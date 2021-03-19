«Тотальный шпионаж»: как WhatsApp передает данные в США

Последнее изменение политики конфиденциальности WhatsApp дает американским спецслужбам возможность отслеживать российских пользователей и манипулировать общественным настроением, сообщает газета «Известия».

Об этом издание узнало от специалистов научно-технического центра ФГУП «Главный радиочастотный центр». По их словам, такие сервисы, как Instagram, WhatsApp и Facebook, которые принадлежат корпорации Марка Цукерберга Facebook, подчиняются американскому законодательству.

Согласно ему, социальные сети должны предоставлять спецслужбам доступ к ключам шифрования, которые защищают личные сообщения пользователей. Причем сервисы должны делать это без наличия специальных оснований в запросе служб.

«Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей по всему миру», — отмечается в пресс-релизе Главного радиочастотного центра.

Благодаря тому, что все сервисы принадлежат одной корпорации, спецслужбы могут создать полный портрет человека, добавили эксперты. Дело в том, что новая политика приватности позволяет объединить учетные записи пользователя во всех социальных сетях. Получив полную характеристику пользователя, спецслужбы могут использовать ее для подачи информации таким образом, чтобы обеспечить ее полное восприятие конкретным индивидом.

Кроме того, новые правила предполагают передачу данных из WhatsApp в материнскую компанию Facebook.

«Начиная с 2014 года, мессенджер передает значительный объем пользовательских данных компаниям Facebook: номер телефона пользователя, номера телефонов контактов из записной книжки, адресаты, время отправки и прочтения сообщений, местонахождение и параметры пользовательского устройства и прочее», — поделились специалисты центра.

Помимо перечисленных фактов, пользователь может сам помочь спецслужбам Америки, дав приложению разрешение на доступ к галерее, микрофону и камере своего устройства.

При этом администрация мессенджера утверждает, что приложение не получает каких-либо данных о звонках, сообщениях, местоположении и контактах пользователей, Facebook также не имеет доступа к этой информации.

Впервые о новых правилах пользования мессенджера, которые предполагают передачу пользовательских данных в Facebook, стало известно в конце прошлого года. Отказ от принятия условий использования влечет удаление аккаунта из приложения.

Несмотря на то что компания столкнулась с негативной реакцией со стороны общественности, администрация WhatsApp не отказалась от планов по внедрению политики конфиденциальности, но перенесла дату полного перехода на новые правила. Актуальный дедлайн назначен на 15 мая — именно до этого момента пользователь должен согласиться с новыми правилами либо перестать пользоваться мессенджером.