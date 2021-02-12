Публичность подвела: звезд грабят с помощью Instagram

Группа грабителей из Милана, известных как «воры-акробаты», выслеживала своих жертв через их Instagram-страницы, сообщает «Би-Би-Си» со ссылкой на данные прокуратуры. Свое название группировка получила после того, как видеокамеры зафиксировали, как они ловко карабкаются по наружным стенам многоквартирных зданий.

В основном, жертвами преступников становились богатые и знаменитые жители Милана. Так, среди них оказались телеведущая Дилетта Леотта и футболист Ахраф Хакими.

Группировка изучала профиль цели, фотографии и отмеченные места, чтобы выяснить местонахождение дома жертвы и время, когда ее там не будет.

Полиция считает, что помимо отмеченных геолокаций в Instagram-постах, группировка «воров-акробатов» внимательно изучала фотографии, чтобы определить возможные входы в дом, например окна. Таким образом мошенники продумывали способы проникновения в здание.

Первое ограбление группировка совершила 6 июня 2020 года. Тогда воры похитили у Дилетты Леотты имущества на сумму около €150 тыс. [13,5 млн руб.], среди прочего были украдены ювелирные изделия, дизайнерские сумки и часы Rolex. Полгода спустя в декабре они таким же способом проникли в дом бывшей невестки Леотты.

Очевидно, что злоумышленники воспользовались тем, что звезды активно ведут свои странички в социальных сетях, выставляя собственную жизнь напоказ. Управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что популярность в социальных сетях зачастую связана с тем, насколько сильно пользователь допускает посторонних людей в свою жизнь, при этом забывая о том, что этим могут воспользоваться преступники.

«Здесь можно посоветовать следующие вещи — не ставить геотеги. Не стоит выкладывать «сториз» в режиме реального времени, чтобы не было понятно, где вы находитесь, лучше публиковать такие видео с задержкой.

Нужно также быть аккуратнее с публикацией своих планов — некоторые «селебы» публикуют чуть ли не графики своей активности на месяц вперед, потому что нужно всюду успеть.

Очень популярна выкладка посадочных талонов, паспортов и других документов, которые могут потом попытаться подделать или просто использовать для каких-то злонамеренных действий», — рассказал Шерман.

Пресс-секретарь коммуникационной группы iMARS Екатерина Вронская обратила внимание на то, что интернет сильно изменил мир и теперь все знают друг про друга совершенно все, а любая новость молниеносно распространяется.

«Соответственно, возникают некие рамки, которых необходимо придерживаться и в социальных сетях. Не стоит публиковать фотографии своего дома и мельчайшие подробности своей жизни, рассказывающие с точностью до минуты о ваших занятиях и местоположении. Кроме того, все более популярным становится осознанное потребление, которое не только сможет помочь в некоторой степени защитить себя от мошеннических действий, но и благоприятно скажется на репутации персоны. Все-таки большинство действительно успешных людей не выставляет напоказ свою жизнь»,— заключила эксперт.