Телескопический вариообъектив: в чем особенность нового флагмана от Sony

В линейке смартфонов Sony пополнение — компания официально презентовала устройства Xperia 1 III и Xperia 5 III, об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

Главной особенностью смартфонов стала система камер. Sony позиционирует устройства Xperia третьего поколения как «первый в мире смартфон, оснащенный телескопическим вариообъективом в едином модуле с сенсором изображения на базе технологии двойного фотодиода Dual-PD». Речь идет о телеобъективе с переменным фокусным расстоянием, благодаря которому происходит моментальная автоматическая настройка фокуса, что позволяет «быстро сделать красивый снимок интересующего объекта во всех деталях». Как пояснили «Газете.Ru» в пресс-службе компании, особенностью телескопического вариообъектива является то, что в одном модуле камеры стоят линзы с двумя фокусными расстояниями: 70 мм и 105 мм. Теперь у пользователя появилась возможность увеличивать изображение в 2.9х и 4.4х раза без потери качества. Обычно производители для этого используют два отдельных модуля .

В камерах используются фирменные технологии Alpha, которые применяются в фотоаппаратах Sony.

Смартфоны поддерживают серийную съемку Burst Mode со скоростью 20 кадров в секунду, а также автофокус по глазам людей и животных. Также была добавлена новая технология интеллектуального зума со сверхвысоким разрешением за счет технологий ИИ.

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При этом разрешение фронтальной камеры составляет лишь «скромные» 8 Мп.

Смартфоны при этом обладают характеристиками, присущими любому Android-флагману — тройной камерный блок, процессор Snapdragon 888 и поддержка 5G, которая пока не является продающим фактором. По факту Xperia 1 III и Xperia 5 III отличаются лишь размерами экранов, их разрешением, а также объемом оперативной памяти.

Sony Xperia 1 III является первым в мире смартфоном с 4K-экраном с частотой обновления 120 Гц.

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Отдельно стоит отметить «возвращение» стандартного разъема 3,5 мм для наушников, который уже практически не встречается во флагманах, а также слот для карты памяти, что также является редкостью на рынке современных смартфонов. Аккумулятор обоих смартфонов обладает емкостью в 4 500 мАч. Есть поддержка как беспроводной, так и беспроводной реверсивной зарядки.

Стоимость Sony Xperia 1 III в России будет начинаться от 99 990 руб., а Xperia 5 III — от 84 990 руб.

Как отмечает The Verge, в отличие от Apple, Google и даже Samsung, Sony в своих попытках создать идеальный камерофон делает ставку на «железо», а не на специальное программное обеспечение. По версии портала, необходимо дождаться первых тестов, чтобы узнать, сыграет ли ставка компании — ведь может так случиться, что аппаратное обеспечение от профессиональных фотокамер может иметь ограниченные возможности внутри небольшого смартфона.

Кроме того, портал напоминает, что у Sony наблюдаются проблемы с завоеванием рынка. Доля производителя настолько низкая, что его даже не указывают в официальной статистике — зачастую он проходит в категории «Другие», которая объединяет массу вендоров. Озвученные компанией характеристики новой линейки впечатляют, но по факту они смогут заинтересовать только тех пользователей, которые имеют глубокую заинтересованность в фотографии, и не подойдут для массового потребителя.