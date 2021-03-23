Гнется по-новому: Samsung выпустит гаджет, который складывается дважды

Несмотря на то, что в этом году компания Samsung отказалась от выпуска новой модели фаблета Galaxy Note, смартфоны бренда, относящиеся к категории «складных», выйдут по расписанию, сообщает портал Asia Nikkei.

Так, в 2021 году в продаже появится новое поколение гаджетов Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold. Кроме того, по данным портала, южнокорейский вендор разрабатывает еще один гибкий смартфон, который будет складываться не один, а два раза.

Если все пойдет по плану, то устройство увидит свет до конца этого года.

Ранее Samsung зарегистрировал сразу несколько патентов для смартфонов с гибким экраном, который может гнуться несколько раз.

close

Между тем, пока нет никаких подробностей о том, как именно будет выглядеть такой гаджет. По сообщениям источников, дизайн смартфона будет продуман таким образом, чтобы на экране хорошо смотрелись разные виды приложений.

«По задумке развернутый полностью дисплей будет соответствовать популярному ныне формату 16:9 или 18:9, чтобы мобильные игры и другие программы могли запускать и работать в хорошем разрешении», — заявил один из источников.

close

Аналитик GF Securities Джефф Пу считает, что Samsung уже давно планирует полностью заменить серию Note на линейку складных устройств.

«Это умный ход, потому что сейчас все смартфоны выглядят похожими друг на друга. Ставка на складывающиеся телефоны также означает более высокие цены», — заявил аналитик.

По подсчетам Пу, в прошлом году Samsung удалось реализовать около 3,5 млн смартфонов с гибкими экранами, и «очень вероятно», что в 2021 году этот показатель может достичь 7,5 млн устройств.

Другой источник Asia Nikkei, пожелавший остаться неизвестным, заявил о том, что планы по прекращению выпуска Galaxy Note появились у руководства Samsung еще в прошлом году.

«Компания хочет сосредоточиться на складных гаджетах с уникальным дизайном, которые стоят дороже», — заявил собеседник портала.

«Гибкие» смартфоны Samsung действительно сильно отличаются по цене от других моделей. Так, Galaxy Z Fold 2 с поддержкой 5G, увидевший свет в прошлом году, продается по цене в $1999, в то время как стартовая цена на Galaxy Note 20 составляет $999.

Еще один инсайдер, знакомый с ситуацией, утверждает, что Samsung давно пытается найти грань между двумя флагманскими сериями — Galaxy S и Note. По его словам, линейка складных телефонов сможет решить эту проблему, впоследствии полностью вытеснив Note с рынка.

О том, что в этом году потребители не увидят новый смартфон из серии Galaxy Note, стало известно на прошлой неделе. Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Ко Дон-джин.

«Серия Note считается флагманской в нашем бизнес-портфеле. Анонс двух флагманских моделей в год является обременительным для компании, поэтому выпуск модели Note во втором полугодии может не состояться. Сроки релиза можно изменить, но мы все же нацелены на выпуск Note уже в следующем году», — сообщил представитель Samsung.