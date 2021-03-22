ICQ по закону: назван топ приложений для россиян

В преддверии даты вступления закона в силу компании, занимающиеся изучением общественного мнения, проводят исследования на эту тему. Например, «Ромир» попытался понять, какие приложения россияне устанавливают в первую очередь, а какие выбирают уже в отдельных категориях, которые вошли в список для предустановки.

Неожиданностей мало

Отметим, что респондентам в этой ситуации задавался открытый вопрос. Список главных приложений для установки сразу после приобретения нового телефона возглавили социальная сеть «Вконтакте» (60%) и »Сбербанк онлайн» (38%). Тройку же лидеров замыкают «Яндекс» (10%), «Почта mail.ru» (10%) и соцсеть «Одноклассники» (8%).

Ответы россиян представляются логичными, ведь число пользователей и «Вконтакте», согласно последним доступным данным, составляет 73 млн человек, а, например «Одноклассников» — 43 млн. Широкая популярность почтовых сервисов крупнейших российских интернет-компаний также не вызывает сомнений.

Напрашивается вывод, что россияне как правило выбирают те приложения, которые вошли в список для предустановки.

Сюрпризов нет и в выборе российских пользователей по отдельным категориям: тут респондентами были упомянуты приложения из списка для предустановки либо в качестве первых для установки, либо они вошли в ТОП-3 уже используемых приложений. В этой ситуации нетрудно предположить, что факт предустановки на устройства именно этих приложений, не скажется на росте числа их пользователей: все, кто в принципе хотел ими пользоваться, уже сделали соответствующий выбор.

Неожиданности в категории «мессенджеры»

А вот в категории «мессенджеры» есть расхождения. Самым необходимым мессенджером для установки в первую очередь после покупки нового телефона стал WhatsApp (61%), он же является самым популярным приложением в данной категории (пользуются 91%). Следом за ним в рейтинге востребованности идут Telegram (75%) и Viber (52%), а мессенджер ICQ, также вошедший в список предустановок, устанавливают лишь 3,9% россиян.

Аудиторию ICQ сама компания не раскрывает. Но, по оказавшимся в распоряжении «Газеты.Ru» данным Mediascope на январь 2020 года, в России им пользуется 439 тысяч человек. С учетом того, что ежегодно в РФ продается более 30 млн смартфонов, каждый год количество установок ICQ может составить порядка 30 млн. И таким образом потенциально аудитория мессенджера может вырасти в 68 раз.

Однако, не все согласны с этими прогнозами.

В случае с приложениями важен не сам факт их установки, а то, пользуются ли им люди, прокомментировал результаты опроса «Ромир» генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Он констатировал, что россияне и так пользовались большинством приложений из списка на предустановку. «Поэтому на размер их аудитории закон заметного влияния не окажет», — считает Кусков.

Владельцы смартфонов действительно уже пользуются большинством приложений, которые вошли в список для предустановки на устройства, продаваемые в РФ, признал аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

ICQ: почему возможен кратный рост числа пользователей

«За редким исключением – к примеру, за то, чтобы поставить ICQ на смартфон проголосовало всего 3,9% россиян. При этом в списке на предустановку мессенджер есть, и он оказался единственным из своей категории, констатировал эксперт.

В отличие от Кускова, Казарян допустил, что попадание ICQ в список на предустановку может повлиять на рост аудитории именно этого сервиса.

В исследовании «Ромир» на первых позициях разработки российских программистов, речь о «Вконтакте», «Одноклассниках», «Телеграме», прокомментировал результаты опроса депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Наши пользователи выбирают российские продукты, а те меры, которые мы вводим для их поддержки, усилят и без того крепкие позиции отечественных приложений, — подчеркнул парламентарий. — В частности, хочу пожелать роста ICQ - легендарному мессенджеру, ставшему российским сравнительно недавно».

Горелкин подчеркнул, что попадание в список на предустановку позволит ICQ увеличить количество пользователей мессенджера в России.

«Ромир» отметил, что в исследовании приняли участие 800 респондентов в возрасте от 18 до 55 лет, проживающих во всех федеральных округах и владеющих смартфонами на iOS и Android. Выборка репрезентирует взрослое население России.