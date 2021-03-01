Удаленное восстановление iPhone: к чему готовится Apple

Apple работает над функцией удаленного восстановления потерянных данных, сообщает портал PhoneArena.

Чтобы воспользоваться новой функцией Internet Recovery [Восстановления по интернету], пользователю следует перевести смартфон в режим восстановления, которая по интернету добавляет устройство в iTunes/Finder. Затем владельцу нужно следовать всплывающим подсказкам, чтобы восстановить утерянные данные.

Кроме того, специалисты Apple также рассматривали возможность использования Bluetooth. Однако оказалось, что такой способ удаленного восстановления оказался гораздо медленнее и менее безопасным. На текущий момент, «яблочный» гигант тестирует разные варианты исполнения функции, но пока скорость удаленного восстановления слишком медленная.

На текущий момент пользователи «яблочных» смартфонов могут либо восстановить данные с помощью шнура Lightning, который подключают к компьютеру, либо отдать телефон в техподдержку. Однако владельцы смартфонов не всегда могут отказаться от использования гаджета на несколько дней — это одна из причин разработки новой функции.

Некоторые эксперты считают, что способ удаленного восстановления данных без использования кабеля — это один из индикаторов того, что компания готовится к выпуску смартфона без разъемов.

Считается, что Apple уже давно начала готовить своих покупателей к беспортовому iPhone 13. Внедрение беспроводной зарядки MagSafe, удаление зарядного блока из комплекта — все это шаги к полному отказу от шнуров и кабелей.

Условный iPhone 13 должен быть представлен осенью 2021 года. По слухам новая модель впервые в истории будет иметь максимальную емкость памяти до 1ТБ, в то время как смартфоны двенадцатой линейки имеют емкость в 512 ГБ, об этом сообщил портал 9to5Mac.

В настоящее время Apple предлагает 1ТБ памяти только на планшетах iPad Pro. Что касается глобального рынка смартфонов, то купертиновцы немного опаздывают: так, конкурент в лице Samsung начал предлагать телефоны с объемом памяти 1 ТБ почти два года назад, когда вышла серия смартфонов Galaxy S10.

Также, согласно слухам, в iPhone 13 планируют вернуть разблокировку с помощью Touch ID.

Кроме того, смартфон будет оснащен негаснущим дисплеем с частотой обновления кадров в 120 Гц, а также улучшенным блоком камер.

Смартфон будет выпущен в четырех размерах, как и его предшественник. Это значит, что, несмотря на слухи о том, что самый маленький «яблочный» телефон iPhone 12 mini могут снять с производства из-за низких продаж, Apple не планирует отказываться от запуска «младшего брата» в новой линейке своих смартфонов.

Внешний вид гаджета при этом не поменяется, дизайн останется почти таким же, как и у iPhone 12. Некоторые источники утверждают, что из-за схожести с прошлогодней моделью в 2021 году будет представлен не iPhone 13, а iPhone 12s, так как Apple не готова показать по-настоящему революционные функции, «достойные» новой цифры в названии. Вся вышеуказанная информация пока не была официально подтверждена компанией Apple.