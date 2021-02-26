«Система посыплется»: как деанонимизация Сатоши Накамото скажется на цене биткоина

Криптобиржа Coinbase готовится стать публичной компанией — сообщается, что в скором времени она проведет прямой листинг на Nasdaq, передает Mashable.

В проспекте эмиссии, размещенном на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Coinbase перечислила бизнес-риски, на которые она не может повлиять. Среди них вероятная деанонимизация Сатоши Накамото — так называют человека или группу людей, создавших биткоин, — а также передача биткоинов, находящихся во владении Накамото.

Как следует из документа, если личность создателя биткоина будет раскрыта, то это приведет к снижению цены на эту криптовалюту. Это дестабилизирует весь крипторынок и, в частности, Coinbase.

Считается, что Накамото принадлежит почти 5% всех биткоинов мира, так как для майнинга, то есть для добычи, доступно всего 21 млн биткоинов. Если вдруг на рынок будет выпущен миллион биткоинов, которые принадлежат его создателю, то это неизбежно приведет падению стоимости актива.

Кроме того, в основе биткоина лежит идея децентрализации. Эта валюта не привязана к каким-либо учреждениям или частным лицам. Если бы личность Накамото была раскрыта, то биткоин формально получил бы «хозяина», что могло бы отпугнуть трейдеров, которые вложились в эту валюту именно по причине того, что она никем не контролируется.

«Действительно, для биржи Coinbase деанонимизация Сатоши Накамото является риском.

Возможно, они даже знают, кто это, и опасаются, что при раскрытии личности Накамото рынок этого не выдержит и система просто посыплется.

Биткоин в результате может потерять всю свою ценность, потому что это фундаментальный момент — децентрализованная система будет нарушена», — считает Александр Хвойницкий, директор по маркетингу криптовалютной p2p-площадки Chatex.

Сатоши Накамото не просто легендарная фигура в мире криптовалют, но еще и очень богатый человек или группа людей, поясняет Лилиана Пертенава, консультант по стратегическим коммуникациям, режиссер фильма о криптолихорадке Crypto Rush.

«Он или они владеют более чем 1 млн биткоинов, и до сих пор анонимность служила надежной защитой от охотников за легкими деньгами, да и прессы. Что касается IPO Coinbase, то разумно считать ситуацию публичности создателя главной криптовалюты риском, потому что привязка к личности или организации может сильно снизить стоимость биткоина. Все начнут оценивать персонажа и потеряют главный фокус — отсутствие принадлежности биткоинов каким-то сущностям и его свободу от чьих-либо интересов», — рассуждает Пертенава.

«Безусловно, анонимность создателя или группы создателей биткоина является его преимуществом», — отмечает сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис. По его словам, неожиданное появление конкретного человека или группы лиц, ответственных за создание биткоина, приведет к появлению огромного количества рисков — регуляторных, политических, уголовных и так далее.

«С другой стороны, если Сатоши Накамото окажется, например, Илоном Маском, которому очень доверяют и который за последние месяцы очень сильно двигал крипторынок вперед, то может случиться и обратная ситуация», — допускает эксперт. Тем не менее, по мнению Смеркиса, весь крипторынок будет чувствовать себя лучше, если будет сохранен текущий статус-кво.

В свою очередь создатель криптовалюты Zold Егор Бугаенко выразил мнение, что важность личности Сатоши Накамото для биткоина сильно преувеличена: «Не благодаря технической инновационности биткоин так популярен, а благодаря крупной политической и финансовой поддержке структур и людей мирового масштаба. За заявлением Coinbase я вижу очередной виток пропаганды цифровой валюты».

По-прежнему нет никаких свидетельств того, что Сатоши Накамото является реальной персоной. 31 октября 2008 года под этим именем была опубликована статья «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», в которой был впервые описан биткоин. Впоследствии Накамото, в одиночку или совместно с кем-то, разработал протокол биткоина и первую версию программного обеспечения, в которой этот протокол был реализован.

Спустя два года Накамото перестал участвовать в судьбе биткоина — его последний пост на форуме BitcoinTalk датируется 12 декабря 2010 года.

В разное время появлялось несколько громких разоблачений личности Сатоши Накамото — создателями биткоина назывались американский предприниматель Дориан Накамото, криптограф Ник Сабо, бизнесмен Крейг Райт, программист российского происхождения Владимир Оксман и даже Илон Маск, но все они (кроме Маска) опровергли собранные доказательства. Впрочем, существует мнение, согласно которому глава Tesla и SpaceX не смог бы так долго скрывать свою причастность к созданию биткоина, если бы имел к нему хоть какое-то отношение.

В честь Накамото названа мельчайшая, а именно стомиллионная часть биткоина — «сатоши».