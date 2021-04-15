И складывается, и выдвигается: TCL представила смартфон-планшет

В интернете появились фотографии очередного концептуального смартфона от TCL, сообщает The Verge. Портал называет гаджет «монстром Франкенштейна», указывая на его необычный гибридный форм-фактор.

Смартфон получил название Fold 'n Roll и, как можно догадаться, он объединяет в себе сразу два модных тренда в современных необычных смартфонах — его дисплей гнется и выдвигается.

Благодаря этому 6,87-дюймовый телефон может стать как 8,85-дюймовым фаблетом, так и 10-дюймовым планшетом.

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Пока TLC не сообщает технические характеристики устройства или даже приблизительную дату выхода.

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В компании добавили, что «пока работают над техническими спецификациями» такого устройства, из-за чего можно сделать вывод, что Fold 'n Roll еще не скоро выйдет на рынок. Между тем, ранее TCL обещала выпустить складной телефон к концу 2021 года, не сообщив о том, какое устройство имеет в виду. Производитель не испытывает недостатка в концептуальных моделях смартфонов и даже показывал несколько из них на минувшей выставке электроники CES-2021. Впрочем, есть большая разница между созданием концептов и превращением их в массовый продукт.

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Между тем, у TCL есть шанс занять свою нишу на рынке складных устройств, если у компании получится создать доступный по цене смартфон. На текущий момент лидером в этой отрасли является компания Samsung, у которой уже есть несколько моделей устройств с гибкими экранами, но их цена слишком высока — например, стоимость Galaxy Z Fold 2 в России составляет почти 160 тыс. рублей.

Конкуренцию Samsung должна была составить компания LG со своим смартфоном LG Rollable, у которого также присутствует раздвижной экран.

Однако в апреле текущего года стало известно, что бренд покидает мобильный бизнес и больше не будет выпускать телефоны, так что дальнейшая судьба LG Rollable остается под вопросом.

Samsung, в свою очередь, не собирается упускать лидерство и уже готовит новый смартфон, который также будет относиться к категории «гибких». По данным Asia Nikkei в 2021 году южнокорейский вендор может представить устройство, которое, в отличие от линеек Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, будет складываться не один, а два раза. Пока нет никаких подробностей о том, как именно будет выглядеть такой гаджет, но, по слухам, дизайн смартфона будет продуман таким образом, чтобы на экране хорошо смотрелись разные виды приложений.

«По задумке развернутый полностью дисплей будет соответствовать популярному ныне формату 16:9 или 18:9, чтобы мобильные игры и другие программы могли запускать и работать в хорошем разрешении», — заявил один из источников.

Аналитик GF Securities Джефф Пу считает, что Samsung уже давно планирует полностью заменить серию Note на линейку складных устройств.

«Это умный ход, потому что сейчас все смартфоны выглядят похожими друг на друга. Ставка на складывающиеся телефоны также означает более высокие цены», — заявил аналитик.