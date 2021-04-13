По сто миллиардов на каждого: основатели Google вошли в «клуб центимиллиардеров»

Основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин попали в список «супербогачей», чье состояние превышает $100 млрд, сообщает The Guardian.

Пейдж и Брин, создавшие Google в 1996 году, стали седьмым и восьмым центимиллиардерами, которые в совокупности владеют $1,07 трлн. Шесть из восьми центимиллиардеров принадлежат к IT-индустрии — это глава Amazon Джефф Безос, сооснователь Microsoft Билл Гейтс, гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск, руководитель Facebook Марк Цукерберг, а также присоединившиеся к ним создатели Google. Также в этом списке значатся глава группы LVMH Бернар Арно и глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт. Все они, кроме француза Арно, являются американцами.

По последним подсчетам Bloomberg, состояние 48-летнего Ларри Пейджа оценивается в $103,6 млрд — в этом году оно увеличилось на $21 млрд. 47-летний Сергей Брин обладает $100, 2 млрд — ему удалось заработать за минувший год $20,4 млрд.

Сообщается, что основной причиной попадания сооснователей Google в список центимиллиардеров является резкий рост акций Alphabet — материнской компании «корпорации добра». В 2021 года стоимость акций Alphabet увеличилась на 32%.

В декабре 2019 года Пейдж и Брин официально покинули холдинг. Как сообщили миллиардеры в своем прощальном письме, пришло время упростить структуру менеджмента компании.

«Мы никогда не были теми, кто цепляется за руководящие должности, если существует более эффективный способ управлять компанией. Alphabet и Google больше не нужны два генеральных директора и президент», — говорилось в сообщении сооснователей.



Однако Сергей Брин и Ларри Пейдж сохранили свои доли в компании — первому принадлежит около 5,6% акций Alphabet, а второму — 5,8%.Они совместно контролируют 51% голосов в совете директоров Alphabet, что дает им право влиять на будущее направление компании даже после того, как они формально отошли от дел.

После ухода из Google в прессу попадает очень мало информации о деятельности Сергея Брина и Ларри Пейджа, рассказал «Газете.Ru» Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс».

«Оба осознано отстранились от управления компанией и ведения бизнеса, даже не всегда появляются на ежегодных собраниях акционеров Google. Про Сергея Брина известно, что он совместно с бывшей женой управляет Фондом Брина-Войжитски. Например, они выделили $1 млн на поддержку Общества помощи еврейским иммигрантам, а также сделали крупные пожертвования Фонду Майкла Дж. Фокса. Брин является спонсором кандидатов от Демократической партии. Он выделил около $30 тыс. Национальному демократическому комитету», — сообщил Миронюк.

Также в СМИ не раз появлялись сообщения о том, что Брин тайно строит огромный дирижабль, который будет использоваться то ли для путешествий, то ли для перевозки крупных грузов, то ли для экстренной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Миронюк также выделил несколько кандидатов, которые претендуют на попадание в список центимиллиардеров мира. По его словам, в скором времени отметки в $100 млрд могут достичь Стивен Энтони Балмер, генеральный директор Корпорации Майкрософт с января 2000 года по февраль 2014 года, Ларри Эллисон, сооснователь и председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, а также Франсуаза Беттанкур-Майерс — французская предпринимательница, которая после смерти матери Лилиан Беттанкур в сентябре 2017 получила наследство в размере $39,5 млрд.