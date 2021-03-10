Новая линейка: Samsung проведет мартовскую презентацию

Компания Samsung анонсировала свою вторую в этом году презентацию новых смартфонов — мероприятие под названием Galaxy Awesome Unpacked состоится 17 марта 2021 года в 17.00 по московскому времени, сообщает The Verge.

Очень лаконичный анонс от вендора не раскрывает никаких подробностей о презентации, но ожидается, что на ней будут представлены модели телефонов Galaxy A52 и Galaxy A72.

The Verge подчеркивает, что производители электроники редко проводят отдельные мероприятия, полностью посвященные гаджетам не-флагманской линейки, однако факт того, что Galaxy Awesome Unpacked все же состоится, указывает на всю серьезность, с которой Samsung относится к своим смартфонам из средней ценовой категории.

Galaxy A52 и Galaxy A72 станут более современными версиями прошлых аналогичных моделей.

A52 придет на замену смартфону A51, который увидел свет в декабре 2019 года. Если верить слухам и утечкам, то Galaxy A52 появится в продаже в двух вариантах — с LTE и 5G. Они также будут различаться «начинкой» — в модели с LTE будет установлен процессор Snapdragon 720G, а также дисплей с частотой обновления 90 Гц, а в модели с 5G — Snapdragon 750G и экран с частотой обновления 120 Гц.

Смартфон получит блок из четырех камер (на 64 МП + 8 МП + 5 МП + 2 МП), а также подэкранный сканер отпечатков пальцев и NFC-модуль. Объем аккумулятора составит 4500 мАч, в комплекте с гаджетом будет идти зарядное устройство. Galaxy A52 будет оснащен защитой от воды по стандарту IP67. Операционная система в комплекте — Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3.

Galaxy A72, хоть и является представителем линейки средней ценовой категории, будет оснащен некоторыми флагманскими функциями. По слухам, он также может быть представлен в двух вариантах — с поддержкой 5G и без нее. Размер AMOLED-экрана A72 составит 6,7 дюйма. Устройство получит 8 ГБ оперативной памяти и от 128 до 256 ГБ внутренней памяти.

Кроме того, инсайдеры утверждают, что в Galaxy A72 впервые за историю серии будут установлены стереодинамики Dolby Atmos. Объем аккумулятора этой модели составит 5000 мАч.

Цена устройства в максимальной комплектации составит около $600.

В январе Samsung уже проводила презентацию новых устройств, то тогда речь шла о флагманской линейке. В рамках мероприятия миру были представлены Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Флагманы южнокорейского вендора этого года получили обновленный дизайн камерного блока, который теперь соединяется с корпусом телефона и закрывается стеклом, что делает его более защищенным.

Все новые устройства получили AMOLED-дисплеи с частотой до 120 Гц. Диагональ экрана Galaxy S21 составляет 6,2 дюйма, Galaxy S21+ — 6,7 дюйма, а Galaxy S21 Ultra — 6,8 дюйма. Внутри новых гаджетов установлен процессор Exynos 2100 — самый быстрый в линейке Galaxy. Три устройства поддерживают технологию сетей пятого поколения (5G).