«Подрывают веру в НАТО»: Twitter забанил «российские» аккаунты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва изучит блокировку аккаунтов в Twitter, которые якобы связаны с Россией, и даст экспертное заключение, приводит ее слова ТАСС.

Она также отметила, что формулировка заявления Twitter о том, что были заблокированы аккаунты, которые «пытались влиять на ЕС и США», очень интересная.

«Под нее могу попасть миллионы пользователей. Даже ресурсы сотоварищей [оппозиционера Алексея] Навального — вот уж они точно влияют на США и ЕС, учитывая, с какой скоростью там штампуются антироссийские санкции по просьбе «агентов влияния», — считает представитель российского ведомства.

Согласно данным американской компании, речь идет о сотне страниц соцсети, которые попали в бан. Они разделены на две группы. Первая из них состоит из 69 заблокированных аккаунтов. Они якобы имеют какое-то отношение к властям России. При помощи этих страниц, уверены в Twitter, осуществлялась активность, направленная на «ослабление стабильности и надежности НАТО» и «подрыв веры» в альянс.

Во вторую группу попала 31 учетная запись. Эти страницы, как предполагается, связаны с российским «Агентством интернет-исследований». Аккаунты якобы служили инструментом для осуществления деятельности, «направленной против США и ЕС».

Ранее американские соцсети неоднократно блокировали аккаунты, связанные с Россией. Летом прошлого года, например, была заблокирована страница проекта «Лидеры России». Захарова призывала платформы США пересмотреть критерии для бана. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что ограничения со стороны руководства соцсетей носят характер политически окрашенной цензуры.

На этот раз, помимо «российских» аккаунтов, были удалены также 238 страниц, связанных с Ираном. С помощью этих учетных записей, как заявили в Twitter, осуществлялись действия, направленные на «вмешательство в дискуссию, касающуюся первых теледебатов кандидатов в президенты США в 2020 году». Также были заблокированы страницы, которые якобы связаны с армянскими властями. Деятельность этих аккаунтов вредила Азербайджану, заявили в компании.

Ранее Twitter, как и Facebook с Instagram, заблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа, пока тот еще находился у власти. Соцсеть объяснила свое решение тем, что тот якобы призывал американцев к насилию. Twitter заблокировал Трампу доступ к платформе на бессрочный период, заявив, что не может допустить повторения штурма Капитолия, который произошел 6 января.

В свою очередь, Трамп недавно сказал в интервью телеканалу Newsmax TV, что не собирается возвращаться в Twitter.

«Если вы посмотрите на то, что происходит с Twitter, — я считаю, что он стал очень скучным, и миллионы людей покидают его. Они уходят, потому что он уже не тот, и мне это понятно», — пояснил бывший глава государства.

В России считают, что американский бигтех, в том числе и Twitter, ведет неоднозначную политику. По мнению первого запреда комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александра Малькевича, представители индустрии «позволяют себе вмешиваться во внутренние дела» России.

«Twitter стал одной из самых политизированных площадок как в США, так и в мире. Увлеченный политическими играми и блокировкой тех, кто продвигает неугодные взгляды, он не предпринимает действий по предотвращению распространения деструктивного и потенциально опасного контента», — уверен Малькевич.

В качестве примера он привел нежелание платформы «блокировать детскую порнографию, а также откровенно антироссийские аккаунты».