Экспорт в облако: чем опасен перенос чатов в Telegram

Новая функция Telegram по экспорту чатов из WhatsApp может представлять опасность для сохранности личных данных пользователей, сообщает Forbes.

После объявления о новых правилах пользования в WhatsApp, которые предполагают передачу пользовательских данных в Facebook, многие пользователи решили покинуть мессенджер и перейти в более безопасные сервисы, такие как Signal и Telegram. Так, только в начале января к сервису Дурова присоединились свыше 25 млн новых пользователей.

В связи с этим руководство Telegram внедрило новую функцию экспорта чатов из WhatsApp и других мессенджеров.

«С сегодняшнего дня все пользователи могут переносить истории своих переписок, включая видео и документы, в Telegram. Перенесенная в Telegram переписка почти не займет дополнительной памяти на Вашем телефоне. В отличие от старых приложений для обмена сообщениями, Telegram позволяет не хранить сообщения и фотографии из переписки на устройстве. При этом Вы в любой момент можете просмотреть все сообщения, фотографии, видеозаписи и документы», — говорится в сообщении компании.

На первый взгляд эта функция может показаться очень полезной, особенно для тех, кто первый раз использует Telegram, так как она максимально упрощает переход с платформы на платформу.

Однако у нее есть и обратная сторона, которая может подвергнуть пользователей опасности.

В отличие от WhatsApp и Signal, мессенджер Дурова по умолчанию хранит все переписки и файлы, за исключением данных «секретных чатов», в своем облачном хранилище. Благодаря этому пользователь может получить доступ к сообщениям с любого устройства.

Однако по этой же причине сообщения в Telegram, если они набираются в обычных чатах, не имеют сквозного шифрования. Мессенджер шифрует чаты только в пути между устройством и облаком, но их можно скомпрометировать в конечной точке, то есть в облаке, к которому имеет доступ Telegram.

Облачное резервное копирование, с помощью которого чаты из WhatsApp переносятся в Telegram, также не предусматривает сквозное шифрование.

«Новая функция Telegram позволяет сохранять в облаке переписку, мультимедиа и другие документы из WhatsApp, но в этом случае Telegram получит доступ ко всем перенесенным файлам, они не зашифрованы. То есть пользователь теряет контроль над этой информацией, и это действительно небезопасно», — заявил «Газете.Ru» евангелист по вопросам информационной безопасности компании Avast Луис Корронс.

По словам эксперта, облачная система обмена сообщениями Telegram по умолчанию хранит сообщения и адресную книгу на серверах Telegram и сохраняет их в облаке. Это означает, что Telegram потенциально может получить доступ к вашим сообщениям и контактам.

Telegram пытается «облегчить» жизнь пользователям WhatsApp, которые ищут новый мессенджер: перенести все чаты в новое приложение с помощью этой функции действительно удобно, считает эксперт.

«Однако проблема здесь в том, что пользователи не знают, что они переносят свои сообщения и файлы, к которым никто не имел доступа, кроме участников чата, в облако Telegram. Поскольку информация в облаке Telegram не зашифрована, любой, кто может получить доступ к их облаку, может ее прочитать», — заключил Корронс.