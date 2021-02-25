Распознать «праздношатания»: в метро появится новая система фиксации

Власти Москвы потратили 932 млн руб. на покупку и установку 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц. Этой техникой будет оборудовано 85 станций московского метрополитена, выяснил «Коммерсантъ».

Мультимедийные экраны можно использовать для трансляции рекламных сообщений, а также осуществлять информирование пассажиров в случае чрезвычайных ситуаций: система способна оперативно уведомить об эвакуационных выходах, предоставить актуальную информацию о ситуации и даже помочь в борьбе с паникой.

Кроме того, система должна определять «пересечение линии», «быстрое движение», а также «праздношатания», а затем передавать соответствующие метаданные о распознанном объекте.

Как подчеркнули в ГУП «Московский метрополитен», видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей.

Также сообщается, что все камеры оснащены автофокусом и поддерживают Full HD-разрешение. Стоит отметить, что все вычисления будут производить сами камеры, для этих целей они оснащены 2 Гб оперативной памяти и жестким диском объемом 4 Гб.

Доступ к системе получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

По мнению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, информация, которая будет собираться такими камерами в метро, нужна в первую очередь правоохранительным органам.

«Данные о «праздношатающихся» могут дать аналитику для расследования преступлений или предупреждения правонарушений, для поиска людей, находящихся в розыске, и т.д. Здесь, собственно, нет ничего нового — подобные системы давно используются в разных странах мира и их установка в местах скопления людей и на транспорте направлена на облегчение работы полиции и других организаций», — объяснил Деев.

Другими словами, система видеонаблюдения даст возможность детально рассмотреть лицо человека, дать его описание в ориентировке, выяснить подробности происшествия в метро или восстановить последовательность событий.

Однако есть риски того, что собранная информация попадет не в те руки и будет использована в злонамеренных целях.

«Если не только правоохранители, но и посторонние лица смогут использовать полученную камерами информацию для своих целей, то эти данные могут использоваться кем угодно. Родственниками — для поиска пропавших, преступниками — для выявления жертвы», — считает эксперт.

Как рассказал «Газете.Ru» руководитель отдела разработки программного обеспечения Cross Technologies Александр Тюрников, камеры, установленные в метро, смогут распознавать лица и запоминать траекторию перемещения в пределах определенного временного отрезка и ограниченного пространства, а далее — анализировать поведение пассажиров.

«Да, здесь действительно есть возможность аналитически определять потенциально опасное поведение, однако самым вероятным риском является попадание собираемых данных в руки злоумышленников. Как показывает практика, несанкционированный доступ к таким системам — это вопрос времени», — считает эксперт.

Директор Центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Сергей Андронов рассказал «Газете.Ru», что такая система состоит из стандартных решений для видеоотображения со встроенными камерами, которые повсеместно используются в местах общего скопления людей, например, в аэропортах.

Как правило, в камеры видеонаблюдения метрополитена люди целенаправленно не смотрят, а значит система получает ограниченное количество данных, недостаточных для 100-процентной идентификации человека. Однако, по словам эксперта, с мультимедийными экранами ситуация кардинально меняется.

«Пассажиры будут смотреть рекламу, объявления о потерянных вещах, маршруте, а в этот момент система прекрасно считает всю необходимую информацию: цвет глаз, волос, походку, уникальные черты лица», — отметил Андронов.