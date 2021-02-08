«Феномен Илона Маска»: что такое Clubhouse и почему он стал популярным

Приложение Clubhouse начало набирать популярность после того, как Илон Маск и Марк Цукерберг присоединились к социальной сети для участия в интервью и ток-шоу, сообщает Business Insider. Согласно данным компании Sensor Tower на 31 января 2021 года, приложение было загружено 2,3 миллиона раз.

Впервые социальная сеть привлекла к себе внимание на прошлой неделе, когда Илон Маск взял интервью у генерального директора Robinhood Влада Тенева в рамках ток-шоу The Good Time Show. Темой беседы стала инициатива наложить торговые ограничения на акции GameStop и AMC.

Маск написал пост об этом интервью за пару часов до его старта в своем Twitter-аккаунте, что привлекло некоторых подписчиков к просмотру. Количество зрителей, попавших на ток-шоу, достигло установленного лимита в 5000, и еще больше смотрели его трансляцию на YouTube.

Затем всего через несколько дней The Good Time Show вновь привлекло внимание к Clubhouse, когда там появился генеральный директор Facebook Марк Цукерберг.

Шоу основывается на peer-to-peer общении [равный к равному], где все участники беседы равноправны. При этом в его рамках могут обсуждаться любые темы без каких-либо ограничений. Во многом благодаря таким правилам в нем и принял участие Илон Маск, который ранее часто выражал свое недовольство подходом традиционных СМИ к освещению новостей.

Само приложение, которое стало домом для модного шоу, было запущено в 2020 году компанией Alpha Exploration Co. Пока оно доступно лишь на операционной системе iOS.

К Clubhouse уже присоединились многие американские знаменитости, включая Опру Уинфри, Эштона Кутчера, Дрейка, Джареда Лето и других.

Широкое упоминание Clubhouse в СМИ привело к тому, что на прошлой недели в сервисе был зафиксирован большой всплеск новых пользователей из Китая, сообщает «Би-Би-Си»

Хотя это приложение является бесплатным, китайские пользователи отдают до $77 (около 6 тыс. руб.), чтобы получить приглашение в него от специализированных сайтов. Важно отметить, что Clubhouse доступен для скачивания на территории Китая даже без использования VPN.

Эта социальная сеть позволяет пользователям участвовать в публичных или частных аудиочатах. Тысячи китайских пользователей присоединились к Clubhouse, чтобы свободно обсуждать темы, которые считаются в КНР запретными — от протестов в Гонконге и обращения с уйгурами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе до растущей напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем.

Учитывая, что Clubhouse стал популярным среди целой нации, а также продолжает привлекать знаменитостей, можно смело говорить о появлении тренда на это приложение. Digital Project Manager коммуникационной группы iMARS Владимир Табуров пояснил «Газете.Ru», что популярность Clubhouse основана на использовании голосовых чатов, которые набирают обороты.

«Все чаще мы используем голос в уже привычных нам социальных сетях, поэтому стартап как раз на злобу дня. Однако будет ли социальная сеть в тренде долгое время — сказать сложно. Все зависит от разработчиков, их желания развивать и продвигать приложение, локализовать его под разные рынки», — заявил эксперт.

По словам Табурова, массовая аудитория не помешает развитию, а наоборот поможет, так как это создаст еще больше клубов по интересам и аудиочатов внутри социальной сети.

Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман отметил, что в последнее время в интернете можно наблюдать за феноменом Илона Маска, который с помощью своих постов в Twitter способен увеличить рыночную капитализацию разных компаний, даже не совсем очевидных.

«По сути, речь идет о том, чтобы перенести в приложение формат круглых столов и свободной дискуссии, который в офлайне очень популярен на конференциях. По сути, Clubhouse является смесью подкастов и конференций на самые разные темы. Вопрос еще в том, сможет ли Clubhouse пережить окончание пандемии, когда конференции снова станут горячей темой.

Не случайно первым гостем стал Илон Маск — он напоминает царя Мидаса, который своим прикосновением все превращал в золото.

После твита Маска мем-валюта Dogecoin достигла исторического максимума, а капитализация Tesla за прошлый год выросла в 8 раз. Нужно посмотреть, надолго ли шарма Маска хватит для нового стартапа Кремниевой Долины», — заключил Шерман.