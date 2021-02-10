Вопрос прозрачности: ЕС озаботился критериями модерации соцсетей

Австрийские тезисы

В колонке для венской газеты Der Standard Эдтштадлер призвала Европу выработать единое решение для регулирования цифровых платформ. Даже если Twitter, Facebook или Instagram декларируют, что являются нейтральными поставщиками услуг в Сети, то о реальном нейтралитете речи не идёт, поскольку это не соответствует их бизнес-моделям. Более того, сами платформы во многих странах уже продолжительное время играют роль «пятой власти».

По мнению политика социальные сети должны нести ответственность за распространение деструктивного контента.

Сегодня же онлайн-площадки работают вне устоявшейся системы сдержек и противовесов, руководствуются только собственными принципами. Интернет-платформы сами решают, какой контент правильный, а какой нет. Эдтштадлер считает неприемлемой ситуацию, когда важные решения о том, что пользователи должны или не должны увидеть, принимаются руководителям коммерческих компаний, работающих с данными в США и Китае.

«Мы все должны разработать нормы [для глобальных ИТ-корпораций] точно так же, как мы демократическим путем определяем правила для наших деловых отношений. Вопрос не в том, «оправдана» ли для платформ блокировка учетных записей или удаление контента, а в том, делается ли это прозрачно и понятно, и существуют ли законы, применимые ко всем участникам процесса», – подчеркнула Эдтштадлер.

Всеевропейское решение

Для того, чтобы создать эффективную основу для регулирования международных платформ, потребуются усилия всех членов ЕС. Первые шаги в этом направлении уже сделаны – в декабре 2020 года Европейская комиссия представила Закон о цифровых услугах и Закон о цифровых рынках, но о сроках принятии этих инициатив говорить пока не приходится.

Тем не менее, Эдтштадлер уверена, что Евросоюзу нужно действовать быстро.

«Мы должны обязать цифровые платформы соблюдать правила, эта тема больше не может быть табуированной – это единственный способ обеспечить защиту свободы слова. … Пусть даже для онлайн-платформ соблюдение таких стандартов означает дополнительные финансовые затраты, которые воспринимаются как помехи их предпринимательской деятельности», – отметила политик.

В свою очередь, Австрия не стала дожидаться окончательного решения властей Евросоюза и в одностороннем порядке актуализирует собственное законодательство – правовая база для социальных медиа была принята Законом о коммуникационных платформах, который вступил в силу с 1 января 2021 года. Согласно новому австрийскому закону, контент деструктивного содержания должен удаляться немедленно, в противном случае нарушителям грозят санкции.

Теория заговора

Причинами для явного беспокойства по поводу негативного влияния цифровых гигантов стали фейки, связанные с коронавирусом, и январский штурм Капитолия в Вашингтоне. Беспорядки в столице США наглядно доказали, что теории заговора по-прежнему представляют угрозу для демократии. Эдтштадлер констатировала, что это явление существует веками, и напомнила, что «в Австрии подобные теории внесли большой вклад в антисемитскую агитацию, которая в итоге привела к величайшему преступлению в истории человечества».

Как известно, националистический режим просуществовал в стране с 1933 по 1938 год вплоть до ее аншлюса гитлеровской Германией.

«То, как быстро такие мифы могут привести к насилию и ненависти без какой-либо фактической основы, и насколько они устойчивы в обществе, пугает и предостерегает одновременно. В настоящее время мы снова можем наблюдать это в связи с теориями заговора вокруг коронавируса. Социальные сети, такие как Facebook, Twitter, Instagram и другие, лишь усугубили проблему, поскольку такая информация распространяется там быстрее», – заключила она.

Не оставаться в стороне

О существенно возросшей роли бигтеха в жизни общества говорят не только в Европе, но и в России. Владимир Путин в ходе недавнего Давосского форума отметил, что «цифровые гиганты по ряду направлений уже конкурируют с государствами».

Президент задался по сути тем же вопросом, который тревожит Эдтштадлер: «Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией больших данных и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути узурпировать или ограничивать естественные права человека, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать?»

Ещё в прошлом году Россия, оценив происходящее в мире и посмотрев на опыт других стран, стала активно приводить в порядок законодательство, связанное с регулированием цифровых платформ.

Был принят закон, обязывающий социальные сети самостоятельно выявлять и блокировать деструктивный контент, а также закон, запрещающий иностранным онлайн-платформам цензурировать российские средства массовой информации и вводящий ответственность за подобные действия.

Законодательные нововведения с большой вероятностью продолжатся и в этом году. До 1 августа 2021 года российское правительство должно представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в нашей стране.