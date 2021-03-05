Истек срок действия: отключат ли россиянам интернет

В ближайшее время Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) проведет заседание, в ходе которого компаниям-провайдерам связи будет продлен срок разрешения на использование радиочастот для домашнего интернета, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на директора департамента государственной политики в сфере связи Министерства цифрового развития России Андрея Канцурова.

«Российские абоненты не останутся без домашнего интернета. В ближайшее время состоится заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 ГГц», — заявил Канцуров.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило о том, что нескольким российским телекоммуникационным компаниям, предоставляющим услуги фиксированного беспроводного доступа в интернет, придется отрубить своих клиентов от Всемирной паутины в связи с окончанием срока действия разрешения Госкомиссии по радиочастотам на использование частот в диапазоне 3,4–3,6 ГГц. Дедлайн истекает 11 марта, но, так как вопрос о продлении остается открытым, провайдеры будут вынуждены отключить сети до вынесения конкретного решения.

«Этот вопрос должен был стать наиболее горячим на первом заседании ГКРЧ в этом году. Но поскольку оно до сих пор не состоялось, те, кто сейчас использует частоты 3,4–3,6 ГГц, 11 марта должны будут выключить передатчики», — сообщил один из источников.

В диапазоне, о котором идет речь, в частности работают компании, входящие в группу Freshtel («дочка» «Ростелекома»), оператор Golden Telecom (объединился с «ВымпелКомом»), «Неоспринт» («дочка» «МегаФона»), «Престиж-Интернет» (был присоединен к «ЭР-Телеком Холдингу»).

В «Ростелекоме» подтвердили РБК, что продление лицензии остается невозможным, так как собрание ГКРЧ не состоялось: «Коллизия в том, что ГКРЧ не собиралась с прошлого года, и просто нет заседания, на котором можно принять решение».

Представитель «МегаФона» также сообщил о том, что у компании пока нет понимания того, что будет с доступом к сети после 10 марта.

«В соответствии с действующим законодательством, в случае прекращения выделения частот бывший пользователь может претендовать на компенсацию за изъятие частот, однако и этот вопрос ГКРЧ с нами не обсуждали», — заявили в компании, добавив, что не понимают причин, по которым Госкомиссия игнорирует вопрос о продлении использования диапазона.

Эксперты, опрошенные изданием, разделились во мнениях по этому вопросу.

Как заявил генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов, в России несколько десятков тысяч абонентов, пользующихся фиксированным беспроводным доступом в интернет, и во многих случаях альтернативы этой услуге просто нет. Если россиян действительно отключат от сети, а возможности провести проводной интернет не окажется, то им останется уповать лишь на мобильный интернет, который уступает стационарному в скорости и стабильности соединения.

В свою очередь глава аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков выразил мнение, что десять лет назад, когда было вынесено решение ГКРЧ, беспроводной фиксированный доступ использовался в качестве резервного варианта, а на текущий момент большинство объектов имеют проводное соединение, так что отключение этих сетей вряд ли приведет к катастрофе.