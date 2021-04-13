«Навсегда застрять среди отстающих»: что ждет Россию на рынке технологий

Россия не является крупным игроком на мировом рынке передовых технологий, и рискует навсегда отстать от крупных IT-лидеров, сообщает »РБК» со ссылкой на аналитический доклад за авторством экспертов из НИУ ВШЭ [Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики].

Под передовыми производственными технологиями коллектив во главе с директором Центра исследований структурной политики ВШЭ Юрием Симачевым подразумевают те технологии, которые могут поменять глобальное производство до неузнаваемости.

К таким можно отнести электронику, оптоэлектронику, информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, аддитивное производство, робототехнику и другие.

В будущем эти технологии должны увеличить производительность труда в короткие сроки, а также привести к географической перестановке сил в глобальном производстве и произвести третью и четвертую промышленные революции.

Наиболее активными участниками рынка производственных технологий, по мнению автором доклада, являются Германия, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия и Вьетнам. «Окружение лидеров» — Великобритания, Франция, Канада, Австрия, Дания. «Двигающие мировую технологическую границу» или лидеры по патентам в области производственных технологии — Корея, Япония, Швеция, Израиль и Финляндия. «Догоняющие производители» или интенсивно использующие производственные технологии для собственных нужд — Польша, Румыния, Словакия, Таиланд, Филиппины, Мексика, ОАЭ и Китай.

К «опаздывающим производителям» исследователи отнесли 35 стран, в том числе Россию, Бразилию, Индию, Казахстан и другие.

Как отмечают эксперты ВШЭ, у России сейчас есть два пути: навсегда застрять среди «отстающих» или переместиться в группу «догоняющих». По их данным, на текущий момент Россия находится на окраине глобального производства, являясь лишь поставщиком сырья и полуфабрикатов.

Доля России в мировом экспорте продукции передового производства в период с 2002 по 2018 год составляла примерно 0,2-0,5 %. При этом экспорт производился в основном в странах постсоветского пространства. Аэрокосмическая продукция, ядерные технологии и вооружение — основные продукты, реализуемые Россией.

Как заявляют авторы работы, Россия является лидером в области ядерных технологий, где имеет около 17% мирового рынка, а также рынка вооружений — 1,2%.

К российским товарам, которые являются общепризнанными лидерами рынка, были причислены реактивные двигатели, относящиеся к аэрокосмическому рынку и ядерные реакторы.

Стоит отметить, что аэрокосмическое производство и ядерные технологии имеют наименьшие темпы роста среди всех отраслей передовых производственных технологий, а на вооружение приходится лишь 0,2% всего объема таких рынков.

«Таким образом, текущая специализация России на рынках передового производства характеризуется недостаточным потенциалом для устойчивого долгосрочного развития», — говорится в докладе.

При этом предыдущие промышленные революции показали, что страны, которые раньше других отреагировали на технологические вызовы, смогли добиться рывка в экономике— такие случаи называют «экономическим чудом». Но есть ли у России шанс на чудо?

«У России сильная научная база, сильнейшая фундаментальная математическая школа, и это наше конкурентное преимущество. Благодаря этому мы можем создавать и уже создаем качественные конкурентные продукты, в которых много «математики», «искусственного интеллекта» и науки», — отмечает партнер практики технологического консалтинга PwC в России Тимофей Хорошев.

Опрошенные изданием эксперты прорывными технологиями считают биотех, искусственный интеллект, аддитивные технологии, ядерные технологии и большие данные.

Однако для «экономического чуда» правительству страны нужно консолидировать ресурсы для производства наукоемких и капиталоемких продуктов. Кроме того, нужно с помощью политики и дипломатии обеспечить доступ к рынкам сбыта, защиту отечественного рынка в период становления собственных высокотехнологичных отраслей, заключил Хорошев.