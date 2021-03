Ушли на пике: что стало с культовыми игровыми студиями

3DO

Годы существования: 1991 — 2003

Знаменитые игры: серии Army Men, Heroes of Might and Magic

3DO — компания, которая стала производителем одноименной приставки. Фундамент компании заложил сооснователь Electronic Arts Трип Хокинс, изначально она носила название SMSG [San Mateo Software Games] и должна была стать ответом производителям японских консолей Nintendo и SEGA. Однако потом проект создания консолей закрылся, и корпорация приобрела Cyclone Studios, Archetype Interactive и New World Computing и начала свою издательскую деятельность.

Одними из самых популярных серий, которые 3DO издала стали Might and Magic и Heroes of Might and Magic — компьютерные ролевые стратегии жанра фэнтези. В этих играх присутствовали элементы научной фантастики, которые сильно выделяли серии на фоне других проектов.

close

Помимо издания чужих проектов компания разрабатывала и собственные проекты, например, Army Men, который существовал с 1998 до 2011 года. Игра была посвящена войне между игрушечными солдатиками и пользовалась огромной популярностью среди геймеров.

Однако стоит отметить, что другими играми студия не запомнилась рядовым игрокам и захлебнулась своими же хитами, которые превратились в нескончаемый конвейер. Так, в 2003 году 3DO объявила себя банкротом, а ее наследство раскупили такие компании, как Microsoft, Namco, Crave и Ubisoft.

Sierra Entertainment

Годы существования: 1980-2008

Знаменитые игры: King's Quest, Mystery House

Sierra On-Line (впоследствии Sierra Entertainment) — американская компания-разработчик и издатель компьютерных игр, основанная в 1979 году супругами Кеном и Робертой Уильямс. Компания отличалась особой любовью к разработке классических приключенческих игр, которые навсегда изменили жанр.

close

Так, серия игр King's Quest продемонстрировала собой развитие игр от схематичной двухмерной графики в первой части до полностью трехмерного пространства в восьмой. Кроме того, игры отличались отличным сюжетом и тщательно проработанными персонажами.

Однако к концу 1990 годов игровой рынок сильно изменился, и на первый план вышли ролевые игры и боевики, оставляя приключенческие квесты далеко позади. Этот факт вынудил супругов, занимавшихся разработкой игр, отойти от дел, что очень сильно повлияло на студию. С 1996 года Sierra On-Line меняла своих владельцев, и в итоге в 1999 году были закрыты многие производственные студии Sierra.

Сегодня некогда великий разработчик в результате множества последующих перепродаж попал под крыло студии Activision.

Black Isle Studios

Годы существования: 1996-2003

Знаменитые игры: Fallout, Planescape: Torment, Baldur's Gate: Dark Alliance 2

Black Isle — одна из первых студий, которая приходит на ум, когда речь идет о классических RPG-играх. Первой игрой, которая вышла из под пера разработчика, стала Fallout, которая базировалась на самостоятельной вселенной и имела совершенно новую на тот момент ролевую систему. Игроков буквально поразила свобода действий, которую предоставляла игра. Также хорошо была встречена и вторая часть Fallout 2.

close

Разрабатывая Fallout, студия также работала над Planescape: Torment, которая увидела свет в 1999 году. Black Isle снова выделились среди конкурентов — на этот раз сложным сюжетом и акцентом на взаимодействии с окружающим миром.

Позже студия выпустила еще несколько успешных игр, однако в 2003 году в Black Isle наступил кризис, с которым студия не справилась. Права на серию Fallout достались Bethesda Softworks, а сотрудники разбрелись кто куда.

Westwood Studios

Годы существования: 1985-2003

Знаменитые игры: Eye of the Beholder, Dune 2, серия Command & Conquer

Westwood была основана в Лас-Вегасе. Одна из первых игр студии Eye of the Beholder сразу же принесла создателям мировую известность. После ее выхода для Westwood настали самые лучшие времена, и студия выпускала хиты один за другим: Lands of Lore, The Legend of Kyrandia и Dune 2, основанная на сюжете книг Фрэнка Герберта.

Затем студия выпустила стратегию Command & Conquer, которая стала одной из самых успешных игр Westwood. Однако после выхода этой игры студия не смогла создать что-то столь же популярное, и в 1998 году ее купила Electronic Arts, которая впоследствии закрыла это подразделение.

close

Visceral Games

Годы существования: 1998-2017

Знаменитые игры: Godfather, Dante's Inferno и Dead Space

Студия, которая создала игры Godfather и Dante's Inferno, больше всего известна геймерам благодаря серии космических хорроров Dead Space.

Изначально студия была частью издательства EA Games, но затем в 1998 года выделилась в отдельное подразделение. Сначала студия работала над аркадами, такими как Tiger Woods PGA Tour 2000, потом перешла на игры по фильмам, например, 007: Agent Under Fire, и уже потом студия открыла для себя космос как идеальное место действия для своей новой «страшилки».

close

Главной идеей Dead Space значилось напугать игрока совершенно по-новому, и Visceral Games удалось с этим отлично справиться. В попытках придумать что-то инновационное, в студии рождались отличные геймплейные решения. Кроме того, особой частью игры стал звук. Все это вместе с замкнутостью пространства, отличной механикой, а также некроморфами сделали Dead Space хитом.

Именно Dead Space помогла студии вырваться в первые эшелоны гейм-индустрии, однако она же и погубила студию: в погоне за деньгами Visceral Games стали делать однотипные игры, которые не приходились по вкусу игрокам.

LucasArts

Годы существования: 1982-2013

Знаменитые игры: Monkey Island, Sam & Max Hit the Road, Grim Fandango

Основанная в 1982 году Джорджем Лукасом студия видела перед собой одну единственную цель: исследовать зарождающийся массовый гейминг.

В начале 80-х и до 90-х годов разработчик радовал аудиторию прекрасными квестами, посоревноваться с которыми могли разве что приключения от Уильямсов из Sierra. Тогда на свет и появились культовые The Secret of Monkey Island, Full Throttle, а также Sam & Max Hit the Road.

Затем внимание игроков переключилось на шутеры от первого лица, успех которым принес Doom. Видя успех жанра, LucasArts решила выпустить собственный шутер, которым стала игра Star Wars: Dark Forces.

close

Проект был коммерчески успешен, и был любим игроками, так что студия продолжила делать игры во вселенной «Звездных войн». Закончилась история LucasArt в 2013 году, когда Джордж Лукас продал свое детище в пользу корпорации Disney, которой игровая студия не приглянулась.

Ensemble Studios

Годы существования: 1995-2009

Известные игры: серия Age of Empires

Ensemble Studios отличилась особым вкладом в историю развития жанра стратегий реального времени, дав жизнь такой серии игр, как Age of Empires.

Основатели студии перенесли свою любовь к настольным стратегиям в видеоигры, чем и подкупили многих геймеров. Серия игр отличалась от конкурентов генерируемыми локациями и анимированными юнитами, которые завоевали любовь публики.

После ошеломительного успеха первой части, студия принялась создавать сиквел игры. В этот раз Ensemble не произвели революции в индустрии, но сохранили самые важные элементы проекта.

close

После успешного выхода второй части Age of Empires, студией заинтересовалась Microsoft, купив Ensemble в 2001 году. После приобретения сотрудники студии столкнулись с новой корпоративной культурой, в которой не смогли работать так как раньше.

Студия продолжала развивать серию стратегий Age of Empires, однако игры не выдержали проверку временем.

В 2008 году Ensemble под началом Microsoft начала работу над Halo Wars, которая должна была вновь вдохнуть жизнь в умирающие стратегические игры, однако перенести жанр в новые реалии студии не удалось, и еще до премьеры игры стало известно о закрытии Ensemble.

Telltale Games

Годы существования: 2004-2018

Известные игры: серии The Wolf Among Us, The Walking Dead, Sam & Max

Telltale, основанная выходцами из студии LucasArts, известна всем как разработчик игр в жанре интерактивного кино. Первый проект студии, который стал популярным среди игроков, стали приключения мультяшных детективов Sam & Max. Герои игры попадали в неловкие ситуации и разгадывали различные головоломки.

Затем популярность приобрела серия игр The Walking Dead, основанная на известных комиксах про зомби-апокалипсис, которую Telltale подавали как сериал, делая упор на вариативный сюжет, который зависит от действия игрока.

close

Аудитория хорошо приняла проект, и создание интерактивного кино было поставлено на поток. The Wolf Among Us, Tales from the Borderlands, Game of Thrones и многие другие игры стали идейным продолжением «мертвецов». Однако впоследствии студия столкнулась с рядом проблем, включая финансовые и управленческие, что привело к закрытию студии в 2018 году. Многие запланированные сиквелы Telltale так и не увидели свет. В 2019 году компания LCG Entertainment выкупила активы Telltale Games и объявила о перезапуске бренда, хотя в ней уже практически не осталось сотрудников оригинальной студии.