WhatsApp ускорит голосовые сообщения

Как вы относитесь к голосовым сообщениям в мессенджерах и соцсетях?

Пользователи WhatsApp, которые по каким-то причинам недолюбливают голосовые сообщения, получат инструмент, который может сделать их жизнь немного проще, сообщает 9to5Mac. Речь идет о функции изменения скорости воспроизведения аудио, которая в скором времени может появиться в мессенджере.

На данный момент ускоренная прокрутка «голосовух» тестируется в бета-версии WhatsApp под номером 2.21.60.11. Сообщается, что пользователю на выбор будет представлено три скорости — 1.0x (стандартная), 1.5x и 2.0x. Изменить скорость можно будет тапом на соответствующем ярлычке, который будет располагаться рядом с фотографией контакта. Функция будет доступна как для Android, так и для iOS.

Yesterday @WABetaInfo has announced that @WhatsApp was working on 3 different playback speeds for voice messages, on WhatsApp for Android.

Today the same screenshots are taken from WhatsApp for iOS.

The feature is under development.



More details: Twitter Twitter — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 19, 2021

Как отмечает портал, эта функция будет особенно полезна для тех, кто не любит слушать длинные голосовые сообщения, наполненные долгими паузами и бессмысленными звуками. Некоторые пользователи социальных сетей нашли ей и другое полезное применение.

«Я ужасный параноик, поэтому я всегда переслушиваю свои сообщения после того, как их отправлю. Не знаю зачем, но я должен так делать, чтобы убедиться, что я не сказал какую-нибудь глупость. Эта функция здорово сэкономит мое время», — пишет Twitter-аккаунт @JamesEiner.

Другие юзеры высказали свое недовольство из-за, по их мнению, бесполезности ускоренной прокрутки «войсмейлов».

«Многие люди говорят так быстро, а их дикция настолько отвратительна, что я не понимаю, зачем нужно увеличивать скорость. Ах да, люди произносят много слов, а смысла в них немного. Поэтому давайте продираться сквозь слоги с еще большим трудом. Что за мир», — сетует комментатор Gizmodo с никнеймом ArtistAtLarge.

Некоторые остались недовольны тем, что WhatsApp не внедряет по-настоящему инновационные функции, а использует только то, что уже давно испытано другими приложениями.

«Ха, эта функция уже сто лет является стандартной в Telegram, и именно поэтому WhatsApp она тоже вдруг стала нужна. Удивительно, насколько это плохой и бесполезный мессенджер», — пишет пользователь beautyempty.

Так как прокрутка голосовых сообщений на трех разных скоростях пока присутствует только в бета-версии мессенджера, есть вероятность, что она может и не стать массовой. Новая информация по данному вопросу станет известна после выпуска очередного обновления для WhatsApp.

В начале марта стало известно, что разработчики WhatsApp тестируют еще одну потенциально полезную функцию — автоматическое удаление всех изображений из чата после того, как пользователь его покинул. Если опция «исчезающих «фото будет включена, то все участники беседы потеряют возможность сохранить изображения из чата в память своего смартфона. Переслать их в другие мессенджеры или социальные сети тоже не получится.