400 рублей за «эксклюзив»: Twitter вводит платную подписку

Twitter планирует внедрить функцию Super Follow, сообщает портал Mashable.

На этой недели Twitter объявил о планах позволить пользователям взимать плату со своих подписчиков за доступ к «эксклюзивному» контенту. Другими словами, в американской социальной сети появится местный аналог спонсорской подписки на YouTube или сервиса Patreon, где пользователи становятся «покровителями» какого-либо автора и платят ему деньги за доступ к контенту.

Super Follow будет реализована посредством месячной подписки за $5 [около 400 руб.], благодаря которой подписчик будет получать доступ не только к уникальному контенту, но и другие преимущества, например, «значок сторонника» или «доступ к сообществу».

Также будут предусмотрены специальные твиты для «суперфолловеров» — такие посты смогут просматривать и отвечать на них только оплатившие подписку.

Пока неизвестно, кому именно будет доступна новая функция и когда произойдет запуск Super Follow.

«Изучение возможностей финансирования аудитории, таких как Super Follows, позволит создателям контента получать прямую поддержку своей аудитории, и это будет стимулировать их продолжать создавать контент, который нравится их подписчикам», — пояснил пресс-секретарь Twitter.

Представитель корпорации поделился с порталом целью проекта: таким образом Twitter изучает и переосмысливает политику сервиса.

«Наша цель — поддерживать общественный диалог», — заявили в компании.

Однако такой способ монетизации контента может столкнуться с непониманием со стороны пользователей, считают эксперты.

«Проблема с монетизацией в том, что людям сложно начинать платить за контент, который всегда был бесплатным», — говорит управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.

По словам эксперта, такой подход работает не на всех платформах. Так, если речь идет о сервисе Patreon, где пользователи платят за авторский контент, то там такая модель монетизации была предусмотрена изначально и не вызывает вопросов со стороны пользователей. Однако Twitter изначально был бесплатным, поэтому, по словам эксперта, некоторым Super Follows может не понравится.

«Вопрос в том, что уникального можно предложить в Twitter, и за что платить блогерам? Возможно, речь пойдет о формировании сообществ со звездными спикерами, чтобы платить за доступ к тредам с их участием, но понравится ли это самим спикерам, которые любят платформу именно за возможность общаться с большой аудиторией»,— рассуждает Шерман.

По словам эксперта, в этом году акции Twitter показали максимальный рост с момента IPO в 2013 году, и на восстановление своих позиций на фондовом рынке у компании ушло более 7 лет.

«Очевидно, что новые решения навеяны конкуренций со стороны Clubhouse и Facebook, нужны новые источники монетизации, но насколько попадет в цель новая инициатива, неясно. С одной стороны, в Америке привыкли платить за контент, с другой, платных сервисов очень много и поболтать можно много где. Наверное, проще было бы развивать корпоративные аккаунты», — считает эксперт.

По мнению исполнительного директора коммуникационной группы iMARS по диджитал и SMM Татьяны Виноградовой, реализация Super Follow может происходить посредством внедрения бонусных твитов, возможности получить доступ к группе сообщества или получить значок, указывающий на наличие подписки.

«Twitter видит в этом способ позволить создателям контента получать деньги напрямую от своих поклонников...Это будет стимулировать блогеров продолжать создавать контент, который любит их аудитория», — считает Виноградова.

Инструменты прямых платежей становятся всё более важными для авторов, особенно в последние годы. Patreon добился огромного успеха, и другие платформы, включая Facebook, YouTube, запустили функции прямых платежей авторам, говорит эксперт.

«У YouTube функция платных подписок реализована очень хорошо, и если Twitter сделает что-то подобное, то это будет отлично. Однако я не могу точно сказать, буду ли я сам пользоваться Super Follow», — прокомментировал нововведение общественный деятель и блогер Максим Кац.

По его мнению, такие функцию монетизации дают людям возможность поддержать блогера, чье творчество им нравится. Более того, по словам Каца, блогер уже давно перестал быть просто человеком снимающим видео, это — настоящая работа.

«Большинство площадок позволяет так или иначе монетизировать контент. Например, у меня на YouTube-канале работает целая редакция: человек 20, и они должны получать зарплату и за съёмки, и за сценарий, и за монтаж. Поэтому вполне логично, что площадки предоставляют разнообразные формы монетизации», — считает собеседник «Газеты.Ru».