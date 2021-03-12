Трискайдекафобия: почему iPhone 13 может никогда не выйти

Осенью 2021 года компания Apple проведет очередную презентацию новой флагманской линейки iPhone. Несмотря на то, что официального названия для нее пока нет, СМИ условно нарекли ее как «iPhone 13», так как серия прошлогодних «яблочных» смартфонов вышла под двенадцатым номером. Однако, как отмечает портал CNET, iPhone 13 может не выйти ни в этом году, ни в следующем.

Речь идет не о задержках в поставках или перебоях с производством — релиз смартфона состоится, но, вероятно, под другим именем.

Не секрет, что во многих странах мира число 13 ассоциируется с неудачей и несчастьями. В некоторых зданиях нарочно «пропускают» 13 этаж, пары не планируют свадьбы на 13 числа, а психотерапевты пытаются вылечить людей, страдающих от трискайдекафобии — боязни числа «13».

Не исключено, что Apple держит в уме, что такое негативное восприятие и суеверия могут оттолкнуть часть потенциальных покупателей от гаджета, в названии которого есть «13». Стоит отметить, что ранее компания выпускала чипсет A13 Bionic и обновление для операционной системы iOS 13, но брендинг смартфона, очевидно, имеет более важное значение, чем компонента или программного обеспечения. Более того, iPhone не только один из самых важных продуктов для Apple, приносящий почти половину от всех доходов компании, но и по-настоящему культовый смартфон, поэтому подходить к его неймингу нужно со всей серьезностью.

В прошлом купертиновцы уже пропускали цифру в названии iPhone — речь идет о презентации 2017 года. Тогда компания представила сразу три устройства — iPhone 8 (логично следующий за iPhone 7), iPhone 8 Plus и iPhone X (римская цифра «10»). Девятого iPhone мир так и не увидел.

Официального объяснения от Apple по этому вопросу не было, поэтому существует несколько теорий, почему компания отказалась от смартфона под номером «9».

Самая правдоподобная из них связана с круглой датой — в 2017 году iPhone исполнилось ровно десять лет, и Apple решила таким образом подчеркнуть торжественность момента. Кроме того, существует версия, что iPhone X не стали называть девятым, чтобы подчеркнуть количество отличий от iPhone 8 — якобы между ними не одно, а сразу два поколения. Также сообщается, что Apple могла отказаться от «девятки» в качестве маркетингового хода — если бы на презентации были представлены iPhone 8, iPhone 9 и iPhone 10, то большая часть потребителей сфокусировалась бы на покупке iPhone 9, как промежуточного варианта между «самым дешевым» и «самым дорогим».

Как же тогда будет называться «яблочный» смартфон, релиз которого должен состояться осенью 2021 года? Из всех возможных вариантов, которые циркулируют в сети, наиболее правдоподобным выглядит «iPhone 12s». Ранее сообщалось, что смартфон этого года ждут весьма незначительные апгрейды и отличия от прошлогоднего гаджета, поэтому такое название имеет смысл. Тем более, ранее Apple уже использовал такую схему — в 2015 году на прилавках магазинов появился iPhone 6s, который стал «преемником» iPhone 6, а в 2018 году состоялся релиз iPhone Xs, являющегося чуть более продвинутой версией iPhone X.