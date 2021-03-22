Спасибо пандемии: когда наступит бум киберсекса

Когда закончится пандемия, в мире настанет киберсексуальная революция, заявила основательница sex-tech-компании Raspberry Dream Labs Ангелина Александрович в интервью порталу Business Insider.

По словам Александрович, с наступлением пандемии интерес людей к киберсексу значительно возрос.

Люди пустили технологии и инновации практически во все сферы жизни, начиная от финансов и заканчивая здоровьем, поэтому пришло время и для спальни.

«Благодаря COVID-19, многие люди поняли, что технологии виртуальной реальности можно использовать в более расширенных и увлекательных форматах», — заявила бизнесвумен.

Однако даже после окончания пандемии, индустрия sex-tech продолжит развиваться, считает Александрович, так как многие люди отдадут предпочтение дистанционным способам коммуникации и развлечений, которые получили широкое распространение во время локдаунов.

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Raspberry Dream Labs занимается созданием специальных гаджетов для того, чтобы помочь людям, которые находятся на расстоянии друг от друга, по-прежнему иметь близкие отношения. При помощи специального ошейника и VR-шлема пользователь сможет не только видеть изображение, но и слышать звуки и даже чувствовать запахи. Кроме этого, с помощью наручных датчиков и сенсорных симуляторов, расположенных на эрогенных зонах, пользователи могут буквально ощущать прикосновения партнера.

Как сказала Александрович, в будущем такие сенсоры могут быть встроены в мягкое роботизированное «нижнее белье».

Сейчас компания также готовится к публичному запуску виртуальной платформы Raspberry Dream Land, где пользователи смогут знакомиться, общаться и находить сексуальных партнеров. Во время тестирования технологии на сторонних сайтах компания столкнулась с цензурой, из-за чего было принято решение о разработке собственного сервиса.

«Сервис будет обладать полной свободой: никакой цензуры. В Raspberry Dream Land люди могут встречаться в виртуальном мире, ходить на свидания, посещать различные онлайн-события, которые могут быть запрещены на других платформах, играть и строить отношения на расстоянии», — рассказала Александрович.

Продукты и сервисы, разработанные специально для удаленного секса, относятся к теледильдонике — так называют технологию, используемую для близости на расстоянии.

Raspberry Dream Labs далеко не единственная компания, которая стремительно развивает эту область индустрии sex-tech. Так, ранее компания Kiiroo создала парные секс-игрушки, которые работают на расстоянии. Гаджеты синхронизируются между собой, тем самым приближая ощущения к привычному половому акту.

Позже сервис CamSoda объединил устройства Kiiroo с VR-платформой. В результате чего пользователи сервиса могли заниматься удаленным сексом друг с другом. Изначально платформа была рассчитана для пар, но впоследствии разработчики создали чат, в котором любой желающий мог устроить сеанс теледильдоники с понравившейся веб-моделью.