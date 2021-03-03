«Отсюда на Марс»: Илон Маск собрался строить город

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск планирует основать новый город в Техасе, куда бизнесмен не так давно переехал сообщает Business Insider со ссылкой на Twitter-аккаунт Маска.

«Прямо сейчас я создаю город Старбейз [рус. «Звездная база»], штат Техас», — гласит пост.

Creating the city of Starbase, Texas — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

По словам миллиардера, будущий город будет гораздо больше, чем поселок Бока-Чика, в котором находится космодром SpaceX.

Бока-Чика — это некорпоративный город на южной границе штата, который находится недалеко от Браунсвилла. Там космическая корпорация Маска разрабатывает ракету Starship и испытывает прототипы с 2014 года.

«Отсюда на Марс, а оттуда — к звездам», — так дополнил Маск свой предыдущий пост.

From thence to Mars,

And hence the Stars. — Elon Musk (@elonmusk) March 2, 2021

Также бизнесмен, отвечая на вопрос фолловера, добавил, что в Старбейз будут «хорошо относиться к собакам», а мэра города будут звать «дожем» [игра слов, отсылка к мему The Doge — прим. ред.].

Сообщается, что представить корпорации SpaceX уже отправил запрос «в произвольной форме» в правительство округа относительно переименования Бока-Чика и включения его в новый город Старбейз, об этом сообщил судья округа Кэмерон Эдди Тревино.

«За последние несколько дней SpaceX официально обращалась к властям округа по поводу включения деревни Бока-Чика в город Старбейз, который хочет построить Маск. Ранее суд комиссаров округа Кэмерон был проинформирован о предложении SpaceX», — рассказал судья Тревино.

Местные власти также предупредили, что Маску нужно будет сделать официальный запрос, прежде чем процесс регистрации начнется.

«Написание поста в Twitter не поможет Маску создать новый город. Корпорации предстоит столкнуться с множеством препятствий, прежде чем они смогут осуществить задуманное... Если SpaceX и Илон Маск хотят пойти по этому пути, то они должны соблюдать законодательство штата. Округ готов рассмотреть любые соответствующие действующему законодательству петиции», — заявил Тревино в интервью.

Так, в соответствии с законом, миллиардеру придется обеспечить город коммунальными удобствами, например, системой водоснабжения. На текущий момент, Бока-Чика не предоставляет жителям данную коммунальную услугу: воду привозят на грузовиках из соседнего города Браунсвилля и хранят в цистернах в каждом доме.

«Я думаю, что корпорации немного забегают вперед», — добавил судья Тревино.

Переименование Бока-Чика в Старбейз еще больше усилит влияние Маска в Техасе. Стоит отметить, что миллиардер имеет в штате несколько предприятий помимо космодрома SpaceX.

Так, в декабре 2020 года стало известно, что Илон Маск переехал из Калифорнии в Техас. Вместе с ним переместился и частный благотворительный фонд Маска.

Кроме того, сейчас недалеко от столицы штата, города Остин другая компания Маска Tesla строит крупный завод для создания своего будущего электрического пикапа Cybertruck.

Также недавно SpaceX разместила вакансии на инженерные должности в свое подразделение Starlink, которое занимается «космическим интернетом». Сейчас Starlink занимается строительством «нового современного производственного предприятия» в Остине.