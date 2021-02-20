«Неудобство и раздражение»: как бойкот Facebook отразился на Австралии

Бойкот Facebook в отношении австралийских СМИ дал первые результаты — трафик местных новостных сайтов упал на 13%. Что же касается трафика, который шел на австралийские порталы из-за рубежа, то он сократился сразу на 30%, сообщает Politico.

Дело в том, что в начале этой недели социальная сеть Марка Цукерберга решила ограничить распространение новостей из австралийских информационных источников на своей платформе в ответ на новый законопроект, обязывающий корпорацию платить за подобные публикации. Руководство Facebook решило, что новые правила не имеют под собой никаких оснований, а потому решило им не подчиняться, а просто удалить все публикации австралийских СМИ из социальной сети.

В рамках недавней пресс-конференции премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил о том, что власти не собираются идти на поводу у IT-гиганта: «Я просто хочу сказать Facebook — мы в Австралии. Если ты хочешь вести здесь бизнес, нужно следовать нашим правилам».

Некоторые австралийцы остались глубоко разочарованы действиями Facebook, а многих это даже разозлило. Хэштег #deletefacebook [рус. «удали Facebook»] на этой неделе долгое время был в трендах местного Twitter.

Житель Сиднея Фред Азис-Ларанжо заявил в беседе с CNBC, что решение Facebook «больно ударит по ним самим», так как компания потеряет своих фанатов в стране.

«Это принесет неудобство и раздражение большой группе населения, которые читают новости в ленте Facebook», — заявил Азис-Ларанжо.

Другая жительница Сиднея по имени Наташа Кинраде считает, что Facebook не должен лишать людей новостей, особенно «в ковидные времена». По ее словам, иногда эта социальная сеть является лучшим местом для того, чтобы узнать экстренные новости, если случается чрезвычайная ситуация».

Свое мнение по поводу ситуации с бойкотом также выразил президент компании Microsoft Брэд Смит. По его словам, Facebook зашел слишком далеко, когда лишил австралийцев всех новостей.

«Я удивлен, что Facebook двигается в этом направлении. Я считаю это ошибкой», — заявил Смит.

Между тем, маловероятно, что компания Цукерберга пойдет на поводу у общественного мнения и в конце концов согласится с требованиями австралийских властей. История уже неоднократно показывала, что скандалы, в которые попадает Facebook, никак не сказываются на популярности социальной сети среди пользователей интернета, а потому руководству нет никакого резона реагировать на эту ситуацию.

Принимая подобное решение, Цукерберг так или иначе просчитывал последствия, и тот факт, что общество разделится на две стороны и часть поддержит решение правительства, также был очевиден, считает исполнительный директор iMARS Communications Александр Ревский.

«Пока каждая из сторон сделала свой ход и выжидает, наблюдая за реакцией общественности. От того, в том числе, какая позиция возьмет верх, и будут зависеть дальнейшие действия как Facebook, так и правительства Австралии, которые будут ссылаться на нее. В целом, необходимо понимать, что если Facebook уступит правительству Австралии, это создаст прецедент для всех других стран применить подобную схему, а это будут уже совсем другие деньги для компании.

Поэтому, скорее всего, Цукерберг будет отстаивать свою позицию до конца, даже если итогом может стать сохранение текущей ситуации с блокировкой в Австралии.

Необходимо помнить, что в первую очередь, речь идет именно о социальной сети и возможности коммуникации, поэтому если смотреть на контентное распределение, новости составляют не такой уж большой процент. Отказываться от удобной и привычной возможности общаться из-за отсутствия новостей в ленте – на это пойдут немногие, и даже если волна возмущения будет казаться значительной, в реальности отток пользователей из Facebook не составит большого числа», — заявил Ревский.

Пока что у Facebook нет повода отказываться от своей позиции, соглашается Марк Шерман, управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency. По его словам, позиция самой социальной сети будет исходить из монетизации — если она не будет падать, то ничего не произойдет.

«Вряд ли люди будут удалять Facebook, поскольку интересные заметки можно обсудить и без их публикации», — заключил эксперт.