«Исчезнет как предмет»: каким будет смартфон будущего

Рынок смартфонов постепенно наполняют устройства с гнущимися дисплеями, которые складываются или разворачиваются. Samsung, один из лидеров в разработке таких решений, сообщила, что в будущем планирует развивать технологию подвижного экрана. TCL и LG также работают над телефонами со скручивающимся дисплеем.

Тем не менее, как считает Forbes, смартфонам будущего такие опции не потребуются.

Обычно, когда речь заходит о футуристичных телефонах, люди сразу представляют прозрачные дисплеи, с которыми можно взаимодействовать привычным способом. Их часто можно увидеть в научно-фантастических произведениях, и это действительно наиболее вероятный сценарий развития отрасли, пишет издание.

Технология AR [дополненная реальность] может послужить основой для создания прозрачных смартфонов. Однако здесь есть свои сложности.

Например, производителям придется поломать голову над тем, как вытащить AR из VR [виртуальная реальность]. Если они смогут это сделать, то дисплей будет отслеживать движение пальцев пользователя и реагировать на них как на прикосновения. Тем более на рынке уже давно представлены подобные устройства, например, контроллер для Xbox Kinect.

По мнению некоторых специалистов в области технологий, революция смартфонов уже близка, однако способ взаимодействия может быть другим. Так, они уверены, что в будущем появится устройство, которое надевается на глаз как офтальмологическая линза.

«Трудно сказать, какой именно тип «телефона» появится, если мы будем полагаться на AR. Мы должны подготовиться к тому, что устройства, какими мы их знаем, перестанут существовать. Поэтому нужно ожидать чего-то совершенно отличного от того, что мы используем сегодня; потенциально продвинутые очки или контактные линзы, все с акцентом на приложения, которые используют камеры», — заявил управляющий директор Banuba Вадим Нехай в 2019 году.

Вице-президент по глобальным продуктам Motorola Дэн Дери полагает, что в ближайшем будущем форм-фактор будет одним из ключевых направлений мобильной отрасли.

«Сейчас появляется ряд новых концепций, связанных с инновациями дисплеев, таких как растягивающиеся или скручивающиеся экраны. Есть и другие аспекты, на которые следует обратить внимание. Так, сейчас возможности ограничены размером экрана, и все, что возможно, — сделать телефон максимально большим. Поэтому мы будем искать способы выхода за рамки ограничений дисплея в будущем. И поиск путей преодоления этого ограничения будет ключевой задачей», — пояснил Дери «Газете.Ru».

По его словам, гибкие дисплеи телефонов, которые сейчас пытается создать каждая вторая компания, — это часть исследования новых форм-факторов, отвечающего потребительским запросам.

«Например, мы увидели потребность клиента в более компактном форм-факторе, а складные экраны позволили нам удовлетворить ее», — добавил эксперт.

IT-директор сети автосалонов Fresh Auto Данила Борунов считает, что смартфоны должны стать частью человеческой экосистемы, заменяя паспорта, справки и все остальные документы.

«Экран — это интерфейс взаимодействия пользователя с устройством, чем он будет удобнее, тем лучше. Думаю, самый логичный исход смартфона в том, что как предмет он исчезнет и будет жить вместе с нашим телом», — рассуждает Борунов.

По его словам, сегодня большинство компаний видят «выход» не в самих смартфонах, а в дополнительных гаджетах к ним, например очках виртуальной реальности.

«Я думаю, рано или поздно мы увидим прозрачные экраны, но это будет не смартфон, а что-то иное, скорее всего, это будет просто экран», — сказал эксперт.

На его взгляд, нет смысла тратить силы на поворачивающиеся экраны, так как это эргономически не совсем верно и потребности у покупателей в этом нет. Большинство компаний вкладываются в это только для того, чтобы показать свою технологичность, продемонстрировать, что они обладают достаточной экспертизой и способны освоить это направление.

«Смартфоны в ближайшем будущем ожидает революция в области автономности. Время работы сильно возрастет, появится быстрая беспроводная зарядка батарей. Кроме того, батареи станут компактнее. В соответствии с этим могут измениться и размеры смартфонов — они перестанут быть «лопатами».

Смартфоны станут меньше, чтобы удобнее располагаться в руке.

Сейчас одна из причин крупногабаритности телефонов — это размещение в корпусе объемных аккумуляторных ячеек», — отметил сооснователь и директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Также, по версии эксперта, изменения коснутся камер, производители начнут применять новые датчики и новые технологии, чтобы улучшить качество фотографий. Кроме того, уже в ближайшем будущем на прилавки могут попасть серийные модели смартфонов без разъемов и физических кнопок.

«Мы видели, как многие лидеры рынка отказались от разъема для наушников в пользу беспроводных гарнитур, почти все флагманы сегодня поддерживают беспроводную зарядку. Прототипы устройств без разъемов уже представлялись», — сказал Кивокурцев.

Эксперт уверен, что у концепции гибких экранов нет четкой практической ценности. Сейчас к такой технологии пришли из-за больших габаритов смартфонов, чтобы сделать устройство компактнее в «сложенном» виде, но четкого ответа на вопрос «зачем они нужны» нет.

«Далекое будущее смартфонов будет связано с носимыми устройствами. Уже сейчас этот рынок развивается стремительно, несмотря на ограниченный функционал. Мобильные телефоны уже прошли этот путь, превратившись за 25 лет из чемоданов в часы или iPhone. Электроника становится все более компактной, и это только начало», — сообщил директор по маркетингу компании Forward Leasing Василий Пителинский.

Самая массовая технология потребления контента и взаимодействия со смартфоном на сегодняшний день — дисплей, считает эксперт.

Скручивающиеся и складывающиеся его представители — это попытка производителей сделать более функциональное устройство в компактном корпусе, и потребители, несмотря на высокую стоимость, охотно раскупают такие смартфоны. Выпуская такие новинки, производители тестируют спрос и технологии, что позволяет развивать индустрию в целом, продолжил Пителинский.

«Ведущие производители также активно разрабатывают и совершенствуют AR технологии, которые уже помогают людям в работе. По моему мнению, следующим шагом в развитии визуального контента будут именно очки с дополненной реальностью. Нужно подождать, когда производители готовы будут готовы совместить в ультракомпактном корпусе процессорные, телекоммуникационные мощности и питание для них, чтобы AR-технологии могли работать так же, как на смартфоне. Пока остается только играть с геометрией дисплеев для улучшения опыта взаимодействия пользователей с виртуальным миром», — заключил эксперт.