Instagram без лайков: что ждет социальную сеть

Во вторник 2 марта большая часть пользователей Instagram осталась без лайков — администрация социальной сети временно отключила эту функцию, сообщает Mashable.

Юзеры, которые захотели проверить, сколько людей оценили их публикации, столкнулись с отсутствием привычного количества «сердечек» — вместо этого под фото или видео остался лишь перечень пары никнеймов, лайкнувших пост, и фраза «и другие». При этом лайки пропали не только из личных аккаунтов, но и из ленты новостей.

Как выяснилось позднее, массовое исчезновение лайков произошло по ошибке.

«В данный момент мы тестируем функцию спрятанных лайков в ленте новостей. Ранее сегодня мы случайно добавили в этот эксперимент большое количество людей. Проблема уже устранена. Пользователям следует обновить свою ленту, и лайки вновь появятся», — говорится в официальном сообщении Facebook, владеющей Instagram.

Свои извинения из-за случайного отключения лайков также принес глава Instagram Адам Моссери.

FYI we unintentionally launched our test to hide likes to more people today. Our apologies. Twitter — Adam Mosseri (@mosseri) March 3, 2021

Пропажа лайков в Instagram вызвала большой резонанс в социальных сетях. Часть пользователей оценила новую функцию и выразила сожаление, что пока она является лишь экспериментальной.

«Instagram без лайков — это на самом деле круто. Очень много людей чувствуют зависимость от того, сколько «сердечек» они смогут получить, вместо того, чтобы публиковать то, что делает их по-настоящему счастливыми», — пишет пользователь Twitter @alyssamdicarlo. Девушка добавила, что раньше часто удаляла свои фотографии,



если они не набирали хотя бы сотню лайков, потому что из-за этого чувствовала «неуверенность в себе».

Другие юзеры решили, что отсутствие счетчика лайков станет губительным для многих «инстаблогеров».

«Instagram отключил лайки, это означает, что карьера многих инфлюэнсеров пойдет под откос до конца текущей недели», — прогнозирует пользователь @dontmindmimi.

О том, что Instagram планирует постепенно отказаться от лайков, стало известно еще в 2019 году. В компании заявили о том, что такое нововведение позволит избежать постоянного сравнения себя с друзьями, а также спасет пользователей от чувства зависти или неполноценности, если его публикации собирают меньше лайков, чем у других юзеров.

Первым шагом по снижению зависимости пользователей от лайков стал формат Stories, или «историй». По словам главы Instagram Адама Моссери, эта функция была специально создана для того, чтобы создать «пространство, где люди могли бы более свободно заниматься самовыражением». Как известно, в «сториз» нельзя ставить лайки, а сама публикация бесследно исчезнет спустя сутки.

Тем не менее, Stories не являются основным форматом Instagram, и многие пользователи, публикуя новый контент, рассчитывают именно на некоторое количество лайков. Те люди, которые занимаются ведением своего аккаунта профессионально, например, инфлюэнсеры, считают лайки своеобразным индикатором того, нравится ли их контент пользователям.

Не исключено, что в будущем после успешных тестов Instagram может полностью отказаться от лайков, но будет ли такая социальная сеть востребована среди пользователей?

Социальные сети – это витрина нашей личной жизни, считает генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина: «Мы все рассказываем о своих достижениях, делимся рецептами, демонстрируем свои фотографии. И делается это именно для того, чтобы произвести впечатление, что бы ни говорили сами пользователи. Человек, который имеет свои аккаунты в соцсетях, так или иначе очень зависит от откликов, которые появляются под его публикациями. Психологи даже отмечают определенную зависимость современного человека от количества лайков под его фото и публикациями разного толка. Нам всем нужно одобрение – и чем больше лайков нам ставят, тем больше растет наша ценность в собственных глазах. Лайки стали шкалой, которая дает нам понимание своей самооценки – чем больше лайков, тем мы кажемся себе лучше. А дизлайки повергают нас в уныние».

По словам Бастрыкиной, Instagram без возможности оценивать чужие фото или высказывания не имеет смысла.

Скрытие лайков должно положительно отразиться на контенте, так как молодое поколение менее зациклено на различных фильтрах, обработке и фотошопе, чем старшее, считает Татьяна Виноградова, исполнительный директор коммуникационной группы iMARS по Digital и SMM.

«Люди гонятся за лайками и считают их чуть ли не единственным критерием популярности. Без них контент, который проходит множество обработок — особенно учитывая молодых блогеров — станет более естественным. Необходимо также отметить, что при работе с блогерами станут важны другие показатели. Тенденция выбора блогера не только по количеству подписчиков, а по качеству создаваемого контента и вовлеченности зародилась достаточно давно», — заявила эксперт.

Какие же показатели выйдут на первый план сегодня?

По мнению Виноградовой, скрытие лайков заставит обращать большее внимание на количество комментариев и сохранений публикации.

Это более важные показатели, чем те, которые можно накрутить. Instagram борется с накрутками различных сервисов, убирает показатели, созданные искусственно, и оставляет только те, которые может осуществить живой человек. Тем самым появляется возможность показывать качество контента и прозрачность социальной сети, нежели то, как это происходит сейчас «серыми методами».

«Сейчас в алгоритмах самый важный показатель — сохранения, это реакции именно «живых людей», а не ботов. Для бизнеса такие изменения станут полезны. Размещать рекламу у блогеров эффективнее, если имеется качественная заинтересованная аудитория, а не просто накрученные показатели. Соответственно вовлеченность будет более ценной по реакции пользователей», — заявила собеседница «Газеты.Ru».

Вряд ли Instagram полностью отключит счетчики лайков, поскольку тогда между блогерами исчезнет элемент соревновательности, на котором, среди прочего, и строится социальная сеть, полагает управляющий партнер B&C Agency Марк Шерман.

«Лайки уже стали обязательным элементом для сети и для рекламодателей, которые таким образом понимают, у кого стоит заказывать рекламу, таким образом повышая ее общую привлекательность и общую капитализацию Instagram, его ценность внутри группы Facebook.

Вообще лайки уже стали именем нарицательным, и отказ от них стал бы равносилен революции, на которую соцсеть вряд ли пойдет в условиях конкуренции с TikTok и другими платформами.

Люди начнут меньше постить, заходить, поскольку исчезнет ключевой элемент конкуренции и сравнения того, как «заходит» тот или иной пост. Сейчас Instagram уже пытается угнаться за TikTok, заимствуя у него популярные функции, и отказ от лайков точно не вписывается в эту стратегию», — заключил Шерман.