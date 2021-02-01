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Технологии

Весенняя презентация: какие гаджеты готовит Apple

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Apple может представить новые гаджеты уже весной

Apple может провести внеочередную весеннюю презентацию, сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на инсайдеров. Чего ждать от мероприятия Apple, если оно действительно состоится, — выяснила «Газета.Ru».

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Ожидает ли фанатов Apple в этом году весенняя презентация? Как отмечает портал 9to5Mac, это событие действительно возможно, особенно если учитывать многочисленные сообщения о самых разных новейших разработках компании, которые находятся на финальной стадии. 

Весенние презентации не являются обязательным ежегодным мероприятием купертиновцев, в отличие, например, от конференции разработчиков WWDC и осеннего Apple-ивента, на котором обычно показывают новые модели iPhone. В 2020 году компания отказалась от презентаций весной из-за пандемии коронавируса, хотя и представила новые продукты посредством пресс-релиза. 

В 2019 году весеннее мероприятие компании было полностью посвящено сервисному сегменту бизнеса компании — а именно Apple News+, Apple Card, Apple TV+ и Apple Arcade. 

Если весной 2021 года презентация от Apple все же произойдет, то она, по понятным причинам, пройдет в онлайн-формате.

Чуть менее очевидными являются анонсы, которые могут состояться, однако 9to5Mac все же выделило несколько гаджетов, которые могут быть впервые представлены публике на этом мероприятии.

Прежде всего, речь идет о новом iPad Pro с mini-LED-дисплеем, при создании которого используются светодиоды очень маленького размера. Кроме того, в нем будет установлен новый процессор. При этом внешний вид новой линейки планшета, скорее всего, останется очень близким к моделям 2020 года, так что изменения затронут лишь экран и «железо» гаджета.

Кроме того, по слухам, компания активно работает над обновленной версией iPad mini, релиз которого предположительно назначен на март. Этот планшет получит 8,4-дюймовый экран. Однако нового дизайна тоже ждать не стоит — в отличие от iPad Air 4 и актуального iPad Pro, компания планирует сохранить верхнюю и нижние рамки на экране устройства, а также кнопку «домой» и Touch ID.

Также ранее сообщалось, что в апреле 2021 года Apple выпустит третье поколение iPhone SE.

Пока об этом смартфоне неизвестно ровным счетом ничего. В прессе появлялись заявления инсайдеров о том, что помимо основной модели может появиться ее увеличенная версия в виде iPhone SE Plus, которая внешне будет напоминать iPhone 8 Plus, но эта информация пока не подтверждена.

Ожидается, что в 2021 году Apple выпустит новые версии своей линейки беспроводных наушников AirPods. Второе поколение AirPods Pro якобы увидит свет уже в апреле. Инсайдеры обещают более компактный дизайн и отсутствие какой-либо ножки. 

Также есть информация о новых бюджетных AirPods с укороченной ножкой и сменными амбушюрами. По предварительным данным, они полностью заменят первое поколение наушников и будут стоить около $199.

Помимо прочего, в 2021 году ожидается релиз обновленной приставки Apple TV и маячков-трекеров AirTags, которые компания обещает выпустить на протяжении последних двух лет. Аналог AirTags в начале текущего года уже выпустила компания Samsung, назвав их Galaxy SmartTag.

В целом, весенняя презентация Apple, как и грядущие анонсы, пока является лишь плодом прогнозов от СМИ и инсайдеров, которые пока не нашли подтверждения у руководства компании. С другой стороны, у купертиновцев уже есть опыт проведения мероприятий в онлайн-формате, который требует гораздо меньших затрат, чем «очная» презентация, поэтому к этой весне «яблочный» бренд будет явно более подготовлен, чем к предыдущей.