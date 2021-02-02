iPhone разблокируется по часам

В пандемию COVID-19 люди носят маски в общественных местах, включая транспорт, магазины и даже офисы, что делает сканер Face ID, установленный в современных моделях iPhone, фактически бесполезным. Эта технология пока не может доподлинно подтвердить личность своего владельца по лицу, большая часть которого закрыта маской.

Если раньше в смартфонах Apple был установлен сканер отпечатка Touch ID, то начиная с iPhone X он был заменен на сканер лица, который на данный момент является единственной возможность разблокировки гаджета с помощью биометрических данных.

Это ставит всех владельцев iPhone в неудобное положение, так как получать доступ к смартфону приходится по несколько десятков раз на дню, что в свою очередь требует постоянного снятия и надевания маски.

Компания из Купертино активно пытается решить эту проблему. Еще в прошлом году вышло обновление программного обеспечения, которое немного улучшило процесс распознавания лица в маске, однако эта система тоже не гарантирует 100%-й результат.

Как сообщает портал The Verge, в бета-версии операционной системы iOS 14.5 появилась новая возможность использовать Face ID в маске, но для ее использования необходимо также иметь смарт-часы Apple Watch. Это работает следующим образом — при включении соответствующей функции в настройках пользователь поднимает свой iPhone на уровень лица для разблокировки и чувствует легкий тактильный отклик от часов на своем запястье. Это означает, что iPhone разблокирован.

Чтобы это сработало, оба устройства должны находиться в непосредственной близости друг от друга. Кроме того, часы должны быть заранее разблокированы владельцем. Стоит отметить, что упрощенная разблокировка по Face ID станет возможной только для доступа к экрану iPhone — покупки в App Store и iTunes потребуют дополнительного подтверждения, если пользователь носит маску.

Также в качестве дополнительной меры безопасности, если на смартфоне включена разблокировка при помощи Apple Watch, придется каждые несколько часов вводить пароль, таким образом подтверждая свою личность.

Это защитит пользователя, если, например, его гаджеты будут украдены.

Несмотря на то что разблокировка с помощью сканера лица является более современной функцией, чем Touch ID, по слухам, Apple планирует «вернуться к истокам» и использовать датчик отпечатка в следующей модели iPhone. По данным Wall Street Journal, в условном iPhone 13 может вновь появиться Touch ID, который будет спрятан под экраном гаджета. По предварительным данным, компания будет использовать гибридные, оптически-емкостные сканеры отпечатков для более безопасного и точного использования.