Посол РФ вызван в МИД Швеции из-за «русских хакеров»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство будет разбираться с информацией о вызове российского посла в Швеции Виктора Татаринцева в МИД королевства. Ее слова передает ТАСС.

«Новость только что пришла, с ней нужно разбираться, о чем идет речь. Странно, обычно Швецию волнуют наши подводные лодки. Удивительно, что же случилось на этот раз. Где же подводные лодки?» — сказала Захарова в эфире «Вести FM».

По словам министра иностранных дел Швеции Анн Линде, российский посланник был вызван в связи с кибератаками, якобы совершенными русскими хакерами в 2017-2018 годах. Целью атак стала Федерация спорта Швеции.

Прокуратура Швеции ранее сообщила, что предварительное следствие о кибератаках закрыто, поскольку нет условий для судебного преследования или экстрадиции подозреваемых в королевство. Шведская полиция, работавшая с иностранными спецслужбами, называет в качестве организатора этих атак внешнюю разведку РФ.

В результате взлома была украдена информация о шведских спортсменах, в частности – их личные данные. Москва все заявления о якобы российских кибератаках последовательно отвергает.

Посла Татаринцева ранее уже вызывали в шведский МИД. В начале 2019 года внешнеполитическое ведомство королевства потребовало выслать из страны сотрудника посольства РФ, подозреваемого в шпионаже.

«Я могу подтвердить, что мы вызвали посла в связи с работой одного из дипломатов», — отметил представитель МИД Швеции Патрик Нильсон. Иных подробностей шведский дипломат уточнять не стал.

В конце февраля 2019 года Служба госбезопасности Швеции (СЭПО) сообщила, что один шведский IT-специалист был арестован по подозрению в передаче информации, не подлежащей разглашению. В отчете ведомства утверждается, что 45-летнего шведа завербовал сотрудник спецслужб РФ. Подозреваемый свою вину отрицает. Как отмечает СЭПО, иностранная разведка активно интересуется разработками шведской IT-индустрии. Кроме активизации кибершпионажа, информацию собирают и «традиционными методами».

В 2016 году секретные службы Швеции заявили в ежегодном докладе, что опасаются военных операций против их страны со стороны России. Они назвали шпионаж со стороны России «крупнейшей угрозой», которой подвергается нейтральная Швеция.

«Мы видим российские разведывательные операции в Швеции — и мы не можем расценивать их никак иначе, как подготовку к военным операциям против Швеции», — заявил аналитик шведской полиции безопасности Вильгельм Унге.

Большой скандал разразился в Швеции в 2014 году. Газета Svenska Dagbladet со ссылкой на свои источники сообщала, что шведская подводная лодка в октябре перехватила на юге Стокгольмского архипелага закодированный радиосигнал, чем спровоцировала масштабную операцию по поиску иностранной субмарины, а в итоге это оказался вышедший из строя метеорологический буй.

В ходе операции зарубежные СМИ писали, что, вероятная цель поисков — российская мини-субмарина. При этом в российском оборонном ведомстве поясняли, что малая или сверхмалая подлодка не могла оказаться в водах Швеции, поскольку их уже нет в боевом составе ВМФ. Поиски объекта продолжались около недели и обошлась государству приблизительно в 20 млн крон (1,8 млн евро).