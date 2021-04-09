Производство iPad и MacBook поставили на паузу. У Apple не хватает чипов

Производство ряда гаджетов Apple оказалось под угрозой, сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источники в отрасли. Речь идет о некоторых моделях iPad и MacBook, чей выпуск был отложен компаний из-за глобальной нехватки полупроводников и других компонентов, используемых в электронике.

В случае с MacBook не хватает чипов, для производства планшетов же недостаточно дисплеев и компонентов к ним. Из-за этого план выхода новых устройств на 2021 год был пересмотрен — часть заказов на детали была перенесена с первой половины текущего года на вторую.

Это может оказать влияние и на дату презентации новых устройств.

При этом источники добавили, что дефицит комплектующих на производстве iPhone не сказался, хотя ситуация с поставками некоторых деталей для смартфона «весьма напряженная». Nikkei сообщает, что на потребителях перебои пока никак не отразились.

Apple продает в год около 200 млн iPhone, свыше 20 млн MacBook, 19 млн iPad и более чем 70 млн пар наушников AirPods. Каждый из этих продуктов входит в топ-5 самых популярных гаджетов в своей категории.

Компания также является четвертым крупнейшим производителем ноутбуков, ее доля рынка составляет 7,6% — по статистике от 2020 года купертиновцы уступают только Lenovo, HP и Dell. Что же касается планшетов, то iPad занимают лидирующую позицию во всем мире — на долю устройства приходится 32,5% рынка.

Сокращение поставок комплектующих затронуло производство MacBook и iPad — двух ключевых продуктов Apple, — показывает, что нехватка деталей остается проблемой и может нанести еще более серьезный удар, чем предсказывалось, по технологическим игрокам, у которых меньше возможностей для управления цепочками поставок, чем у купертиновцев, сообщили Nikkei представили отрасли.

«Мы не видим конца этого дефицита, и ситуация может ухудшиться к концу июня, поскольку у некоторых более мелких технологических игроков могут закончиться критически важные запасы компонентов для создания своих продуктов», — заявил Уоллес Гоу, президент и генеральный директор Silicon Motion, разработчика микросхем контроллера флэш-памяти NAND, поставляющего продукцию Samsung, Western Digital, Micron, Kingston и многим другим.

Новости о возможных перебоях в производстве iPad и MacBook вызывают вопросы о том, что будет с главным продуктом Apple — смартфоном iPhone. Как рассказал «Газете.Ru» директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов, задержки с поставками iPhone возможны, но они будут носить краткосрочный характер.

«У Apple, как одного из самых крупных заказчиков компонентов электроники в мире, есть жесткие условия по контрактам, дающие ей приоритетное право получения комплектующих.

Мы также полагаем, что Apple пойдет на сокращение производства непопулярной серии iPhone 12 mini для того, чтобы обеспечить компонентами свои флагманские модели.

Кроме того, у Apple есть развитая программа Trade-in, благодаря ей Apple может использовать некоторые компоненты старых iPhone повторно», — заявил эксперт.

Меркулов добавил, что iPhone на текущий момент является ключевым продуктом Apple и на нем построена вся экосистема компании, Поэтому она будет прилагать все усилия, чтобы не допустить кризиса.

«В то же время мы допускаем, что из-за кратковременного дефицита цены на смартфоны от Apple могут подняться», — сообщил собеседник «Газеты.Ru».