Он не спал: фитнес-приложение раскрыло убийство

Джефф Уэст из штата Алабама был приговорен к 16 годам тюремного срока за убийство жены. Приговор был вынесен благодаря данным фитнес-приложения на его смартфоне, сообщает новостной портал Mashable со ссылкой на новостной сайт Алабамы.

Уэст утверждал, что его жена Кэт Уэст могла умереть из-за несчастного случая, якобы она была пьяна и, вероятно, неудачно упала. Мужчина сообщил правоохранительным органам, что лег спать около 22.30 в ночь, когда его 42-летняя супруга скончалась.

Однако данные из фитнес-приложения Health, к которым получили доступ правоохранительные органы, противоречили версии Уэста. Согласно им, мужчина бодрствовал и совершил несколько шагов около 22.00, как раз в момент смерти Кэт.

Кроме того, следствием были найдены и другие улики, которые говорили о виновности Уэста.

Так, патологоанатом центра судебной медэкспертизы Стивен Бодро заявил, что травмы, которые стали причиной смерти Кэт, не могли быть получены при падении. По его словам, женщину сильно ударили сзади тупым предметом.

Это уже не первый случай, когда данные фитнес-трекеров и приложений упоминаются в деле об убийстве.

Например, в 2016 году полиция, полагаясь на данные Apple Watch, которые принадлежали жертве, опровергла версию обвиняемого. Он утверждал, что убийство было совершенно другими людьми. Однако следствие установило, что реальное время смерти жертвы достаточно сильно расходилось с тем, которое фигурировало в версии убийцы.

В 2017 году также был похожий инцидент — тогда информация с фитнес-трекера Fitbit была использована для опровержения версии обвиняемого мужчины о смерти его жены.

Если в перечисленных выше случаях информация, которую хранят и собирают гаджеты, помогла раскрыть преступления, то бывало и так, что они же подставляли ни в чем не повинных людей.

Так, Закари Маккоя — жителя городка Гейнсвилл, который находится во Флориде, обвинили в краже со взломом. Обвинение, выдвинутое против молодого человека, основывалось лишь на данных о местоположении его телефона, которые указывали на близость к месту преступления. Но молодой человек всего лишь отправился на велосипедную прогулку.

«Я никогда не думал о том, что Google ведет журнал моих перемещений. Я уверен, что это было указано в условиях пользования, но я никогда их не читал, как и большинство людей», — заявил Маккой.

Портал отмечает, что правоохранительные органы достаточно часто используют информацию, которой располагают IT-гиганты. Так, в 2020 году, когда по всем штатам проводились митинги в поддержку движения Black Live Matter, компания Dataminr, занимающаяся сбором данных в Twitter, сотрудничала с полицией. IT-корпорация предупреждала правоохранительные органы о месте и времени будущих демонстраций протестного движения.