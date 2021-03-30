Сопротивление бесполезно: смартфоны передают личные данные каждые 4,5 минуты

Ирландские исследователи из Тринити-колледжа в Дублине выяснили, что смартфоны отправляют пользовательские данные в Apple и Google каждые четыре с половиной минуты, сообщает новостной портал The Irish Times.

Так, смартфоны перенаправляют в корпорации информацию о серийном номере оборудования, IMEI, MAC-адрес, данные о Wi-Fi, SIM-карте и номере телефона. Также удалось выяснить, что отправляемые данные могут быть связаны с информацией о просмотре веб-страниц, а также о совершенных покупках.

При этом передача данных происходит даже тогда, когда смартфон не используется владельцем.

«Я считаю, что большинство людей согласно с тем, чтобы предоставить Apple и Google доступ к пользовательским данным, когда дело касается предоставления таких услуг, как Cloud или Google Drive. Но когда дело касается звонков, то тут понять мотивацию корпораций гораздо труднее. Нам удалось обнаружить, что Apple и Google собирают чрезмерное количество информации непонятно для чего», — заявил один из участников исследования, профессор Дуг Лейт.

Он отметил, что компании собирают данные не только об активности смартфонов, но и о том, какие телефоны находятся поблизости. Этим, в частности, занимается Apple.

«MAC-адрес идентифицирует устройство в сети Wi-Fi, поэтому Apple потенциально может отслеживать, какие люди, а также где и когда они находятся рядом с пользователем. Это очень пугает», — объяснил Лейт, добавив, что пользователи никак не могут препятствовать сбору данных.

Также специалисты отмечают, что разницы в устройствах от Apple и Google практически нет, если дело касается сохранения конфиденциальности.

Apple часто позиционирует свои устройства как самые безопасные на рынке, но, тем не менее, iPhone не обеспечивает большую сохранность пользовательских данных, чем устройства Google.

Однако при этом исследователи отмечают, что «корпорация добра» в среднем собирает больший объем информации: если Apple за 12 часов получает от одного пользователя примерно 52 Кб, то Google — 1 Мб.

Профессор Лейт выразил сожаление в связи с тем фактом, что Apple собирает так много данных — в первую очередь из-за многократных заявлений компании о серьезном отношении к сохранению конфиденциальности своих пользователей.

Данное исследование не обошлось без внимания со стороны компаний, обвиняемых в несанкционированном сборе пользовательской информации.

«Это просто описание того, как работают смартфоны. Современные автомобили регулярно отправляют производителям основные данные о компонентах транспортных средств, их состоянии безопасности и графике обслуживания. Мобильные телефоны работают подобным образом. Сбор данных — это способ коммуникации, который помогает гарантировать, что программное обеспечение iOS или Android обновлено и работает исправно, а телефон безопасен», — объяснил представитель Google. В Apple от комментариев отказались.