабораторного образца нейрокомпьютерного интерфейса, то вы совершайте глупую ошибку», — заметил Ньюэлл.

Несмотря на подробное описание работы устройства, Ньюэлл так и сообщил, когда стоит ожидать массового внедрения BCI. Однако он уточнил, что компания делает все возможное, чтобы девайс как можно быстрее попал на прилавки магазинов.

Интерес к технологии нейрокомпьютерных интерфейсов также проявляет миллиардер Илон Маск. Летом прошлого года в рамках презентации своего проекта Neuralink он представил свинью с электронным чипом, вживленным напрямую в мозг.