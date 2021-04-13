«Своих не бросаем»: Китай готов биться за своих ИТ-гигантов

На страже национальных интересов

Китайская Народная Республика взяла курс на усиление поддержки национальных ИТ-компаний, отмечает South China Morning Post. В январе 2021 года министерство торговли Китая обнародовало список мер по противодействию иностранным компаниям и государствам, поддерживающим санкции США в отношении китайского бизнеса, которые Поднебесная считает «несправедливыми».

Согласно позиции китайских властей, данные нововведения необходимы для защиты национального суверенитета и безопасности КНР.

Так в марте 2021 года председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу заявил, что одним из законодательных приоритетов Китая является принятие правовых инициатив, запрещающих иностранные санкции по отношению к отечественным компаниям, а также вмешательство во внутренние дела страны и ее долгосрочную экономическую стратегию.

Эти шаги наглядно демонстрируют стремление китайского правительства защитить своих разработчиков, а также его нежелание мириться с нынешним положением дел на глобальном цифровом рынке, объявившим войну китайским ИТ-гигантам.



Встать, суд идет!

В июне прошлого года Xiaomi обратилась в Народный суд Уханя для разрешения своего спора с InterDigital (США), занимающейся патентами на технологии в ИТ-сфере. В свою очередь, американская фирма подала ответный иск к Xiaomi в столице Индии Дели, что побудило уханьский суд издать постановление, запрещающее рассматривать данное дело за пределами Китая.

В случае его нарушения InterDigital грозил ежедневный штраф в размере $152 тыс., при этом, апелляция американской компании была отклонена. Несмотря на запрет, индийский суд счел возможным провести слушания, ожидаемо признав китайскую сторону проигравшей. Аналогичный процесс состоялся и в Германии, где суд Баварии также не признал исключительное право китайской юрисдикции на рассмотрение дел Xiaomi.

По похожему сценарию разворачивались споры американских компаний с китайскими ИТ-гигантами Huawei и ZTE в судах Великобритании и Германии.

Позиция иностранных судов вынудила Китай ужесточить свою протекционистскую политику.

Однако, как отмечают эксперты, несмотря на многочисленные санкции со стороны Запада, правительство Китая пытается нанести ответный удар исключительно законными средствами. Так, профессор торгового права Сингапурского университета менеджмента Генри Гао заявил, что «дело Xiaomi - InterDigital может стать важным прецедентом для судов в Китае, поскольку они стремятся последовать призыву президента Си [Цзиньпина] к скоординированным усилиям по укреплению верховенства закона в Китае и за его пределами, чтобы защитить национальный суверенитет и основные интересы государства».

Последняя инстанция

Защита интересов собственных ИТ-корпораций на зарубежных цифровых рынках актуальна и для других стран мира. Так, введение Великобританией двухпроцентного цифрового налога для американских технологических гигантов Amazon, Google и Facebook, вызвало бурную реакцию со стороны Вашингтона.

В ответ администрация Джо Байдена пригрозила пошлинами в размере до 25% на ввоз английских товаров в США.

Ранее в 2019 году Дональд Трамп уже заявлял о возможности введения торговых пошлин в размере 100% на импорт французских вин в качестве контрмеры на аналогичный закон о налогообложении иностранных ИТ-компаний, принятый во Франции.

В свою очередь, Федеральная антимонопольная служба России в настоящее время разбирает дело об ущемлении интересов отечественной «Лаборатории Касперского» американской корпорацией Apple на глобальном рынке мобильных приложений для операционной системы iOS. Несмотря на то, что «яблочный» ИТ-гигант пока что не выполнил требования российского регулятора об устранении нарушений, ограничивающих конкуренцию, эксперты полагают, что заключение мирового соглашения Apple и ФАС является вполне реальным.

Кроме того, 7 апреля 2021 года на рассмотрение правительства РФ был внесен очередной пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли, созданный Минцифры РФ при участии отечественных ИТ-компаний.

Среди прочего, данные меры предусматривают продвижение российских решений на зарубежных рынках, в том числе субсидирование и льготное кредитование пилотных внедрений российского ПО на зарубежных предприятиях, а также создание механизмов по обеспечению защиты прав и интересов российских ИТ-экспортеров за рубежом.