Уничтожить 70% сети: как техасец решил «взорвать интернет»

В США арестован 28-летний Сет Аарон Пендли, который намеревался совершить атаку на на один из ЦОДов компании Amazon, сообщает Motherboard.

«Мистер Пендли сообщил агенту под прикрытием, что хочет взорвать центр обработки данных, который, по его мнению, предоставлял услуги ФБР, ЦРУ и другим федеральным агентствам», — говорится в пресс-релизе Министерства юстиции США. По данным правоохранителей, он рассчитывал «уничтожить олигархию», которая в данный момент «держит всю власть» в стране.

Как заявили в ФБР, о планах Пендли они узнали от одного из его друзей. Он хвастался своей задумкой на сайте MyMilitia, привлекающего большое количество экстремистов.

Пользователь под никнеймом Dionysus сообщил о том, что хочет «провести небольшой эксперимент», который может быть «опасным». Спецслужбы заинтересовались юзером и выяснили, что это Сет Аарон Пендли, уроженец Техаса.

Агент ФБР под прикрытием установил контакт с мужчиной, и тот рассказал ему, что планирует использовать взрывчатку, чтобы совершить атаку на ЦОД одной крупной техкомпании и уничтожить «70% интернета».

Компания Amazon, на чей ЦОД нацелился Пендли, поблагодарила ФБР за их роль в этом расследовании. Если обвиняемый будет признан виновным, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ресурсами американского провайдера Amazon пользуются очень многие компании — от сервисов типа Netflix до государственных структур Америки, рассказал «Газете.Ru» руководителя группы сопровождения клиентов КРОК Облачные сервисы Ренат Сайфутдинов.

«С момента появления на рынке компания себя позиционировала как хостера для web-приложений, поэтому неудивительно, что 70% web-ресурсов по всему миру (в первую очередь американских) сосредоточены в AWS [Amazon Web Services].

Но «сломать» интернет в глобальном масштабе, подразумевая длительный простой конкретной зоны доступности Amazon, маловероятно.

Провайдер эксплуатирует десятки дата-центров в 14 странах — от США до стран Азии, и предоставляет сервисы, позволяющие реплицировать данные на уровне платформы в другие регионы. Это означает, что в случае выхода из строя одной из них, нагрузка ляжет на остальные дата-центры. Кроме того, сами клиенты провайдера могут подстраховаться и зарезервировать как минимум свои системы и данные, как максимум — распределить сервис на нескольких объектах провайдера», — пояснил Сайфутдинов.

По словам эксперта, в случае целенаправленной атаки на облако часть сервисов, конечно же, перестанет работать, но это произойдёт локально.

«Срок восстановления же зависит от масштаба и типа атаки. Как показывает практика, сбой на программном уровне удаётся устранить за несколько часов максимум. Ошибки в аппаратном обеспечении вызывают более длительный простой. Хуже всего обстоят дела, когда самому зданию ЦОД наносится серьёзный физический урон — такое, например, случилось недавно во Франции. Но подобный случай — из ряда вон выдающийся. Коммерческие дата-центры по сей день считаются одними из самых надежных объектов в мире», — заявил эксперт.

На самом деле, «70%» в формулировке «kill off about 70% of the internet» — это скорее домыслы, вырванные из контекста, сообщил Александр Хакимов, технический директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

«В Эшберне находится сердце аллеи центров обработки данных и многие владельцы бизнеса в Северной Вирджинии любят говорить, что 70% мирового интернет-трафика проходит через округ Фэрфакс и Лаудон. Конечно, цифра в 70% мягко говоря — преувеличение. И это точно преувеличение для одного объекта AWS (перечень всех ЦОД в Эшберне, можно увидеть на специальном ресурсе). Учитывая современные системы резервирования, уверен, что во-первых, вывод такого объекта из строя невозможен «дилетантом», и во-вторых, он бы никак не сказался на доступности большинства привычных для нас интернет-ресурсов», — заключил эксперт.