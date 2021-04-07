Динозавры Маска: Neuralink может открыть Парк Юрского периода

Соучредитель Neuralink Макс Ходак заявил, что у компании Илона Маска, занимающейся нейроинтерфейсами, есть технология, которая может позволить создать настоящий Парк Юрского периода, сообщает портал Futurism.

«Мы могли бы построить настоящий Парк Юрского периода, если бы захотели. Конечно, это не были бы генетически точные копии динозавров, однако лет 15 селекции и инженерии могли бы создать новые суперэкзотические виды», — написал Ходак в Twitter.

we could probably build jurassic park if we wanted to. wouldn't be genetically authentic dinosaurs but ‍. maybe 15 years of breeding + engineering to get super exotic novel species — Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021

Позже он добавил, что такие технологии могут стать одним из ценнейших инструментов для увеличения видового разнообразия и восстановления многих умерших видов. Он также отметил, что на данном этапе Земля уже находится в середине очередной эпохи массового вымирания.

«Почему мы останавливаемся лишь на сохранении видов? Почему бы нам не сделать нечто совершенно новое», — заявил Ходак.

Biodiversity (antifragility) is definitely valuable; conservation is important and makes sense. But why do we stop there? Why don't we more intentionally try to generate novel diversity? — Max Hodak (@max_hodak) April 4, 2021

Стоит отметить, что в течении уже многих лет зоозащитники испытывали опасения по поводу воскрешения умерших видов из-за изменений, которые произошли в экосистеме с момента исчезновения определенных животных. Именно поэтому возрождение видов и в особенности создание новых может столкнуться с проблемой неприспособленности животных к существующей среде обитания.

Общественность отреагировала на слова Ходака по-разному: кто-то воодушевился и предложил профинансировать проект, а кто-то выразил опасение.

«Уже сняли несколько фильмов о том, почему это плохая идея» — написали многие пользователи Twitter в ответ на слова соучредителя Neuralink, намекая на неутешительный финал фильмов франшизы «Парк Юрского периода».

Между тем, подобными исследованиями занимаются уже достаточно давно, рассказал «Газете.Ru» заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ, вуза-участника Проекта 5-100, Павел Волчков. Так, например, генетик из США Джордж Черч инициировал проект по возрождению вымершего 10 тыс. лет назад мамонта. По словам Волчкова, современные технологии позволяют проделать то же самое с динозаврами, однако для этого нужна генетическая информация о вымерших динозаврах.

«Что сделали Черч и его команда для того, чтобы достать генетический материал? Они начали откапывать в вечной мерзлоте кости мамонта. Например, в пульпе его зуба можно аккуратно выделить ДНК, и потом определить геном мамонта», — рассказал специалист.

Затем, по словам Волчкова, геном мамонта сравнивается со слоновьим и дополняется, если это необходимо.

«Однако это сложно сделать с динозаврами, потому что их ДНК сохранилось в разы хуже, потому что большинство из их останков не замерзли в вечной мерзлоте, они попросту распались», — поделился Волчков.

Однако он также отметил, что с помощью современных технологий ДНК можно восстановить, используя ближайших современных родственников динозавров: птиц и рептилий. При этом эксперт отметил, что вымерших трицератопсов и тираннозавров в их первозданном виде получить нельзя, но можно создать что-то похожее.

«Воскрешать давно умершие виды — задача достаточно сложная, однако создать что-то новое вполне возможно. Однако для того, чтобы спроектировать новое животное, все равно необходима какая-то база. Нельзя просто взять и с нуля создать вид нового динозавра, нужно откуда-то стартовать, например, с условного варана и начинать последовательно видоизменять его геном», — объяснил эксперт, уточнив, что в таком случае на создание условного динозавра уйдет несколько десятков лет.