Все тайное становится явным: Британия намерена избавиться от шифрования в WhatsApp

До сих пор правительство Её Величества не предпринимало активных действий по данному вопросу, ограничиваясь только словами. Однако, как сообщает Forbes ситуация может измениться уже в ближайшее время.

«Функции с высоким риском»

На прошлой неделе британский исследовательский Центр социальной справедливости опубликовал отчет под названием «Дети в опасности: реакция нашей страны на сексуальное насилие и эксплуатацию детей».

В представленном документе содержатся определенные рекомендации в отношении WhatsApp и схожих платформ.

«Мы бы хотели, чтобы использование сквозного шифрования, без применения соответствующих мер безопасности, стало явным нарушением [в готовящемся законопроекте о безопасности в Интернете]», – говорится в отчёте.

При этом аналитики подчеркнули, что утверждения о преимуществах этой технологии в сфере конфиденциальности данных или предотвращения финансовых преступлений в Интернете неубедительны.

Отчёт наносит своеобразный упреждающий удар по Facebook, руководство которого заявило, что внедрит сквозное шифрование на всех своих платформах.

Однако, если ИТ-гигант попытается сделать это до того, как шифрование станет незаконным в Великобритании, Центр социальной справедливости потребует принятия санкций в отношении компании.

На низком старте

Ожидается, что на мероприятии, организованном Национальным обществом по предупреждению жестокого обращения с детьми (NSPCC), которое состоится на следующей неделе, Прити Пател произнесет речь, в которой выступит против использования сквозного шифрования в приложениях.

NSPCC предложит правительству разработать постановление, направленное на блокировку любых мер, которые затрудняют возможность перехвата сообщений полицией.

Британское правительство уже имеет возможность запретить приложения с шифрованием, в рамках действующего в стране законодательства.

Для этого оно может задействовать такой правовой инструмент как «Уведомление о технических возможностях» (Technical Capability Notice, TCN). Он появился в рамках принятого ранее Закона о следственных полномочиях.

В соответствии с ним британские власти могут потребовать от поставщика услуг удалить электронные средства защиты, включая шифрование. Компании, на которые распространено действие TCN, не имеют права разглашать информацию об этом.

Нарушителям грозит уголовная ответственность.

Если правительство Великобритании задействует TCN против Facebook и других разработчиков приложений, это будет означать, что любое личное сообщение, передаваемое через Facebook/WhatsApp, может отслеживаться властями без соответствующего уведомления, утверждает Open Rights Group, британская организация по гражданским свободам.