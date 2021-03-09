Система устарела: часть моделей iPhone потеряет поддержку WhatsApp

Владельцы смартфонов iPhone с установленной на них операционной системой iOS 9 потеряют возможность пользоваться сервисом WhatsApp, являющимся самым популярным мессенджером в мире, сообщает портал Gizchina со ссылкой на исследователей WABetaInfo.

В бета-версии приложения под номером 2.21.50 говорится о том, что мессенджер перестанет поддерживать устройства с iOS 9.

Эта версия операционной системы от Apple увидела свет в 2015 году и получила последнее обновление в июле 2019 года. На ней работают такие модели iPhone, как iPhone 4 и iPhone 4S.

WhatsApp Messenger beta 2.21.50 drops the support for iOS 9.



The FAQ hasn't been updated yet. Twitter Twitter — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 5, 2021

Так как информация о прекращении работы на старых iPhone доступна лишь в бета-версии мессенджера, на официальном сайте WhatsApp данные о поддерживаемых операционных системах еще не обновились. Скорее всего, это будет сделано после официального анонса администрации сервиса одновременно с выпуском новой сборки в публичное пользование.

Также в бета-версии WhatsApp 2.21.50 были обнаружены и другие важные нововведения. В частности, речь идет об обновленном интерфейсе в разделе с архивированными чатами. Этот раздел становится видимым лишь тем пользователям, кто ранее поместил какую-либо беседу в архив. Эти чаты всегда будут закреплены наверху, а уведомления о новых сообщениях или упоминаниях будут по умолчанию «замьючены». Ранее новое сообщение в таких чатах автоматически убирало беседу из архива, делая ее снова активной.

WhatsApp is preparing an update that brings a new experience for your Archive: when you receive a message from archived chats, they won't be unarchived anymore.

This is optional.



It will be available in a future update for iOS and Android.

2.21.50.11: Twitter Twitter — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 5, 2021

Кроме того, администрация WhatsApp работает над усилением конфиденциальности резервных копий чатов, которые хранятся в облаке. Теперь пользователь сможет установить пароль, который будет запрашиваться каждый раз, когда ему понадобится восстановить переписку с помощью функции резервного копирования. Если верить скриншотам WABetaInfo, пароль будет включать в себя по меньшей мере 8 символов. При этом в WhatsApp предупреждают, что «не смогут помочь восстановить забытые секретные комбинации».

Несмотря на то, что чаты в WhatsApp защищены оконечным шифрованием, эта функция не распространяется на резервные копии бесед, которые хранятся в Google Drive или iCloud.

Это означает, что защита бэкапов чатов ложится на плечи владельцев облака, которые могут предоставить вашу переписку в пользование правоохранительным органов при наличии специального ордера. Наличие пароля, который знает только сам пользователь, в теории поможет защитить сохраненные в облаке чаты от несанкционированного вмешательства.

As previously announced, @WhatsApp is working on cloud backups encryption.



The chat database and media will be safe from unauthorized access when using a password. The password is private and it's not sent to WhatsApp.

It will be available in a future build for iOS and Android. Twitter — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 8, 2021

В начале марта WABetaInfo сообщил о том, что в WhatsApp в ближайшем времени может также появиться функция исчезающих фотографий. При включении этой опции изображения, которые использовались в ходе беседы, будут исчезать при выходе юзера из чата. Кроме того, все участники беседы потеряют возможность сохранить изображения из чата в память своего смартфона.