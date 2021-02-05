Google начнет измерять пульс камерой смартфона

В следующем месяце компания Google добавит в смартфоны Pixel возможность отслеживать пульс и частоту дыхательных движений, сообщает The Verge. Эта функция появится в приложении для фитнеса Google Fit и будет фиксировать вышеуказанные показатели организма без каких-либо браслетов или трекеров — потребуется лишь основная камера устройства.

Ранее пульсометры уже присутствовали в мобильных телефонах — например, в линейке Samsung Galaxy. Так, начиная с модели Galaxy S5 и заканчивая Galaxy S10, в смартфонах от южнокорейского вендора был установлен датчик, который называется фотоплетизмограф. Он позволяет регистрировать изменение интенсивности света от искусственного источника из-за прохождения пульсовой волны, тем самым измеряя частоту сердечного ритма человека. Этот датчик находился на задней панели гаджета.

Решение Google практически повторяет разработку от Samsung. В смартфонах Pixel отсутствует фотоплетизмограф, но, по сути, он является специализированной камерой узкого назначения, поэтому для измерения пульса в гаджетах от Google будет использоваться обычная основная камера устройства.

«Чтобы измерить пульс, просто приложите своей палец к задней камере», — сообщают в Google.

Что же касается измерения частоты дыхательных движений, то за нее будет ответственна фронтальная камера. Врач оценивает этот показатель, наблюдая за грудной клеткой пациента, и смартфоны Pixel будут имитировать такой осмотр, рассказал продакт-менеджер Google Health Джек По. Для этого телефон надо будет установить на неподвижную поверхность, включить приложение и «фронталку» и встать перед ней таким образом, чтобы в кадр попала и голова, и грудь.

Данные о пульсе, которые пользователь будет получать от камеры Pixel, будут менее полными, чем информация от разнообразных носимых устройств — все-таки умные часы и фитнес-трекеры могут отслеживать показатели организма на постоянной основе в течение всего дня. Однако в качестве способа узнать свой пульс здесь и сейчас, не выходя из дома, разработка Google вполне годится, считает Джек По. По словам продакт-менеджера, любая возможность заставить пользователей чаще измерять свой пульс и внимательнее относиться к здоровью имеет большую ценность.

В Google решили добавить эту функцию непосредственно в смартфон, чтобы сделать ее доступной для максимально широкого круга лиц.

«Многие люди, особенно в семьях с низким достатком, не могут позволить себе носимые устройства, но при этом должны иметь возможность следить за частотой дыхания, пульсом и т.д.», — сообщил По.

Эта функция описывается как инструмент для «общего благополучия». Google утверждает, что у нее нет медицинского назначения, а значит ей не нужно одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США.

Как отмечает репортер Ars Technica Рон Амадео, пульсометр внутри камеры смартфона вряд ли можно назвать удобной функцией. Носимые устройства, например фитнес-трекеры, находятся в контакте с кожей человека в течение всего дня, а значит могут фиксировать изменения пульса во время покоя и во время нагрузок. Кроме того, они всегда «под рукой», как правило, для их активации требуется нажать всего одну кнопку.

Чтобы задействовать пульсометр в смартфоне, потребуется отвлечься, взять в руки смартфон, включить приложение, приложить палец и ждать окончания измерения, что явно будет неудобным для тех, кто, например, в данный момент тренируется, добавляет журналист.

Амадео отмечает, что Samsung в конце концов отказался от этой функции, убрав фотоплетизмограф из моделей Galaxy, и никто из пользователей по ней не скучает, что также доказывает ее низкую полезность.

«Эта функция кажется более осмысленной, если подумать о ее «бесплатности» и отсутствии дополнительного оборудования, но мы бы все же предпочли просто надеть фитнес-трекер, особенно когда приличные модели стоят около $30», — заключает репортер.