Предотвращает сталкинг: чем полезна новая функция Apple

Приложение Apple Find My может получить новую функцию Item Safety Feature, сообщает портал The Verge.

Новая функция создана для того, чтобы предотвратить преступное использование маячков AirTag, которые, по слухам, компания планирует выпустить в этом году. Эти трекеры призваны находить личные вещи, вроде ключей или сумок, с помощью геолокации.

Однако злоумышленник может такой маячок подкинуть другому человеку в карман и тайно следить за его передвижениями.

Нововведение было замечено в бета-версии новой ОС iOS 14.5. Item Safety Feature уведомляет владельца смартфонов о том, что неопознанное устройство «движется вместе с ним». Затем пользователь может через приложение Find My отключить маячок, привязанный к учетной записи другого человека.

Стоит отметить, что функция включена по умолчанию, однако владелец смартфона может ее отключить. Если пользователь отключает настройку, то система предупредит о том, что его больше не будут оповещать о неопознанных трекерах.

Something I hadn't considered before: new beta includes a Item Safety setting in Find My. This is how Apple is trying to prevent 'stalking' with AirTags. If someone secretly hides a tag in your possessions, your phone will notice and warn you about it. pic.twitter.com/NVJyAZlthw — Benjamin Mayo (@bzamayo) March 4, 2021

«Этого я раньше не замечал: новая бета-версия ОС включает в себя новые настройки безопасности в Find My. Так Apple пытается предотвратить «преследование» с помощью маячков: если кто-то подкинет вам такой маячок, то ваш телефон предупредит вас об этом», — написал разработчик iOS и блогер Бенджамин Майо в Twitter.

The setting is on by default which makes sense, but the fact you can turn it off at all probably means that this fires false positive alerts in some circumstances. — Benjamin Mayo (@bzamayo) March 4, 2021

«Эта функция включена по умолчанию, что имеет смысл. Однако тот факт, что вы можете ее отключить говорит о том, что иногда срабатывают ложные оповещения», — дополнил блогер свой предыдущий пост.

Apple планирует дать приложению возможность находить устройства от сторонних разработчиков, например, SmartTag от Samsung, которые вышли в январе этого года. Внедрение этой функции также говорит о том, что Apple в скором времени планирует выпустить AirTags.

Стоит отметить, что эти маячки не отличаются огромной мощностью или охватом, однако они все равно могут быть опасны, если их начнут использовать недобросовестно.

Так, в 2018 году уже был зарегистрирован случай, когда с помощью подобного гаджета осуществлялась слежка. Жительница Техаса стала замечать, что ее бывший муж постоянно появляется где-то рядом с ней. Позже она узнала о том, что ее экс-партнер спрятал трекер в ее машине и следил за ее передвижениями.

В 2016 году произошла похожая история. Победительница конкурса красоты штата Техас также столкнулась со сталкингом: мужчина подкинул к ней в сумку маячок и отслеживал ее местоположение.

Партнер юридической компании 2b law office Антон Городецкий в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что в российском правопорядке нет термина «сталкинг», однако многие действия похожего характера являются правонарушением с точки зрения российского законодательства.

«В частности, использование специальных устройств, которые отслеживают передвижения человека, без его согласия должны и на практике квалифицируются в соответствии со статьей 137 уголовного кодекса: нарушение неприкосновенности частной жизни. Эта норма предусматривает уголовную ответственность: максимальное лишение свободы сроком до двух лет», — заключил Городецкий.

Смарт-маячки применяются для предупреждения негативных ситуаций в социуме, а именно отслеживания своих детей и пожилых родителей, а также используются для сигнализации автомобилей, в случае угона, чтобы владелец автомобиля смог определить местонахождение своего транспортного средства, поделилась с «Газетой.Ru» член Ассоциации юристов России Александра Обрывко.

«Согласно статьи 24 Конституции РФ — сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. На основании вышеуказанной статьи использования смарт-маячков — незаконно», — считает эксперт.

Однако по словам эксперта, если гражданин не использует устройство в неправомерных целях, например, для несогласованного получения информации о другом человеке, то его нельзя назвать злоумышленником. В противном случае, к гражданину будет применяться статья 138.1 УК РФ — незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.