«Конец для iPhone»: в США могут запустить аналог App Store

В США предложили создать альтернативу для App Store, сообщает The Verge. Новый законопроект был внесен в сенат Северной Дакоты и направлен на разрушение монополии магазина приложений от компании Apple.

«Цель законопроекта — выровнять игровое поле для разработчиков приложений в штате и защитить клиентов от разрушительных монопольных сборов, взимаемых крупными технологическими компаниями», — сказал сенатор штата Кайл Дэвисон.

Дэвисон считает, что нынешняя политика магазина вредит в первую очередь не разработчикам, а потребителям. По его мнению, стратегия Apple ведет к росту цен на программы и сокращает их выбор, тем самым ограничивая потребителей.

Законопроект довольно прост и устанавливает три ключевых ограничения для любой «платформы распространения цифровых приложений», годовой доход которой превышает $10 млн. Магазин Apple подходит под это описание.

Согласно документу, Apple и другие владельцы подобных площадок не смогут требовать от разработчиков использовать исключительно их платформы для распространения цифровых приложений, а также встроенную фирменную систему платежей. Кроме того, магазину будет запрещено применять какие-либо санкции к разработчикам, если те решили обратиться в альтернативный магазин приложений.

Законопроект, в случае его принятия, может радикально повлиять на деятельность Apple и потребует от компании изменить работу магазина. Пока инициатива затрагивает бизнес только в Северной Дакоте, однако, если она будет одобрена, то примеру штата могут последовать и другие, что грозит подорвать «яблочную» бизнес-модель.

Купертиновцы уже выступили против идеи Дэвисона.

«Законопроект может уничтожить iPhone, каким вы его знаете. Он подорвет конфиденциальность, безопасность и производительность. Проще говоря, мы упорно работаем над тем, чтобы не допустить «плохие» неконтролируемые приложения в App Store, а законопроект может потребовать, чтобы мы их впустили», — заявил главный инженер Apple по вопросам конфиденциальности Эрик Нойеншвандер.

Этот иск является продолжением большой дискуссии по регулированию технологических гигантов, которых в последнее время политики все чаще начинают обвинять в монопольном положении на рынке и пытаются подвести под антимонопольное регулирование, считает управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

По словам исполнительного директора iMARS Communications Александра Ревского,

принятие законопроекта в сенате Северной Дакоты может стать серьезным прецедентом для разрушения монополии Apple.

Пока компания старается использовать свой главный информационный козырь – она не сможет обеспечивать безопасность пользователей в случае появления сторонних приложений, которые могут быть вредоносными, указывает Ревский. Однако подобное заявление уже не является неоспоримым, учитывая заявления разработчика Коста Элефтериу, обвиняющего Apple в попустительстве и допуске в свой магазин мошеннических приложений.

«Информационная борьба вокруг компании и ее монопольного положения набирает обороты и может превратиться в большой снежный ком, который будет невозможно остановить, если все ее противники объединят усилия. Компании в срочном порядке необходимо выстраивать новую коммуникацию как с разработчиками, так и с пользователями, чтобы попытаться предотвратить дальнейший рост негатива к бренду. Очевидно одно — в ближайшее время мы точно увидим шаги Apple, которые так или иначе будут смягчать существующие правила», — считает Ревский.

Маркетинговый директор мессенджера Gem4me Гаухар Алдиярова отмечает, что прямо сейчас Apple ничего не угрожает.

«Даже если в экосистеме Apple начнут появляться сторонние магазины, с точки зрения чистых денежных потоков компания потеряет не так много.

Не будем забывать, что у Apple огромная база фанатов, которые не изменят своему любимому производителю, и для них единственно правильным останется только оригинальный магазин Apple.

Это для разработчиков обязательные платежи в 15-30% — неприятная особенность ведения бизнеса через сервисы Apple, но конечным пользователям, как правило, совершенно безразлично, кому идут деньги», — поясняет Алдиярова.

По ее мнению, пользователь всегда будет там, где ему удобнее, и вряд ли ради экономии в 5-10% потратит время на поиск альтернатив.

«Сама по себе идея нескольких альтернатив, если посмотреть на нее отвлеченно, правильная. Здоровая конкуренция еще никому не вредила. Но в данном случае есть очень много «но». Например, вопрос безопасности. Будут ли альтернативные магазины так же строги с доступом новых приложений, как сам AppStore? Очевидно, нет. Сейчас владельцы iPhone могут быть уверены, что среди представленных в AppStore приложений нет тех, которые могут занести в смартфон вирус», — добавляет эксперт.

Алдиярова заключает, что если законопроект все-таки будет принят и Apple лишится монополии AppStore, то не факт, что потребители будем этому рады.

Для самого Apple это вряд ли будет существенная финансовая потеря. Значительно больше компания пострадает от того, что iPhone потеряет уникальную экосистему и имидж самого защищенного и элитарного смартфона нашего времени.

«Не лучше ли, в таком случае, добиваться, чтобы Apple постепенно дорабатывала AppStore и улучшала условия для разработчиков и пользователей, а не требовать от компании подключать в стабильно работающую систему компоненты, которые могут ее разрушить?» — задается вопросом собеседница «Газеты.Ru».