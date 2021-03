Прививка из-под полы: в даркнете торгуют вакцинами от COVID-19

«Лаборатория Касперского» проанализировала 15 теневых форумов даркнета и обнаружила объявления о продаже зарубежных вакцин от коронавируса, включая Pfizer, AstraZeneca и Moderna, а также некоторых препаратов, которые даже не были официально запатентованы. Цены на одну дозу вакцины варьируются от $250 до $1200, но в среднем держатся на отметке $500, следует из пресс-релиза компании, поступившего в «Газету.Ru».

Для связи с покупателями продавцы используют мессенджеры с надежной системой шифрования, а оплату требуют в биткоинах или других криптовалютах.

Сообщается, что бизнес идет довольно бойко — на счету многих торговцев уже сотни транзакций.

Кроме того, в даркнете можно найти и поддельные справки о том, что ее владелец не болеет коронавирусом, которые часто требуются, например, в путешествиях.

Несмотря на то, что некоторые пользователи могут найти подобные предложения заманчивыми, покупка чего бы то ни было в даркнете является рискованным предприятием. Как рассказал «Газете.Ru» эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов, если не затрагивать юридические и этические аспекты, можно говорить о двух возможных рисках, связанных с покупкой вакцин в даркнете.

«С одной стороны, невозможно сделать однозначный вывод, являются ли предложения о продаже вакцин в даркнете обычным мошенничеством или покупатели действительно получают то, на что рассчитывали. Теоретически такая продажа возможна, поскольку в медицинских учреждениях по всему миру при вскрытии упаковки с вакциной иногда остаются неиспользованные дозы.

Однако гарантий здесь никто не дает, как и не может быть уверенности, что в ампулах действительно продается вакцина.

С другой стороны, никто не сможет также гарантировать, что соблюдались все условия правильного хранения вакцины. Известно, что у таких вакцин очень жесткие требования по температурному режиму. Перевозить такой препарат можно только в режиме глубокой заморозки», — пояснил Галов.

Как сообщает The Guardian, аналогичное исследование ранее проводил профессор Австралийского национального университета Родерик Бродхерст совместно со своими коллегами. Они изучили 12 теневых площадок, на которых продавались те или иные товары и услуги, связанные с COVID-19.

По словам Бродхерста, большая часть вакцин от коронавируса, реализуемых подобным образом, являются фейками — после оплаты покупатель либо вообще не получает ничего, либо получает пузырек с физраствором.

Он также отметил, что положительные отзывы на сделки повторяются на многих площадках, поэтому они скорее всего являются поддельными.

«Большая часть людей [которая решит купить вакцину в даркнете] потеряет деньги или свои персональные данные. Реальность такова, что среди недобросовестных продавцов попадется один настоящий, у которого есть связи, или доступ к излишкам, или товарам, которые упали с грузовика, но вычленить его не представляется возможным», — заявил профессор.

В конце декабря 2020 – январе 2021 компания Check Point Software Technologies обнаружила в даркнете более 340 объявлений о продаже лжевакцин от коронавируса, сообщил «Газете.Ru» технический эксперт по защите от кибератак в Восточной Европе и на Ближнем Востоке Алексей Белоглазов.

«Всего было найдено 34 страницы с такими объявлениями – при этом в начале декабря их было 8. Общий прирост количества таких мошеннических активностей составил 400% с начала декабря. Увеличилась и стоимость «вакцин» – если раньше они предлагались в среднем за $250, то сейчас злоумышленники просят в 2-4 раза больше: от $500 до $1000», — сообщил Белоглазов.

По словам эксперта, помимо попыток продать поддельные лекарства и вакцины против COVID-19, злоумышленники могут использовать тему вакцинации для массовых вредоносных кампаний.

«Так, например, они распространяли вредоносные файлы .EXE с именем «Download_Covid 19 New approved vaccines.23.07.2020.exe» («Загрузите новые одобренные вакцины от COVID-19.23.07.2020.exe»), при нажатии на которые устанавливалась программа-инфостилер, способная собирать данные для входа, имена пользователей и пароли. Еще одна кампания по электронной почте содержала тему «pfizer's Covid vaccine: 11 things you need to know» («Вакцина Pfizer от Covid: 11 вещей, которые вам нужно знать»), она содержала письма на английском и испанском языках и вредоносный файл с именем «Covid-19 vaccine brief summary» («Краткое описание вакцины Covid-19»), зараженный трояном Agent Tesla», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».

За последний год было обнаружено несколько мошеннических схем, связанных с коронавирусом в интернете, подтверждает глава представительства компании Avast в России и СНГ Алексей Федоров.

«Например, в 2021 году эксперты Avast обнаружили сотни вредоносных электронных писем, в которых использовалась тема вакцинации. Такие сообщения вызывают интерес пользователя, поскольку в них якобы содержится ежедневная сводка ВОЗ или актуальная информация о вакцинах.

На самом деле, это фишинговые письма, которые распространяют вредоносные вложения. Пользователи должны быть осторожны и не открывать такие электронные письма, особенно если они не отправлены от официальных источников, передающих такую информацию. Если люди видят предложения о продаже вакцин, циркулирующие в интернете или даркнете, им следует помнить, что, скорее всего, вас ждет обман, поскольку вакцины должна распространяться только через официальные источники. Люди должны доверять своим местным врачам и медицинским учреждениям, предоставляющим достоверную информацию о коронавирусе и вакцинации», — заключил эксперт.