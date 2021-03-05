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Интернет

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Истек срок действия: отключат ли россиянам интернет

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В Минцифры утверждают, что россияне не останутся без домашнего интернета

На следующей неделе истекает срок действия разрешений на частоты диапазона 3,4–3,6 ГГц, которые используются для обеспечения услуг домашнего интернета. Как сообщило РБК, решение о продлении до сих пор не принято, из-за чего часть россиян, клиентов крупных телеком-компаний, может остаться без доступа в сеть. Впрочем, в Минцифры заверили, что этого не произойдет. 

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В ближайшее время Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) проведет заседание, в ходе которого компаниям-провайдерам связи будет продлен срок разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере связи Министерства цифрового развития России Андрея Канцурова.

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц», — заявил Канцуров.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило о том, что нескольким российским телекоммуникационным компаниям, предоставляющим услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет, придется отрубить своих клиентов от Всемирной паутины в связи с окончанием срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. Дедлайн истекает 11 марта, но, так как вопрос о продлении остается открытым, провайдеры будут вынуждены отключить сети до вынесения конкретного решения.

«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», — сообщил один из источников.

В диапазоне, о котором идет речь, в частности работают компании, входящие в группу Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператор Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом»), «Неоспринт» («дочка» «МегаФона»), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»).

В «Ростелекоме» подтвердили РБК, что продление лицензии остается невозможным, так как собрание ГКРЧ не состоялось: «Коллизия в том, что ГКРЧ не собиралась с прошлого года, и просто нет заседания, на котором можно принять решение». 

Представитель «МегаФона» также сообщил о том, что у компании пока нет понимания того, что будет с доступом к сети после 10 марта.

«В соответствии с действующим законодательством, в случае прекращения выделения частот бывший пользователь может претендовать на компенсацию за изъятие частот, однако и этот вопрос ГКРЧ с нами не обсуждали», — заявили в компании, добавив, что не понимают причин, по которым Госкомиссия игнорирует вопрос о продлении использования диапазона.

Эксперты, опрошенные изданием, разделились во мнениях по этому вопросу.

Как заявил генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, в России несколько десятков тысяч абонентов, пользующихся фиксированным беспроводным доступом в интернет, и во многих случаях альтернативы этой услуге просто нет. Если россиян действительно отключат от сети, а возможности провести проводной интернет не окажется, то им останется уповать лишь на мобильный интернет, который уступает стационарному в скорости и стабильности соединения.

В свою очередь глава аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков выразил мнение, что десять лет назад, когда было вынесено решение ГКРЧ, беспроводной фиксированный доступ использовался в качестве резервного варианта, а на текущий момент большинство объектов имеют проводное соединение, так что отключение этих сетей вряд ли приведет к катастрофе.