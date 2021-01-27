«Катастрофа для Цукерберга»: почему Байден недоволен Facebook

Президентство Джо Байдена может обернуться катастрофой для Facebook, сообщает агентство «Би-би-си».

В отличии от администрации Дональда Трампа, которая считала Facebook «слишком либеральным», но все равно сумела сохранить хорошие отношения с платформой, и администрации Барака Обамы, которая была лояльна к Цукербергу, новый президент США считает корпорацию «олицетворением зла».

«Я никогда не был фанатом Facebook, как вам известно. И я никогда не был фанатом Цукерберга, я считаю его серьезной проблемой», — сказал Байден в 2020 году в интервью New York Times.

Отношения между политиком и IT-гигантом обострились после того, как в Facebook начало распространяться видео с расследованием дел его сына Хантера Байдена. В ответ на это Байден обвинил главу Facebook в получении взятки за «публикацию клеветы».

Как сообщает «Би-Би-Си», негативного мнения о миллиардере придерживается вся команда американского лидера. Спустя несколько дней после победы Байдена на выборах его пресс-секретарь Билл Руссо опубликовал пост в Twitter-аккаунте, посвященный дезинформации в Facebook.

«Если вы думали, что дезинформация в Facebook являлась проблемой только во время прошедших выборов, просто дождитесь, как она будет разрушать нашу демократию в будущем», — написал Руссо.

«Он уже давно не желанная фигура на «коктейльной вечеринке». И мы немногое теряем — Facebook в целом считается самым известным злодеем среди всех технологических монополистов», — заявила директор организации American Economic Liberties Project Сара Миллер, которая является членом переходной команды Байдена.

Демократическая партия США обвиняет корпорацию Цукерберга в событиях 2016 года, когда республиканцы воспользовались услугами британской консалтинговой фирмы Cambridge Analytica, чтобы определить аудиторию избирателей на основе данных из социальной сети. Считается, что это стало решающим фактором победы Трампа на выборах.

Многие демократы также шокированы тем, что Facebook позволяет распространять теории заговора и фейковые новости.

«Нельзя делать то, что позволяют в Facebook. Вы не можете говорить все, что захотите... Я просто уверен в том, что в Facebook все вышло из-под контроля», — поделился Байден в 2019 году в интервью на телеканале CNN.

Стоит отметить, что теперь, когда Байден стал президентом, он может вносить изменения в законодательство, что может сильно сказаться на IT-сфере и на нелюбимом им Facebook в частности.

Наиболее очевидной проблемой является отмена статьи 230, о которой не раз заявлял Байден. Этот законодательный акт, который подразумевает, что такие компании как Facebook не несут ответственность за то, что публикуют их пользователи.



Как сообщает «Би-би-си», данное решение может стать катастрофой для Цукерберга, так как за все клеветнические и мошеннические посты, которые публикуют пользователи социальной сети, отвечать будет руководство платформы.

Кроме возможной отмены раздела 230, в прошлом году корпорация Цукерберга столкнулась и с обвинениями в незаконном сохранении своей монополии путем подкупа конкурентов.

Антимонопольный иск был подан прокурорами 46 штатами США и Федеральной торговой комиссией [FTC]. FTC также заявила о том, что рассматривает возможность «отменить предыдущие приобретения Facebook и Instagram и WhatsApp», что может привести к распаду фирмы.

И, судя и по всему, Байден может этому поспособствовать. В 2019 году он сказал, что разделение таких компаний, как Facebook, это то, к чему нужно отнестись очень серьезно.

«Я думаю, что администрация Байдена будет довольно агрессивно применять антимонопольные законы в отношении IT-корпораций», — считает эксперт по правовым вопросам в области СМИ Джамиль Джаффер.

По данным агентства, президент Байден даже подумывает о создании антимонопольного законодательства, специально разработанного для восстановления конкуренции в области технологий, так что в будущем стоит ожидать новых столкновений между американским президентом и Марком Цукербергом.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман отметил, что вопрос более жесткого регулирования социальных сетей назрел из-за того, что они из средства общения стали средством пропаганды, которые к тому же занимает монопольное положение в своем сегменте.

«Претензии к Facebook лежат больше не в юридической, а в моральной плоскости, плоскости политической борьбы, поскольку свобода слова в США защищена первой поправкой. Например, перед маршем на Капитолий была история с группой Black Conservatives Fund, которая в своей группе на 80 тысяч человек призвала выйти на улицу. Да и сама компания признавала, что ее действия по фильтрации контента не безупречны», — рассказал эксперт.

Кроме того Шерман отметил, что в настоящее время между социальными сетями проходит соревнование по тому, кто станет наиболее безупречным в борьбе с фейковыми новостями. Twitter даст возможность пользователям самим помечать недостоверную информацию, а Facebook удаляет страницы радикальных правых групп.

«Но сейчас компании идут на поводу у общественного мнения, чтобы предупредить шаги со стороны регуляторов и антимонопольные расследования.

Любая корпорация нацелена на извлечение прибыли, и любые скандалы несут вместе с собой репутационные риски.

Но для того, чтобы Байдену предпринять какие-то шаги на законодательном уровне, нужно пройти очень длинный путь и найти формальные основания для регулирования Facebook, основанные не только на трансляции политических взглядов», — заключил эксперт.